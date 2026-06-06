Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural: “Nosotros vemos la parte del vaso medio lleno”

Pino junto al presidente Javier Milei en una edición de la Exposición Rural en Palermo (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que el 9 de septiembre próximo buscará un cuarto mandato al frente de la tradicional entidad, volvió hoy a refutar las acusaciones de Marcos Pereda, su actual vice y rival en la próxima elección, quien señaló que la decisión de Pino de ir por un cuarto mandato es una “burla” y una “estafa” a los socios de la entidad.

Entrevistado por radio Mitre, Pino ratificó “Sí, voy por un nuevo período. Me llegó una nota avalada por más de 800 socios de la Sociedad Rural. Algunos dicen que fue un operativo, nada que ver. Tomé la decisión de acompañar, de encabezar esta lista nueva”.

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La decisión (de buscar un cuarto mandato) la tomé en la tranquilidad de que se viene haciendo una muy buena gestión

Cuando se le recordaron las acusaciones de Pereda de que buscar un cuarto mandato era una “burla” y una “estafa” a los socios, Pino respondió que prefería no referirse a personas, pero que la palabra estafa “es muy fuerte” y que “las condiciones están dadas para que uno pueda estar y la decisión (de buscar un cuarto mandato) la tomé en la tranquilidad de que se viene haciendo una muy buena gestión, por el equipo de trabajo. Estoy en Pozo del Molle, en Córdoba, porque hay un equipo de trabajo que se mueve y hacemos lo que tenemos que hacer”.

La rotación es buena, pero ...

Uno de los entrevistadores le señaló que varios de los supuestos más de 800 firmantes de una nota en apoyo de un nuevo mandato de Pino no fueron consultados y que más allá de eso “la rotación es buena”, Pino respondió que sí. “Por supuesto que es buena, por eso más allá de quien encabeza hay que ver qué equipo se arma. Seguramente va a haber novedades, gente muy prestigiosa que va a acompañar en este posible nuevo período”.

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Pino dijo desconocer las propuestas políticas de Pereda, que tiene una actitud más confrontativa y diferenciada respecto del gobierno, comparada con la estrecha relación que mantiene Pino, incluso con el propio presidente Javier Milei, el dirigente ruralista dijo que seguirá trabajando “por la eliminación total de los derechos de exportación”

“No debe haber semana que desde la Rural no salen papeles de trabajo donde mostramos lo que se puede mejorar. Hay que seguir en ese ida y vuelta con intendentes, gobernadores y gobierno nacional para llegar a retenciones cero. También hablamos de infraestructura, cómo crecer para cubrir la demanda tremenda que está teniendo la Argentina”, señaló.

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Los anuncios de Milei y las palabras camperas de Iraeta

Pino e Iraeta en la celebración de los 160 años de la Sociedad Rural

Sobre los recientes anuncios del propio presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales, donde anunció una rebaja inmediata de retenciones, para trigo y cebada pero recién a partir de 2027 y con un cronograma que se estira hasta 2028 para el resto de los cultivos, Pino dijo: “Nosotros tratamos de ver el vaso medio lleno”. El cronograma de las futuras rebajas, dijo, “es importante, porque la comercialización de los cultivos se basa en precios forward (adelantados o futuros), pero seguiremos trabajando para que este nefasto impuesto no siga existiendo”.

Y cuando se le recordó que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que ya en el evento anual de Maizar había reclamado expresamente que aplaudieran al gobierno por los anuncios de rebajas graduales, y volvió sobre el tema en la reciente exposición Agroactiva señalando al respecto que si bien todavía falta para que los Derechos de Exportación a las exportaciones agrícolas sean completamente eliminados, “más vale trote que llegue que galope que canse”, Nicolás Pino respondió con palabras amigables señalando que Iraeta “es muy campero” y coincidió con él en que “con el trote se llega muy lejos”.

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