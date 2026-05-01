El Salvador establece veda nacional de camarón marino por 45 días

La veda del camarón marino busca garantizar la reproducción y recuperación biológica de la especie según estudios técnicos de la ASEA./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 2 de mayo de 2026, El Salvador activará una veda nacional de camarón marino con el objetivo de proteger esta especie y fomentar la recuperación de los ecosistemas costeros.

La medida, anunciada este 1 de mayo por el Ministerio de Economía a través de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), tendrá una duración de 45 días y se aplicará en todas las aguas nacionales.

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Según el comunicado oficial, la veda suspende la extracción de camarón marino hasta el 15 de junio de 2026. Esta disposición busca garantizar la reproducción y recuperación de la especie, basándose en estudios técnicos que identifican estos meses como una etapa clave dentro de su ciclo biológico.

La ASEA subrayó que esta decisión responde a una política de ordenación pesquera orientada a la sostenibilidad y al desarrollo económico de las comunidades costeras.

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La institución aclaró que la restricción se limita a la pesca y no incluye la comercialización ni el consumo de camarón, siempre que el producto provenga de reservas adquiridas antes del inicio de la veda. En ese sentido, supermercados, restaurantes, hoteles, mayoristas, importadores y exportadores deberán presentar el Formulario de Control de Inventario ante la ASEA en un plazo máximo de tres días a partir del inicio de la medida.

De esta manera, la autoridad busca asegurar el cumplimiento de la normativa y prevenir irregularidades en la cadena de suministro.

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Supermercados, restaurantes y mayoristas deberán presentar el Formulario de Control de Inventario ante la ASEA en un plazo de tres días./(Imagen Ilustrativa Infobae)

La ASEA, junto a otras autoridades auxiliares, llevará a cabo inspecciones en embarcaciones, plantas y establecimientos de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, centros de acopio, mercados y otros espacios vinculados con la comercialización del camarón marino. El comunicado enfatiza que las personas responsables de infracciones serán sancionadas conforme a la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y otras disposiciones legales aplicables. Además, las denuncias por extracción o comercialización ilegal podrán realizarse en cualquier oficina de la ASEA a nivel nacional.

En el mismo documento, la entidad recordó que desde su creación, la ASEA es la autoridad autónoma encargada de dirigir el sector pesquero y acuícola en El Salvador. Su enfoque de economía azul prioriza el desarrollo económico sostenible y la protección de los ecosistemas marinos, beneficiando a las comunidades costeras.

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Qué es la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul?

La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) es la entidad autónoma que desde 2026 dirige la política, planificación y ordenación de la pesca y la acuicultura en El Salvador. La ASEA asumió competencias que antes correspondían al Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), marcando un cambio en la regulación y promoción del uso responsable de los recursos marinos y acuícolas. La creación de la autoridad fue aprobada por la Asamblea Legislativa en enero de 2026, por iniciativa de la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, siguiendo instrucciones directas del presidente de la República.

La ASEA se encarga de la promoción del uso responsable de los recursos marinos y acuícolas.

Entre las funciones principales de la ASEA se encuentran la emisión y control de licencias, la imposición de sanciones, el establecimiento de vedas y cuotas de captura y la coordinación del monitoreo y vigilancia de áreas acuáticas en colaboración con entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y la Marina Nacional. La autoridad también promueve inversiones en el sector, impulsa la innovación y la transferencia tecnológica y fomenta la capacitación bajo principios de economía circular.

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La ASEA opera con plena autonomía financiera, administrativa y operativa, y su sede principal se encuentra en el municipio de La Libertad Sur. El director ejecutivo, designado por el presidente de la República para un periodo de cinco años, es responsable de la representación legal y la administración de recursos, infraestructura y personal. Además, la ASEA tiene la facultad de imponer sanciones previstas en la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y coordinar auditorías internas y externas.

La transferencia de competencias incluyó activos, registros, recursos humanos y proyectos en curso, consolidando a la ASEA como la entidad con competencia exclusiva para conducir la política pública en materia de pesca y acuicultura. Este nuevo modelo institucional busca armonizar el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales y fortalecer la seguridad alimentaria y el empleo en las zonas costeras.

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El periodo de veda del camarón marino constituye una de las primeras medidas relevantes adoptadas por la ASEA desde su puesta en marcha. La autoridad reitera que su misión es asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el bienestar de las comunidades costeras de El Salvador.