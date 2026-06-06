Carros arrastrados y vías colapsadas: El saldo de las inundaciones en el occidente de El Salvador tras fuertes lluvias

Impresionantes imágenes de una calle completamente inundada durante la noche en Santa Ana.

La noche de ayer 5 de junio, el departamento de Santa Ana revivió escenarios de alta vulnerabilidad debido a las intensas precipitaciones que azotaron el territorio. Las tormentas registradas en horas de la noche provocaron el colapso inmediato de los sistemas de drenaje en distintos sectores de la ciudad, dejando varias calles y avenidas completamente anegadas.

En cuestión de minutos, las vías públicas se transformaron en auténticos ríos caudalosos, generando graves complicaciones para los peatones y paralizando por completo el tráfico vehicular. La fuerza de las correntadas y las crecidas repentinas tomaron por sorpresa a decenas de personas que intentaban regresar a sus hogares.

PUBLICIDAD

Entre los incidentes más graves reportados durante la noche, los equipos de emergencia tuvieron que desplegarse de manera urgente sobre la 25.ª Calle Poniente. En este punto, la fuerza de la corriente atrapó a un conductor, cuyo vehículo comenzó a ser arrastrado por el agua de forma peligrosa. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de socorro, el ciudadano fue evacuado de forma segura y trasladado hacia una zona protegida, evitando que el hecho pasara a mayores o terminara en una tragedia humana.

Cuerpo de Bomberos realizó el rescate de un conductor que quedó atrapado por la corriente mientras se desplazaba sobre la 25.ª Calle Poniente, en Santa Ana (Cortesía @BomberosSV).

Sin embargo, el balance material fue cuantioso en otros puntos del municipio: varias unidades de transporte y vehículos particulares resultaron severamente afectados y con graves daños estructurales tras quedar atrapados en las inundaciones o ser arrastrados por las corrientes.

PUBLICIDAD

La fuerte tormenta también impactó algunos centros hospitalarios que resultaron afectados. Mientras tanto, los habitantes de las colonias y comunidades más vulnerables del departamento manifestaron su profunda preocupación ante la situación. Muchos de ellos aseguraron que permanecieron en vela por temor a que las lluvias continúen y provoquen nuevos desbordamientos o inundaciones dentro de sus viviendas en las próximas horas.

Consenso meteorológico: Alerta por temporal e intensas lluvias a partir del domingo

De acuerdo con los informes técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto a los análisis meteorológicos presentados por el salvadoreño, el ingeniero Moisés Urbina, las lluvias previas en Santa Ana han sido causadas por núcleos de convección aislados y sistemas que descienden desde Honduras.

PUBLICIDAD

Hasta la mañana de este sábado 6 de junio, zonas como Montecristo, en el norte de Santa Ana, ya registraban acumulados importantes de entre 16 y 28 milímetros de lluvia. No obstante, las autoridades advierten que esto es solo el preludio de un escenario mucho más delicado y peligroso que se avecina para todo el territorio salvadoreño a partir del próximo bloque de días.

Existe un consenso absoluto y poco común entre los cuatro principales modelos meteorológicos globales: el modelo americano (GFS), el europeo (ECMWF), el canadiense y el alemán. Todos coinciden en que El Salvador se encuentra a las puertas de un temporal severo debido a la influencia de dos sistemas de baja presión ubicados en el océano Pacífico, frente a las costas de México y Centroamérica.

PUBLICIDAD

Conozca el panorama climático para los próximos días en El Salvador. Se pronostican lluvias de gran intensidad a partir del domingo, asociadas a un sistema de baja presión.

Aunque el modelo alemán se ha mostrado un poco más moderado desplazando el sistema frente a las costas, y el europeo sitúa el centro de baja presión ingresando por el golfo de Fonseca hacia la zona paracentral, todos concluyen que las bandas ciclónicas y la zona de convergencia intertropical inyectarán cantidades extraordinarias de humedad al país.

Ante el inminente peligro que representa este escenario climático, las autoridades de Protección Civil y del Ministerio de Medio Ambiente instan a la población a tomar de manera urgente todas las precauciones necesarias durante las próximas horas.