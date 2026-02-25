La historia detrás de los choferes de apps de viajes: entre la búsqueda de un ingreso principal y un extra

Los choferes de apps enfrentan jornadas de hasta doce horas para lograr un ingreso principal o reforzar su sueldo mensual

Las historias de quienes eligen o necesitan subirse a un auto y abrir la app para salir a la calle se multiplican en el país. En Infobae en vivo, dos protagonistas expusieron cómo la economía colaborativa no es solo una tendencia, sino, muchas veces, una tabla de salvación frente a la inestabilidad laboral. “La mejor receta es conservar tu trabajo y usar las aplicaciones como un ingreso extra”, afirmó Eduardo Iacobelli, conocido como Don Uberto, quien lleva siete años en el rubro.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Marcos Shaw y Maia Jastreblansky, Iacobelli explicó que la rentabilidad del trabajo en apps depende de una ecuación cada vez más exigente. “Para ser rentable tenés que laburar 8, 10, 12 horas. Yo tengo otros ingresos, entonces no estoy a full detrás del volante, pero conozco mucha gente que labura de esto únicamente”, detalló.

La experiencia de Florencia Gutiérrez sumó otra perspectiva: “Si uno no cuida el auto todas las semanas es difícil llegar a fin de mes solo con esto. Hay gente que hace cinco palos por mes, pero sale 12, 14 horas por día. Y ¿qué redituable es de tu vida trabajar 14 horas arriba de un auto si esos cinco millones no los podés disfrutar?”

El fenómeno Don Uberto: “Hay que meterle horas traste”

Iacobelli, que además de conductor es creador de contenido en redes sociales, remarcó que el precio base de los viajes “subió muy poquito, pero lo que desapareció para nosotros es la dinámica, que es lo que nos sube el precio para ganar más plata”. Definió la dinámica como “ese momento de mucha demanda que antes duraba cuatro o cinco horas y ahora dura media hora, 40 minutos con toda la furia”.

Para sostener el ingreso, recomendó una lógica de pluriempleo: “No, no, no, conservá tu laburo y hacé las aplicaciones como algo extra. Es la mejor receta. Tenés obra social, jubilación, aporte y encima un extra”.

En su experiencia, el promedio de comisión que retienen las apps oscila “entre el 24% y el 26%”, aunque varía según la empresa. Además, precisó que para lograr un ingreso bruto de “entre 800 mil y 1 millón de pesos por semana” hay que descontar los gastos de patente, seguro, mantenimiento y combustible. “No menos de seis días a la semana, entre 8, 10, 12 horas por día”, aclaró, y subrayó que la exigencia se incrementó con el tiempo: “Tendría que implementar muchas más horas atrás del volante que antes”.

Mujeres al volante: la red de choferas y el dilema de la flexibilidad

Florencia Gutiérrez se incorporó al mundo de las apps en 2021, tras atravesar una crisis personal y laboral. “Fallece mi viejo, estaba sin trabajo y dije: ‘Voy a probar con Uber’. Siempre lo hice junto a otro laburo hasta que el año pasado renuncié a la administración y me dediqué a mi arte y a Uber. Ahora volví a sumar otro empleo”, contó.

Las conductoras mujeres destacan la importancia de la red de choferas y el impacto positivo en la percepción de seguridad de las pasajeras

La flexibilidad del sistema fue clave: “Las chicas lo eligen porque es flexible. Vos podés trabajar a la mañana, a la tarde no y a la noche sí, o al revés”. La organización colectiva surgió como respuesta a la soledad y la inseguridad. “El primer grupo tiene 138 chicas y el otro está llegando a las 100. Lo primero que se debate es la demanda baja, los viajes regalados, la inseguridad y el acompañamiento, porque este es un laburo muy solitario”, describió Gutiérrez sobre los grupos de WhatsApp que gestiona.

Ante la consulta sobre la percepción de los pasajeros, resaltó: “Las mujeres que se suben a un coche donde hay una mujer se sienten aliviadas y tranquilas. No hay una que no me diga: ‘¡Uy, qué bueno! Una chofera mujer’”.

La cuestión de la rentabilidad también fue central en su testimonio: “Estaba haciendo ocho horas, algunos días, cinco o seis días a la semana. Levantaba lo que decía Edu, más o menos 800 mil por semana, pero brutas, porque neta te queda mucho menos”. Los autos más viejos, como el suyo, pagan seguros más altos y requieren más mantenimiento. “Este laburo es flexible, pero si no cuidás el auto es muy difícil, y si sos mayor de treinta y cinco, es muy difícil conseguir un laburo en relación de dependencia”, advirtió.

El pluriempleo como síntoma de época

Ambos testimonios coinciden en que la app funciona mejor como complemento que como única fuente de ingresos. “Para mí es la mejor receta”, reiteró Don Uberto. Y Gutiérrez reforzó el diagnóstico al narrar la realidad de las mujeres que se suman: “Hay muchas chicas que se quedan sin laburo, que son grandes. No tienen los horarios disponibles para trabajar tantas horas y lo que tiene este laburo es que es flexible”.

Durante la emisión de Infobae a la Tarde, los conductores enfatizaron que el fenómeno ya trasciende la discusión inicial sobre apps y taxis, y refleja una adaptación forzada ante el deterioro de los empleos tradicionales. “Ya lejos en el tiempo quedó aquella discusión y la rivalidad con los choferes de taxi. Hoy pasa mucho que te pedís un auto y termina apareciendo un taxi”, resumieron en el panel.

