China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

Una embarcación grande y blanca de la Guardia Costera de China navega en aguas azules bajo un cielo despejado

El régimen chino ha anunciado este sábado el comienzo de una “operación marítima para el cumplimiento de la ley” en aguas al este de Taiwán en respuesta a la apertura de conversaciones entre Japón y Filipinas sobre el estatus de esa zona y en el marco de la larga disputa territorial que involucra a varios países de la región.

La operación, coordinada por el Ministerio de Transporte de China, involucra a varias organizaciones marítimas provinciales del país, con el objetivo de “ejercer plenamente la jurisdicción de China, mejorar las capacidades de control del tráfico y de vigilancia de cruceros en aguas clave, garantizar la seguridad del tráfico marítimo y salvaguardar los derechos e intereses nacionales”.

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Las autoridades citadas por la agencia oficial de noticias Xinhua ven la operación como un “movimiento necesario” en respuesta a las conversaciones anunciadas por Japón y Filipinas sobre la “delimitación marítima” de sus denominadas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y plataformas continentales, un área que se superpone directamente con las aguas al este de Taiwán, en un diálogo que constituye “una violacion de la soberanía territorial y los intereses del país”.

Pese a que no comparten fronteras, como países costeros Japón y Filipinas tienen derecho a establecer una zona económica exclusiva que se extiende 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros desde sus costas, una zona que en parte también se solapa con parte de la zona económica de Taiwán.

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Cuando realizaron el anuncio de las conversaciones con Filipinas, las autoridades de Japón han rechazado incluir a Taiwán en el marco de las negociaciones bilaterales.

En rueda de prensa, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, insistió en que un eventual acuerdo sobre delimitación de la frontera marítima solo “establecería los derechos y obligaciones de Japón y Filipinas”, ha informado la agencia Kyodo.

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De esta forma, Tokio ha subrayado que el acuerdo no tendría validez internacional para Taiwán, incidiendo en que el pacto “no sería jurídicamente vinculante para terceros”.

Tensión en el Mar del Sur: el encuentro entre una patrulla taiwanesa y la Guardia Costera de China

Taiwán refuerza su despliegue marítimo

La Guardia Costera de Taiwán reforzó este sábado el despliegue de sus fuerzas marítimas cerca de la isla Pratas, un atolón controlado por Taipéi y reclamado por Pekín a unos 340 kilómetros al sureste de Hong Kong, después de la incursión de dos buques chinos en esta zona.

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En un comunicado, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán indicó que el buque ’3501′ de la Guardia Costera china, que apareció en aguas cercanas a Pratas el viernes por la mañana, continúa en esta zona más de veinticuatro horas después, intercambiando mensajes por radio con los guardacostas taiwaneses.

“El buque ’3501′ de la Guardia Costera china lleva a cabo operaciones de aplicación de la ley. No interfieran en nuestra misión. Su parte debería reconocer el interés superior de la nación. El futuro de Taiwán reside en la ‘reunificación nacional’”, manifestaron los oficiales chinos, según la transcripción ofrecida por la CGA.

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Los oficiales taiwaneses a bordo del buque ‘Changhua’ respondieron por radio que los guardacostas chinos habían entrado en aguas de Taiwán “sin autorización”, y subrayaron que la “paz” promovida por Pekín “es un engaño”.

“Dejen de socavar la paz. Deberían regresar y abrazar la democracia: esa es la forma adecuada de servir a su país. Den la vuelta de inmediato y abandonen las aguas de Taiwán sin demora. De lo contrario, tomaremos todas las medidas necesarias conforme a la ley”, advirtieron los marinos isleños.

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Incursión de un buque oceanográfico chino

En paralelo a la incursión del ’3501′, la CGA detectó esta mañana la entrada en aguas de Pratas del barco oceanográfico chino ‘Hai Si Lu 6’, lo que propició el despliegue inmediato del buque ‘Kaohsiung’ y de otras dos patrulleras que asumieron “plenamente” el control de la situación, de acuerdo al comunicado.

Según la CGA, esta es la primera ocasión en que se observa la acción coordinada de buques de la Guardia Costera y de prospección chinos para “provocar a Taiwán”.

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La nueva provocación china sucedió en la zona de las islas Pratas

“La Guardia Costera de Taiwán afirma con rotundidad que la soberanía marítima de Taiwán no tolera provocaciones. Dotada tanto de la determinación inquebrantable de defender la soberanía nacional como de la sólida capacidad para preservar la paz, la Guardia Costera adoptará todas las medidas necesarias para disuadir el comportamiento irracional de China”, concluye el texto.

La isla Pratas, también conocida como Dongsha en mandarín, es uno de los territorios que Taiwán controla en el mar de la China Meridional, cuyas aguas Pekín reclama casi en su totalidad y por las que circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

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A comienzos de este año, un dron militar chino sobrevoló el espacio aéreo de Pratas, en una acción que el Gobierno taiwanés calificó de “altamente provocadora” e “irresponsable”.

(Con información de Europa Press y EFE)