Intento de fuga, persecución y rescate: así fue la caída de una banda que entró a robar en una casa en Villa Luro

Los cuatro delincuentes, uno de ellos de 15 años, fueron capturados cuando intentaban darse a la fuga

Efectivos de la Policía de la Ciudad frustraron un robo en un domicilio del barrio porteño de Villa Luro, tras detener a cuatro delincuentes, uno de ellos menor de edad, y liberar a las víctimas. El operativo, que incluyó una persecución a pie y en vehículo, terminó con el arresto de los sospechosos, que intentaron darse a la fuga, pero finalmente fueron arrestados a los pocos metros.

Fuentes policiales detallaron a Infobae que los hechos ocurrieron en una casa ubicada sobre Acassuso al 5200, entre Guardia Nacional y Basualdo, a tan solo una cuadra y media de la transitada avenida Rivadavia.

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La intervención policial comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 10 C acudieron a la propiedad, alertados por un robo en proceso. Al llegar, los oficiales hallaron a cuatro sospechosos que bajaban por una escalera plegable que conectaba el balcón del primer piso con la vía pública.

Los sospechosos intentaron huir en auto, aunque la fuga fue interrumpida a pocos metros por un patrullero que bloqueó el paso. Luego, los detenidos intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos en la intersección de Guardia Nacional y Ramón Falcón, a tan solo 100 metros del lugar del hecho.

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En simultáneo, otro grupo de agentes ingresó a la vivienda y rescató a las víctimas. Se trataba de la propietaria, una mujer de 50 años, y su hijo de 18, quien permanecía maniatado en el interior. El joven fue liberado de sus ataduras por el personal policial, precisaron fuentes policiales a este medio.

Los detenidos, cuyas edades son 23, 21, 19 y 15 años, quedaron a disposición judicial. Interviene el Juzgado Nacional de Menores 4, encabezado por Cristian Axel von Leers, con la Secretaría 12 de Sandra Menir. El juzgado ordenó la detención de los tres mayores y el traslado del menor al Instituto Inchausti.

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