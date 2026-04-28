Sociedad

Trágico incendio en Morón: una casa se prendió fuego y una beba de 18 meses murió calcinada

La madre había salido para llevar a su otro hijo de 8 años al colegio y una vecina alertó a los bomberos por las llamas. La Justicia investiga cómo se originó el foco

Guardar
La zona de El Palomar en la que ocurrió el incendio
La zona de El Palomar en la que ocurrió el incendio

La localidad de El Palomar, en el partido de Morón, fue escenario de un episodio que sacudió a todos los vecinos del barrio: una beba de 18 meses murió carbonizada tras un incendio que arrasó por completo con su vivienda de la calle Bergamini al 2100.

Según pudo confirmar Infobae, el foco se desató en pocos minutos y los bomberos acudieron rápidamente al domicilio. Una vez que lograron sofocar las llamas, encontraron el cuerpo de la menor en el interior de la vivienda y que había sufrido los efectos del fuego.

PUBLICIDAD

El cadáver fue hallado debajo de una sección del techo que colapsó debido a la intensidad del calor generado por el incendio. La estructura de material quedó prácticamente destruida, y los rescatistas indicaron que lo poco que permaneció en pie deberá ser demolido. También se acercó una ambulancia del SAME Morón para asistir en la emergencia.

En el momento del incendio, la madre de la niña, una joven de 22 años, había salido para llevar a su otro hijo, de 8 años, a una escuela ubicada a cinco cuadras del domicilio, según supo este medio.

PUBLICIDAD

Durante ese trayecto, una vecina la alertó sobre el incendio que estaba afectando su casa. La mujer, todavía en estado de shock, declaró ante el personal policial presente que siempre deja todos los electrodomésticos apagados y desenchufados.

En tanto, de acuerdo a lo que relató el medio Primer Plano, la velocidad con la que el incendio arrasó la vivienda redujo drásticamente cualquier opción de rescate. Los tíos de la niña, pese a sus intentos por entrar al lugar y salvarla, no lograron superar la intensidad de las llamas, que imposibilitaron toda acción de auxilio.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía N.° 8 de Morón, bajo la instrucción de la fiscal Adriana Suárez Corripio, quien dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte. De momento, se aguarda el resultado de los peritajes para determinar el origen exacto del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente doméstico.

Un antecedente similar en Chubut

Un nene de 3 años murió luego de estar 4 días internado por la explosión de un caloventor
Un nene de 3 años murió luego de estar 4 días internado por la explosión de un caloventor

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Semanas atrás, se confirmó el fallecimiento de un niño de 3 años que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Regional. El menor había sufrido graves heridas el sábado anterior durante un incendio en una vivienda del barrio Standard Norte, en Km. 8, provocado por la explosión de un caloventor.

Durante la madrugada del sábado, alrededor de las 3, la madre del niño descansaba cuando percibió humo proveniente de la habitación donde su hijo dormía. Al ingresar, encontró al pequeño ya alcanzado por las llamas, lo tomó en brazos y lo trasladó urgentemente al hospital. La mujer no resultó lesionada en el siniestro.

De acuerdo con los testimonios recabados por la policía, el fuego se habría iniciado en el dormitorio, presuntamente porque el caloventor estaba colocado muy cerca del colchón.

El niño fue ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en condición crítica, con quemaduras que abarcaban cerca del 50% de la superficie corporal y un compromiso grave de las vías respiratorias por la inhalación de humo y el calor generado durante el incendio. Desde el primer momento, el equipo médico consideró que el pronóstico era sumamente grave.

Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, confirmó el deceso y describió la evolución del caso. “Lamentablemente anoche falleció. El estado del paciente era sumamente crítico, no solo por sus quemaduras en la piel sino por todo lo que era la vía aérea. Era un paciente totalmente inestable”, expresó a ADN Sur.

El especialista subrayó que aunque las quemaduras externas eran de consideración, el daño más profundo se localizaba en el sistema respiratorio del niño. “Lo más grave y lo que desencadenó el cuadro fue la quemadura de su vía aérea”, destacó.

Luego del fallecimiento, el Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia antes de entregarlo a los familiares.

Temas Relacionados

El PalomarMorónIncendioBebéAccidenteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron al hombre acusado de darle brutales golpizas y amenazar de muerte a su expareja en Pilar: será indagado

Federico Nicolás Balbuena (34) fue aprehendido este martes por pedido de la fiscal Marcela Semería, luego de que la víctima compartiera videos escalofriantes de los castigos a los que era sometida

Detuvieron al hombre acusado de darle brutales golpizas y amenazar de muerte a su expareja en Pilar: será indagado

Detuvieron a la pareja del jubilado carbonizado en Colegiales: creen que lo mató e incendió el departamento

Ocurrió el jueve pasado en la calle Moldes al 1100. Bomberos controlaron las llamas y encontraron el cuerpo sin vida. La sospechosa es una mujer trans de 36 años con quien la víctima -de 76- mantenía una relación

Detuvieron a la pareja del jubilado carbonizado en Colegiales: creen que lo mató e incendió el departamento

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata con una canoa a motor

José Luis Herrera y Alcides Ledesma se embarcaron el domingo, con tiempo adverso. Dejaron su camioneta estacionada en Parque del Río, en Villa Domínico, y no se supo más de ellos. El área de rastrillaje fluvial comprende unos 45 kilómetros cuadrados

Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata con una canoa a motor

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Vos podés salvarlo”, el llamado que recibió Verónica Ojeda en 2020 por Diego

Ya delararon Rita Maradona y un policía de la Científica. También pidió ampliar su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Vos podés salvarlo”, el llamado que recibió Verónica Ojeda en 2020 por Diego

Médica falsa y fugitiva: así atraparon a la docente de plástica que atendía pacientes en hospitales de Chaco

Lidia Mabel Ojeda se refugió en la casa de su novio policía, en Tres de Febrero. Cómo la descubrieron

Médica falsa y fugitiva: así atraparon a la docente de plástica que atendía pacientes en hospitales de Chaco
DEPORTES
PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: formaciones confirmadas

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: formaciones confirmadas

Alpine tendrá un diseño especial para el GP de Miami de F1: la frase resonante frase del director tras la exhibición de Colapinto

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Los explosivos detalles detrás de la separación de “la pareja dorada del fútbol” por fotos sensuales y fama no deseada

Un equipo de la Premier League construirá su primer estadio femenino

TELESHOW
Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación

Charly García recibió el alta médica tras una semana de internación

Caballos, naturaleza y amor de hermanos: las fotos más tiernas de Calu Rivero junto a sus hijos en el campo

Se difundieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara: su flamante rol de actriz en la pantalla grande

La confesión de Marta Fort sobre su vínculo con Virginia Gallardo: “Es momento de soltar”

La indignación de la exesposa de Brian Sarmiento por sus dichos sobre la cuota alimentaria de su hija: “¡El tupé!"

INFOBAE AMÉRICA

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

El Inacif de Guatemala certifica legalidad de incineración de cocaína decomisada en Puerto Quetzal, en enero pasado

Más de 3.200 kilos de droga valorados en USD 53 millones fueron incautados en operativos marítimos por la Guardia Costera

El gobierno de Nicaragua respalda el desarrollo de una vacuna rusa contra el dengue

Comisión de justicia penal a su primera reunión este miércoles en Honduras

Copa Airlines firma orden de compra de 60 nuevos aviones y lleva a 100 su plan de expansión hasta 2034