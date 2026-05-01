Libertad de prensa sufre nuevo retroceso en Costa Rica en 2026

Costa Rica registra en 2026 su peor posición histórica en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica registra en 2026 su menor posición histórica en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras: el país descendió dos puestos y se ubica en el lugar 38 de 180 naciones evaluadas, consolidando una tendencia a la baja iniciada en 2022. Este retroceso, identificado por la organización internacional, se atribuye principalmente al deterioro del clima público y a presiones provenientes del poder político, según el informe disponible en la web de Reporteros Sin Fronteras.

Uno de los datos que marca la magnitud del retroceso es la caída de 28 posiciones acumuladas desde 2022, año en el que Costa Rica figuraba en el puesto ocho a nivel global con 85,92 puntos; en contraste, el informe de 2026 le asigna una puntuación de 72,35. Solo en el último año, el país pasó del puesto 36,con 73,09 puntos en 2025, al actual 38, reflejando tanto una baja relativa como una mejora de otros estados en los indicadores clave del ranking.

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El deterioro continuo de la libertad de prensa bajo la administración de Rodrigo Chaves

El informe de Reporteros Sin Fronteras atribuye los retrocesos principalmente a políticas y acciones del presidente Rodrigo Chaves Robles. El documento precisa: “En los últimos años se registra un aumento sostenido de vulneraciones a la libertad de prensa, y el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ha restringido el acceso a la información pública”.

Entre los principales factores citados que afectan la libertad periodística figura la confrontación regular del poder Ejecutivo con medios y periodistas críticos, manifestada en ataques verbales y gestos de hostilidad. El informe detalla que, si bien los periodistas pueden ejercer su profesión sin trabas debido a un sólido marco jurídico que garantiza la libertad de expresión, el deterioro del clima público y las presiones desde el poder han incrementado los riesgos de autocensura.

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La edición 2025 del Índice Mundial de Libertad de Prensa mostró ya una fuerte caída —Costa Rica cayó del puesto 26 al 36— y la tendencia se mantiene: el indicador político descendió de 57.41 en 2024 a 49.96 en 2025.

Además, el informe documenta retrocesos menores en los aspectos económico, social y de seguridad, así como solicitudes oficiales para cancelar suscripciones institucionales a medios críticos y advertencias sobre los riesgos de concentración en la propiedad de los medios.

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El informe atribuye el deterioro principalmente a políticas del presidente Rodrigo Chaves Robles y a restricciones en el acceso a la información pública. Cortesía: MEP

Indicadores: solidez jurídica y riesgos emergentes

Según Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica conserva uno de los marcos legales más sólidos de la región para la protección de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. El informe reconoce la promulgación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública por parte de la Asamblea Legislativa, y el “papel esencial” de la Sala Constitucional del Poder Judicial en la salvaguarda del derecho a la información y la protección de fuentes confidenciales.

El ecosistema mediático nacional es diverso, con presencia de medios privados, públicos, universitarios, culturales y religiosos, lo que contribuye al pluralismo y a una cobertura informativa nacional y regional.

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No obstante, el documento señala amenazas al pluralismo asociadas a la subasta de frecuencias radiales y televisivas, dado que podría elevar las barreras de entrada para medios pequeños y comunitarios.

En cuanto a seguridad, aunque no existen patrones de violencia física sistemática, vigilancia ni encarcelamiento de periodistas, el informe indica que “se han reportado casos de intimidación y amenazas, incluida violencia verbal contra periodistas de medios universitarios”.

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Persisten también preocupaciones por la protección de periodistas exiliados, especialmente nicaragüenses, y por el riesgo de autocensura inducido por la hostilidad del entorno político.

Un descenso regional y global en los estándares de libertad de prensa

El retroceso costarricense ocurre en un contexto global desfavorable: el mismo informe alerta que la libertad de prensa está en su peor nivel en un cuarto de siglo, con 52.2 % de los países clasificados como “difíciles” o “muy graves”, muy por encima del 13,7 % registrado en 2002.

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En América Latina, la tendencia es heterogénea. Ecuador experimentó la mayor caída regional, perdiendo 31 posiciones hasta llegar al puesto 125, en parte por el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, según la organización. Perú descendió 14 puestos hasta el lugar 144 y suma cuatro periodistas asesinados en 2025, perdiendo 67 posiciones desde 2022. En contraste, Brasil subió 58 puestos (actualmente en el lugar 52), seguido por mejoras en Colombia (102) y Uruguay (48).

Persiste la preocupación por amenazas al pluralismo mediático, destacándose riesgos en la subasta de frecuencias y obstáculos para medios comunitarios. Cortesía: Divergentes

Costa Rica: resiliencia legal y señales de alerta

Aunque la caída de dos puestos en la edición 2026 no supone un cambio drástico para los estándares nacionales, refleja un retroceso relativo y una advertencia sobre el frágil equilibrio entre el marco legal robusto y el ambiente político tenso. Costa Rica mantiene su estatus como uno de los países latinoamericanos mejor posicionados en materia de libertad de prensa, pero los nuevos desafíos plantean interrogantes sobre la capacidad institucional para evitar que la tendencia descendente se convierta en un fenómeno estructural.

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