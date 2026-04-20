Sociedad

Crecen los casos de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país: qué medidas están tomando las autoridades

Los mensajes intimidatorios se replican en los baños de algunas instituciones y cada jurisdicción define sus propios protocolos para controlar lo que ingresan los alumnos a los establecimientos

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Menores involucrados quedan sujetos a investigaciones judiciales, celulares incautados y causas por intimidación pública
Menores involucrados quedan sujetos a investigaciones judiciales, celulares incautados y causas por intimidación pública

Las amenazas de tiroteos en escuelas se vienen replicando en los últimos días en diferentes provincias, impulsando una serie de operativos y protocolos en instituciones educativas de distintos niveles. Los casos reportados abarcan desde allanamientos en domicilios de menores hasta la implementación de controles estrictos en los accesos y el refuerzo de la presencia policial en los establecimientos.

En el conurbano bonaerense, la justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de un menor de 12 años en William Morris, tras la denuncia del director de la Escuela Secundaria N° 14. Según informó Primer Plano Online, el procedimiento, solicitado por el fiscal Pablo Cabrejas de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, incluyó el secuestro del celular del menor, identificado por posteos en redes sociales en los que anunciaba que iba a cometer un ataque en el establecimiento. Según voceros de la investigación, “el chico lloraba y pedía perdón. Y se justificaba diciendo que había sido todo una broma”. Las autoridades anticiparon que se preparan más procedimientos similares.

En Puerto Madryn, Chubut, se llevaron a cabo allanamientos en el marco de una causa por intimidaciones que involucran a dos adolescentes de 16 años. Las autoridades locales pusieron en marcha operativos de control y revisión de mochilas en las escuelas, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo. Las acciones incluyeron la presencia de efectivos policiales y la realización de inspecciones en los distintos sectores de los edificios escolares.

La situación no presenta diferencias sustanciales en otras provincias. En Salta, hubo un refuerzo de controles en los accesos de las instituciones educativas. En un establecimiento, se revisaron más de 400 mochilas de estudiantes. Por su parte, en Tucumán, las autoridades incrementaron la vigilancia y la presencia policial en las puertas de las escuelas, siguiendo una línea de acción similar a la de otras jurisdicciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Directores y docentes encabezan inspecciones tras la aparición de mensajes intimidatorios en baños y redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Santa Fe, la problemática alcanzó un nuevo capítulo con el hallazgo de municiones y mensajes intimidatorios en al menos tres escuelas. Según informó el medio regional Aire de Santa Fe, en la escuela N° 869 Julio Roca, la directora encontró un sobre con un cartucho de escopeta en un baño, mientras que en el colegio Inmaculada, un cartucho apareció sobre un inodoro. En la escuela Almirante Brown, un alumno halló una bala calibre 22 en el suelo de un aula. Las autoridades santafesinas llevaron a cabo una conferencia de prensa para detallar las medidas adoptadas y reiteraron las recomendaciones dirigidas a padres y equipos directivos.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la vocera Virginia Coudannes y los ministros José Goity, Pablo Cococcioni y representantes del área de Salud, brindó información sobre las consecuencias legales y económicas que pueden derivar de estos episodios. Cococcioni puntualizó: “Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona a futuro. Lo que se plantea como chiste años después va a impedir viajar al exterior, obtener certificados de buena conducta, que los padres deban cumplir reglas de conducta y, en casos extremos, puede haber institucionalización de menores involucrados”.

Además, se anunció el inicio de acciones para el cobro y resarcimiento de daños por el costo operativo de los procedimientos policiales, cifra que oscila entre cinco y seis millones de pesos por operativo.

En Corrientes, varios colegios informaron que los alumnos asistieron sin mochilas para evitar demoras en los ingresos. Medidas similares se implementaron en Mendoza, donde, tras una serie de amenazas registradas la semana anterior, la Dirección General de Escuelas dispuso un protocolo preventivo. El ingreso de los estudiantes se realizó sin mochilas, permitiendo solo carpetas, cartucheras y meriendas en bolsas transparentes. El protocolo también contempló revisiones puntuales en sectores sensibles de los establecimientos, como baños, y la presencia constante de personal policial en los accesos.

En Mendoza y Corrientes los estudiantes ingresan sin mochilas, autoridades buscan agilizar controles y prevenir incidentes (Foto: Aire de Santa Fe)
En Mendoza y Corrientes los estudiantes ingresan sin mochilas, autoridades buscan agilizar controles y prevenir incidentes (Foto: Aire de Santa Fe)

El origen de algunas amenazas se vincula con mensajes publicados en redes sociales y desafíos virales en plataformas como TikTok o Instagram. En Mendoza, el primer caso se detectó en un colegio de Las Heras, donde apareció una pintada que advertía sobre un posible ataque. Situaciones similares se replicaron en otros puntos del país y motivaron la aplicación de medidas preventivas en las escuelas afectadas.

En Misiones, el Ministerio de Educación puso en circulación materiales específicos destinados a familias, equipos directivos y docentes, con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y promover la detección temprana de situaciones de riesgo.

Las medidas de control y prevención se incrementaron en todas las jurisdicciones, adaptándose a las particularidades de cada provincia. En los establecimientos donde se detectaron amenazas, las inspecciones y la presencia policial se mantendrán en los próximos días, en tanto las autoridades continúan evaluando la evolución de la situación y la efectividad de los protocolos implementados.

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