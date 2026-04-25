La ruptura de un Top 10 del tenis con su novia influencer luego de seis años de relación: la foto que confirmó la separación

Taylor Fritz y Morgan Riddle finalizaron su relación tras seis años juntos (Instagram: @moorrgs)

Durante seis años, el tenista estadounidense Taylor Fritz, séptimo del mundo en el ranking ATP, y la influencer Morgan Riddle formaron una de las parejas más visibles y comentadas del circuito profesional. Su relación, iniciada en junio de 2020 tras conocerse a través de una aplicación de citas, atrajo la atención tanto de fanáticos del deporte como de seguidores de las redes sociales, convirtiéndolos en un referente mediático dentro y fuera de las canchas.

La confirmación de la ruptura llegó este sábado, cuando Riddle compartió en Instagram una imagen en la que luce una camiseta con la frase “mejor ex-novia del mundo”. El gesto, sumado a la información difundida por la revista People citando a una fuente cercana a la ex pareja, despejó cualquier duda sobre el final de la relación.

El posteo de Morgan Riddle acompañado de la frase "mejor ex-novia del mundo"

El estadounidense, de 28 años, no ha vuelto a competir desde su participación en Miami Open. Debido a que enfrenta una lesión en la rodilla que lo obligó a retirarse de varios eventos deportivos, incluyendo el torneo de Múnich y el Masters de Madrid. El propio tenista anunció su baja debido a la persistencia del problema físico, lo que afectó su calendario en la gira europea.

Antes de iniciar su relación con Morgan Riddle, Taylor Fritz fue padre a los 20 años junto a la tenista Raquel Pedraza, con quien se casó y posteriormente se divorció. Ambos comparten la custodia de su hijo Jordan. En el plano deportivo, el mayor logro de Fritz llegó en 2022, cuando venció a Rafael Nadal en la final del Masters 1.000 de Indian Wells, interrumpiendo la racha de 20 victorias del español. El estadounidense participó en ese encuentro tras sufrir una lesión de rodilla en las semifinales, consolidando su reputación como uno de los atletas más competitivos del circuito ATP.

La ruptura marca el fin de una de las parejas más mediáticas del tenis (Instagram: @moorrgs)

En 2024, Fritz alcanzó la final del US Open, aunque no pudo superar al italiano Jannik Sinner. Estos éxitos consolidaron su posición entre los mejores del mundo y alimentaron el interés mediático sobre su vida personal, especialmente por la visibilidad que aportó su relación con Riddle, reconocida por su estilo y carisma, se convirtió en un rostro habitual en los grandes torneos, acompañando a su expareja y compartiendo con sus seguidores escenas de la vida en el circuito.

Morgan Riddle supo capitalizar su papel en el entorno del tenis, a través de su presencia en plataformas con el objetivo declarado de “hacer tenis cool de nuevo”. Su estilo y publicaciones le permitieron alcanzar cerca de 500.000 seguidores en Instagram y más de 600.000 en TikTok. Durante el último Australian Open, la creadora de contenido logró ingresos estimados en USD 348.000 gracias a acuerdos comerciales, cifra que superó los USD 332.000 obtenidos por Fritz en premios durante el mismo torneo, tras ser eliminado en los octavos de final.

El estadounidense enfrenta una recuperación por lesión mientras se hace pública su separación de Morgan Riddle (Krista Schlueter/The New York Times)

Tiempo atrás Riddle, en una entrevista con el medio alemán Bild, explicó en tono humorístico que su relación tenía un matiz competitivo: “Es casi una competencia entre nosotros, quién gana más dinero durante los torneos”, reflejando el apoyo mutuo en el vínculo. De esta manera, ambos tomarán rumbos diferentes y dejan atrás una etapa en la que compartieron vida personal y profesional, generando una dinámica que atrajo la atención de miles de seguidores dentro y fuera del circuito de tenis.