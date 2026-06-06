Honduras

Honduras: Gobierno y maestros logran acuerdo salarial y suspenden asambleas docentes

El pacto entre autoridades y gremios educativos asegura incrementos al sueldo base y beneficios laborales, mientras las organizaciones del magisterio suspenden las asambleas y restituyen la normalidad en los centros escolares del país

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El incremento para los docentes comenzará a reflejarse en la planilla de junio, según la administración de Nasry Asfura. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
El incremento para los docentes comenzará a reflejarse en la planilla de junio, según la administración de Nasry Asfura. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras y las organizaciones magisteriales lograron acuerdos salariales y laborales para el magisterio nacional tras un proceso de diálogo que, según informó la Presidencia de Honduras, impactará directamente en la calidad educativa y en las condiciones de los docentes. Estos entendimientos incluyen incrementos al salario base y ajustes complementarios para diferentes categorías, así como el compromiso de reforzar la dotación de recursos escolares en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, uno de los puntos centrales del acuerdo contempla un aumento de 1,500 lempiras (USD 56.24)al salario base para los docentes. A este monto se suman 300 lempiras (USD 11.25) adicionales por calificación académica, 100 lempiras (USD 3.75) por cada quinquenio de servicio, 100 lempiras por asumir cargos directivos y 100 lempiras para quienes trabajan en zonas fronterizas. Además, los maestros recibirán un ajuste de 1,500 lempiras por concepto de zonaje, de acuerdo con las especificaciones de la normativa vigente.

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La administración del presidente Nasry Asfura detalló que el incremento salarial comenzará a reflejarse en la planilla correspondiente al mes de junio, mientras que el pago retroactivo correspondiente a mayo será acreditado en septiembre. Asimismo, la proyección del décimo cuarto mes, que incorporará el ajuste salarial, quedará registrada en la planilla de julio, según precisó la Presidencia de Honduras.

Maestra de pie en aula de Honduras, gesticulando frente a pizarrón vacío. Estudiantes sentados de espaldas en pupitres de madera. Bandera hondureña visible.
El Gobierno de Honduras acordó con las organizaciones magisteriales un aumento de 1,500 lempiras (USD 56.24) al salario base de los docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema educativo. El presidente hondureño aseguró en su declaración pública: “Se ha llegado a una revisión justa en el tema salarial, balanceado, con responsabilidad para nuestro ejercicio fiscal y acorde a las necesidades, a los cumplimientos que debemos de hacer con toda seriedad ante el pueblo hondureño. Y hoy aquí está el resultado".

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Según Asfura, existe un compromiso compartido entre las seis instituciones del magisterio y el gobierno central para mejorar la calidad educativa. El mandatario señaló que esta colaboración incluye la entrega de materiales, la reparación de escuelas y la implementación de un programa que busca dotar de conectividad a unas ocho mil instituciones educativas. Destacó que el objetivo es trabajar de manera conjunta para lograr los mejores resultados en beneficio de la educación.

Entrega de libros y retorno a clases en Honduras

Como parte de los compromisos, el Gobierno continuará con la entrega de libros de texto de calidad para los niños del sistema educativo, en el marco del programa nacional impulsado por el Ejecutivo También se mantiene la meta de ampliar la conectividad en aproximadamente ocho mil escuelas y avanzar en la reparación de la infraestructura educativa. Estos esfuerzos buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y docencia en todo el país.

Vista por encima del hombro de un niño latino con una chaqueta verde, leyendo un libro abierto que muestra imágenes desenfocadas de animales.
Entrega de libros de texto y ampliación de la conectividad escolar forman parte del plan nacional para fortalecer la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de las organizaciones magisteriales fue la suspensión de asambleas informativas y la reanudación de las actividades académicas en los centros educativos, de acuerdo con la comunicación oficial. Las autoridades valoraron el retorno a la normalidad como un paso relevante para el desarrollo del ciclo escolar y reiteraron el llamado al diálogo permanente.

La Presidencia de Honduras resaltó que estos acuerdos se lograron gracias a la participación activa de las seis instituciones que integran el magisterio y del Gobierno central, en un contexto de respeto mutuo y búsqueda de soluciones responsables para el fortalecimiento del sistema educativo.

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