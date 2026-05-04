Sociedad

Manejaba con 1,76 de alcohol en sangre en una ruta, le retuvieron el registro y el auto, y ahora deberá pagar una multa millonaria

“Se me terminó el aire”, dijo el conductor de 47 años que lucía un estado particular, luego de realizar el test de alcoholemia

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El video muestra a un conductor siendo sometido a un control de alcoholemia en la Ruta Provincial 7, provincia de Neuquén. Un dispositivo portátil registra un nivel de 1.76 gramos por litro de alcohol en sangre. Las imágenes documentan el procedimiento de verificación vehicular durante la noche, evidenciando el resultado del test. Este contenido es una cobertura de evento.

Un hombre de 47 años fue demorado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un operativo de control en la Ruta Provincial 7 de Neuquén al ser detectado con 1,76 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy superior al límite permitido.

Como resultado del procedimiento, la licencia de conducir del conductor fue retenida y el vehículo quedó secuestrado. El implicado enfrenta ahora una multa que podría llegar a 7.200.000 pesos.

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“Se me terminó el aire”, comentó el conductor en un estado particular, luego de realizar el test de alcoholemia. “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”, reconoció al ser detenido y previo a que la prueba arrojara el resultado final de 1,76. Y sostuvo: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

Imagen dividida. Izquierda: agente de tránsito con chaleco reflectante y persona. Derecha: pantalla digital mostrando "1.76 g/L", hora y fecha
Un oficial de tránsito realiza un control a un conductor en Neuquén, donde el alcoholímetro registra un nivel de 1.76 g/L de alcohol en sangre.

El consumo de alcohol mientras se conduce afecta la capacidad de reacción, la atención y la percepción visual, además de generar una falsa sensación de control y desinhibición, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales.

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Desde 2023 es que rige la ley de Alcohol Cero en Neuquén, a través de la Ley N° 3.384, con la que adhiere a la Ley nacional 24.449 de tránsito. En su Artículo N°10 se especifica: "Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para hacerlo. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre".

Las sanciones incluyen la retención inmediata de la licencia de conducir, la inhabilitación para manejar y multas económicas de gran cuantía. Este marco legal busca reducir los siniestros viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol, una problemática que se repite en la región a pesar de los controles frecuentes y las sanciones estrictas.

Primer plano de una pantalla digital que muestra "1.76 g/L", la hora "20:42:09" y la fecha "17.04.2026". A la izquierda se ve un sello con "VERIFICADO"
El display digital registra un nivel de 1.76 g/L de alcohol en sangre, resultado de la prueba a un conductor detenido en Neuquén.

La problemática no es ajena a la provincia. Durante la mañana del sábado 7 de marzo, dos vehículos chocaron y provocaron una tragedia. Este accidente causó la muerte de dos policías.

El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en el kilómetro 1324 de la Ruta Nacional 22, a la altura de la ciudad de Plaza Huincul. Tras el fuerte impacto, fallecieron dos hombres identificados como Julián Iván Zúñiga, policía neuquino de 27 años en actividad, y Atilio Contreras, de 60 años, policía retirado.

El choque se produjo entre una camioneta Toyota Hilux y un Kia Sorento. De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, el conductor de la Toyota Hilux era un joven de 23 años. En este vehículo también viajaban tres mujeres, quienes sufrieron heridas graves.

Detuvieron al conductor de la camioneta Hilux por el choque en Neuquén, en marzo (Fuente: LM Neuquén)
Detuvieron al conductor de la camioneta Hilux por el choque en Neuquén, en marzo (Fuente: LM Neuquén)

El juez Eduardo Egea dictó prisión preventiva para el conductor de la Toyota Hilux, ya que las autoridades confirmaron que manejaba alcoholizado. Según la acusación, el joven circulaba a las 6.45 de la mañana en estado de ebriedad, con 1,84 gramos de alcohol en sangre, de acuerdo con el test de alcoholemia practicado por la policía de Zapala y lo informado por LM Neuquén. En ese contexto, realizó una maniobra de sobrepaso en una zona de doble línea amarilla continua, prohibida para adelantar, y chocó de forma frontal contra el Kia Sorento en el que viajaban los uniformados.

Un mes antes, y en otro operativo de la ANSV, detuvieron a un conductor en Villa La Angostura, que superó el límite de medición del alcoholímetro. Es decir, el aparato no logró registrar un valor, lo que indica una graduación de alcohol en sangre extremadamente elevada y fuera de los parámetros tolerables.

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