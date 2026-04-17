Sociedad

Temporal en La Pampa: intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento causaron anegaciones, destrozos y evacuaciones

Cinco familias tuvieron que abandonar sus hogares. Varias escuelas cancelaron sus clases

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Cinco familias fueron evacuadas y tuvieron que cancelar las clases

En la provincia de La Pampa, en las últimas horas ocurrieron varios daños y anegaciones tras un temporal con lluvias intensas que superaron la capacidad del sistema de drenaje. Las precipitaciones, acompañadas de ráfagas de viento que alcanzaron los 78 km/h, provocaron la suspensión de clases en varias instituciones educativas y obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia en diferentes barrios, incluso tuvieron que evacuar familias.

Desde la madrugada, la caída de agua impactó en Santa Rosa, la capital pampeana. El fenómeno meteorológico dejó canales desbordados, cables sueltos y cortes de energía eléctrica en varios sectores.

Entre los establecimientos afectados, la Escuela 27 del barrio Butaló registró rotura de vidrios e inundaciones, mientras que en la Escuela 221, las clases del turno tarde fueron suspendidas, decisión comunicada a través de las redes sociales de la institución. El Colegio Normal y la Escuela 6 también interrumpieron sus actividades vespertinas, indicó el medio local La Arena.

Cortes de energía y canales desbordados complicaron la situación en Santa Rosa, principal ciudad afectada por el temporal en La Pampa

La situación alcanzó un punto crítico en la Escuela Adventista, donde el temporal provocó la caída del techo. Uno de los episodios más difundidos fue el registrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa: estudiantes grabaron el interior del edificio con el piso cubierto por agua, escenario que alteró el desarrollo habitual de la jornada académica.

El volumen de lluvia, que según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) acumuló 60 milímetros entre las 10.45 y las 14, generó una sobrecarga en los sistemas de desagüe y colapsó la laguna urbana.

Las autoridades municipales emitieron una advertencia a la población, solicitaron permanecer en los domicilios y evitar desplazamientos hasta que mejoren las condiciones. La Arena difundió las recomendaciones oficiales, entre las que se incluye cortar el suministro eléctrico si existen filtraciones cercanas a instalaciones eléctricas y evitar transitar por calles anegadas, dado que el agua puede ocultar pozos, tapas de registro abiertas, cables caídos y otros riesgos.

Calle residencial inundada con agua barrosa; un pickup blanco y un coche plateado están sumergidos hasta las ventanas, con edificios al fondo
El temporal en La Pampa dejó cinco familias evacuadas y múltiples destrozos por intensas lluvias y ráfagas de viento de hasta 78 km/h

El temporal también repercutió en el suministro de energía. La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) informó que la tormenta provocó la salida de funcionamiento de subestaciones eléctricas, lo que ocasionó cortes en distintos puntos de la ciudad. Cuadrillas de la entidad comenzaron tareas para restablecer el servicio.

El municipio desplegó un operativo con la colaboración de Defensa Civil, Bomberos y Policía. Equipos del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU), el Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU), el área de Desarrollo Social y el personal de Tránsito trabajaron en la asistencia a familias perjudicadas y en la liberación de la vía pública. Se dispuso la suspensión de la recolección de residuos durante toda la jornada, con la instrucción expresa de no sacar bolsas a la calle.

A través de un comunicado, las autoridades reiteraron la disponibilidad de la línea de emergencia 147, activa las 24 horas para canalizar pedidos de asistencia, y sumaron dos números telefónicos adicionales para reforzar la atención.

Dos automóviles, uno blanco y otro rojo, transitan por una calle completamente inundada bajo una fuerte lluvia, con cables eléctricos cruzando el encuadre
Varias escuelas pampeanas, entre ellas la Escuela 27 y la Escuela Adventista, sufrieron daños considerables

En respuesta a la magnitud del evento, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, convocó a una reunión del Comité de Crisis, espacio interinstitucional en el que participaron funcionarios de Seguridad, Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Educación y Obras Públicas en el salón de Situación de Vialidad Provincial.

En dicho encuentro también estuvo presente la viceintendenta Romina Montes de Oca, a cargo del Ejecutivo municipal. Según indicó La Arena, el objetivo de la reunión fue realizar una evaluación rápida del estado de situación y coordinar la ayuda para las familias afectadas.

El municipio de Santa Rosa actualizó el panorama y confirmó la evacuación de cinco familias, alojadas en hoteles con gastos cubiertos por el gobierno local, mientras que otras diez optaron por autoevacuarse en viviendas de allegados. Por otra parte, 30 familias recibieron asistencia directa desde el área de Desarrollo Social, que proveyó camas, colchones, alimentos, abrigo y productos de limpieza. Las zonas norte y el barrio Almafuerte figuran entre las más perjudicadas hasta el momento.

Imagen borrosa de una calle inundada con varios automóviles sumergidos casi hasta las ventanillas y un vehículo más grande en el centro que desplaza agua
El EMHSU fue protagonista de quejas tras cruzar calles inundadas con un camión, generando oleaje que dañó vehículos estacionados en Santa Rosa

Durante la jornada, surgieron reclamos y malestar por la acción de un camión del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) que cruzó una calle completamente inundada, generando un fuerte oleaje que afectó a los vehículos estacionados. Como se puede ver en uno de los videos, la fuerza del agua desplazó varios autos y provocó que algunos tuvieran ingreso de agua en su interior.

Las autoridades recordaron que los servicios de barrido de calles quedarían suspendidos hasta nuevo aviso, e insistieron en la importancia de no sacar residuos a la vía pública hasta que la recolección se normalice. Para quienes requieran ayuda, se mantienen habilitadas las líneas 147, 2954 26-9639 y 2954 85-1434.

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