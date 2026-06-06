Horacio Zeballos y Marcel Granollers: la construcción de una dupla histórica con tres Grand Slams

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones por segunda temporada consecutiva en Roland Garros

París los volvió a coronar. Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron este sábado la final del dobles masculino de Roland Garros ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, y se convirtieron en bicampeones del Grand Slam francés. Una victoria que no hace más que confirmar lo que el tenis ya sabe de sobra: esta dupla hispano-argentina es una de las más dominantes de los últimos tiempos.

Zeballos, de 41 años, y Granollers, de 40, escribieron una nueva página en su historia común. Llegaron a esta final con un registro de 221 victorias y 97 derrotas como equipo en el circuito, con un arranque de 24-7 en lo que va de 2026. Desde que debutaron juntos ganando el Masters 1000 de Montreal en 2019, no pararon de crecer.

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Esta fue su sexta final de Grand Slam juntos. Las tres primeras quedaron en el camino -el US Open 2019, y Wimbledon 2021 y 2023-, pero desde 2025 encontraron la llave de los títulos grandes. El año pasado ganaron Roland Garros y el US Open. Ahora suman un tercero. Con este logro, además, se convirtieron en el quinto equipo de dobles masculinos en ganar el major francés en años consecutivos, uniéndose al ruso Yevgeny Kafelnikov y el checo Daniel Vacek (1996-97), el sueco Jonas Bjorkman y el bielorruso Max Mirnyi (2005-06), Mirnyi y el canadiense Daniel Nestor (2011-12) y los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies (2019-20).

También fueron los primeros cabezas de serie número 1 en ganar el título de dobles masculinos de Roland Garros desde que los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan lo lograran en 2013. Y la final ante Heliovaara y Patten marcó la primera vez desde 2012 que las primeras dos cabezas de serie se enfrentan en la definición del dobles masculino en París.

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El camino hasta el título fue impecable: sin ceder un solo set en los cinco partidos disputados frente al húngaro Márton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en el debut; los neerlandeses Bart Stevens y el estadounidense Vasil Kirkov en la segunda ronda; los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler en octavos de final; el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin en cuartos; y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

Horacio Zeballos alcanzó los 40 triunfos en dobles en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Para Zeballos, el legado parisino es monumental. Con un registro de 40-15 en dobles en Roland Garros, el marplatense perdió sus primeras cuatro semifinales en el polvo de ladrillo de París -en 2013 junto al uruguayo Pablo Cuevas, y en 2022, 2023 y 2024 junto a Granollers- antes de que llegara la recompensa en 2025. Ahora suma dos títulos en el certamen del Bois de Boulogne. El barcelonés, por su parte, acumula un récord de 46-17 en el torneo y es el séptimo jugador con más victorias en dobles masculinos en Roland Garros en la Era Abierta, solo superado por Nestor (69), los hermanos Bryan (68), el indio Leander Paes (53), Mirnyi (47) y el neerlandés Paul Haarhuis (46).

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La consistencia de esta pareja a lo largo de los años ha sido la tónica de una sociedad que se mantiene entre las mejores del circuito. Terminaron entre las diez mejores duplas del mundo durante seis temporadas seguidas: N°6 en 2020, N°4 en 2021, N°7 en 2022, N°5 en 2023, N°2 en 2024 y N°3 el año pasado. Se clasificaron a las ATP Finals en cada una de esas temporadas, con una final en 2023 como punto más alto hasta que llegaron las coronas de Grand Slam.

También escribieron historia en términos de continuidad: junto a Nestor (2007-12), el sueco Anders Jarryd (1985-89) y el serbio Nenad Zimonjic (2007-11), son los únicos hombres en alcanzar las semifinales de dobles en Roland Garros durante cinco años consecutivos en la Era Abierta.

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Con este título, Zeballos y Granollers suman su decimosexto trofeo como dupla -el primero desde Basilea en octubre de 2025- y consolidan un legado que va mucho más allá de los números. A una edad en la que la mayoría de los tenistas ya colgaron la raqueta, ellos siguen poniendo su nombre en la élite del tenis mundial.