Sociedad

Liberaron en Esquel a un cóndor andino: volvió a su hábitat natural tras pasar varios meses en recuperación

El animal, bautizado Kosten, que significa viento en la lengua tehuelche, fue soltado en la zona del camino al centro de esquí La Hoya

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La iniciativa es producto de la colaboración entre el Gobierno del Chubut, la Fundación Bioandina y Temaikén

Kosten, un cóndor andino macho adulto, retomó su vida en salvaje tras ser liberado en la zona del camino al centro de esquí La Hoya, cerca de Esquel, en la provincia de Chubut, luego de haber permanecido en recuperación durante meses. El operativo reunió a especialistas, funcionarios y vecinos y fue resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno del Chubut, la Fundación Bioandina y Temaikén.

El emocionante momento en que Kosten abandonó su caja de transporte fue grabado por los organizadores del operativo. En lugar de emprender vuelo de inmediato, el ave se tomó un tiempo para observar el entorno, desplegar sus alas y reconocer el territorio.

Solo después de ese breve reconocimiento, y bajo la atenta mirada de quienes formaron parte de lo que se transformó en una ceremonia, el enorme cóndor se elevó, dejando atrás los días de rehabilitación y volviendo a encontrarse con los cielos de la cordillera.

Cóndor andino con plumaje oscuro y collar blanco, alas extendidas, posado en una roca. Al fondo, un paisaje montañoso con valle y árboles
El cóndor Kosten observó su entorno y reconoció el territorio antes de desplegar sus alas y regresar a los cielos de la cordillera

La elección del nombre Kosten no fue casual. Significa “viento” en lengua tehuelche, término que adquiere un significado especial al contemplar al animal desplazarse con majestuosidad, guiado por las corrientes que atraviesan la región. La escena representó el cierre de una etapa de cuidados intensivos y el inicio de un nuevo capítulo en el hábitat natural del cóndor.

En el operativo participó Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control Sustentable de Chubut, quien subrayó la importancia del suceso: “Es una enorme alegría verlo regresar a su hábitat después de tanto esfuerzo. Este ejemplar representa el trabajo conjunto para preservar nuestra fauna”, expresó. Rivera detalló que el proceso comenzó cuando se detectó que el animal presentaba problemas de salud. Tras su rescate, fue trasladado para su recuperación y, una vez superados todos los controles y análisis, se determinó que estaba en condiciones de regresar a su entorno.

Dos hombres aseguran una jaula de transporte de animales azul con correas negras en la caja de una camioneta pickup blanca, en un paisaje árido
El secretario de Ambiente de Chubut destacó la importancia de preservar la fauna local mediante acciones conjuntas y la logística del lugar elegido para la liberación

“Es un nuevo hecho de protección para la especie. Cuando se detecta que hay un animal con problemas, se lo envía para su recuperación y, cuando está en condiciones de volver a la naturaleza, es reintroducido en una zona con características especiales para este tipo de liberaciones”, explicó Rivera. Destacó, además, la logística que ofrece el lugar elegido, gracias a la proximidad del aeropuerto, lo que facilita la organización de estos operativos.

Alan Jones, jefe del Departamento de Conservación de Fauna y Flora local, aportó detalles sobre el proceso de rehabilitación: “En la última etapa del traslado se le dio el alta hace ya dos, tres semanas. Lo que pasa es que, por cuestiones de logística, recién hoy se pudo hacer la liberación. Al momento de observarlo después del vuelo, se lo veía enérgico, por lo menos. Después de mucho buscar, le pusimos el nombre Kosten, que significa viento en tehuelche”, relató Jones. El especialista hizo hincapié en la importancia de los cuidados previos para garantizar que el animal estuviera listo para regresar a la vida silvestre.

Cóndor andino con alas abiertas en un saliente rocoso. Plumaje negro con blanco en las alas, cabeza rojiza. Fondo de valle con bosque y terreno árido
El nombre Kosten significa 'viento' en lengua tehuelche y simboliza el vínculo del cóndor andino con su hábitat natural

La liberación de Kosten se enmarca en el Programa de Conservación del Cóndor Andino, una iniciativa destinada a proteger a esta especie frente a amenazas persistentes como el envenenamiento, la caza ilegal y la pérdida de hábitat, según indicó el medio local ADN Sur.

El programa contempla acciones de rescate, monitoreo y educación ambiental, orientadas no solo a recuperar ejemplares, sino también a generar conciencia sobre el rol del cóndor andino como símbolo de los ecosistemas de montaña y pieza central en el equilibrio de la biodiversidad.

La jornada también contó con la presencia espontánea de vecinos. Daiana y Brian, quienes se encontraban en el mirador de La Olla, compartieron su sorpresa al presenciar la liberación: “Vinimos a tomar mates acá y nos encontramos con la liberación del titán del macho. Quedamos asombrados porque por primera vez que lo vemos así en vivo y en directo”, relataron.

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