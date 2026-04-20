Sobreseyeron al ex de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas tras un robo en La Plata: “Cinco años esperando Justicia”

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de La Plata absolvió a Juan Ignacio Buzali

La absolución de Juan Ignacio Buzali, ex pareja de Carolina Píparo, marcó el cierre de uno de los expedientes judiciales más resonantes de los últimos años en La Plata. La decisión fue adoptada este lunes por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de esa ciudad y puso fin al proceso iniciado tras el violento episodio ocurrido la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando dos jóvenes motociclistas fueron atropellados por el automóvil que conducía Buzali, quien viajaba acompañado por su entonces esposa.

Al inicio del debate, la Fiscalía solicitó una condena de seis años de prisión para Buzali, mientras que la querella reclamó una pena de ocho. Sin embargo, los jueces consideraron que no existió tentativa de homicidio y recalificaron el hecho como lesiones leves imprudentes, un delito que, al momento de dictarse la sentencia, se encontraba prescripto.

El caso tuvo amplia repercusión pública desde sus inicios, tanto por la gravedad de los hechos como por el perfil de los protagonistas. Aquel día, Píparo —ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y actual directora del Banco de la Nación Argentina— fue víctima de un robo a mano armada instantes antes del incidente y, junto a Buzali, denunció haber confundido a los motociclistas con los supuestos autores del asalto.

El 1° de enero de 2021 Píparo y Buzali fueron víctimas de un robo con armas de fuego, bajo la modalidad conocida como “motochorros”, mientras estaban en la puerta de la casa de los padres de ella

El proceso penal se extendió por más de cinco años, con múltiples instancias probatorias y cambios en la situación procesal del acusado: Buzali estuvo detenido con prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario, hasta que su defensa logró primero la morigeración de las condiciones de detención y, más tarde, la excarcelación. Así llegó al debate el 3 de marzo pasado.

La sentencia dictada este lunes 20 de abril de 2026 estableció, por unanimidad, que la acusación de tentativa de homicidio no pudo ser probada en el juicio. El tribunal determinó que las pruebas reunidas reflejaban una secuencia confusa, plagada de contradicciones entre los testigos y que los elementos técnicos descartaban que existiera un riesgo típico de muerte o una intención homicida por parte de Buzali.

De este modo, la causa fue recalificada y el ex de Píparo sobreseído en forma total y definitiva al haberse extinguido la acción penal por el paso del tiempo.

La causa fue recalificada y Buzali sobreseído en forma total y definitiva al haberse extinguido la acción penal por el paso del tiempo

Infobae accedió a la resolución de 69 páginas. Según surge de la misma, el hecho se produjo alrededor de las 03.05 del 1° de enero de 2021 sobre la calle 21 entre 39 y 40 de La Plata, cuando Buzali, a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco, embistió la parte trasera de una moto Honda XR250 conducida por Luis Lavalle, acompañado por Iván Coronel. Ambos resultaron heridos, mientras que la motocicleta quedó enganchada bajo el coche y fue arrastrada varios metros. El conductor se alejó del lugar y solo detuvo la marcha tras ser interceptado por la policía en Plaza Moreno, luego de una breve persecución.

El hecho había sido calificado inicialmente como tentativa de homicidio, bajo la hipótesis de que Buzali persiguió y arrolló a los motociclistas con la intención de matarlos. Sin embargo, la defensa sostuvo desde el primer momento que se trató de una maniobra imprudente en un contexto de confusión, miedo y tensión, luego del robo que la pareja había sufrido minutos antes.

En esa línea, el debate judicial giró en torno al aspecto subjetivo de la conducta, es decir, si existió dolo homicida o si fue una acción negligente sin voluntad de causar la muerte.

Buzali estuvo detenido con prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario. Luego, uno de sus abogados logró primero la morigeración de la detención y luego la excarcelación (Foto/Aglaplata)

A lo largo del juicio declararon veintiocho testigos, entre víctimas, amigos, testigos presenciales, peritos y policías. Las declaraciones de las partes involucradas presentaron contradicciones respecto de la ubicación de los vehículos en la calzada, el orden de la caravana de motos, la velocidad y los movimientos previos al choque. Las versiones de las víctimas diferían entre sí, así como respecto de otros participantes del grupo de motociclistas. Algunos señalaron que había espacio para que el auto pasara, otros lo negaron. Las ubicaciones aportadas no coincidían, y tampoco fue posible determinar con precisión el lugar exacto del impacto.

El tribunal destacó que estas contradicciones e inconsistencias impidieron alcanzar el estándar de prueba necesario para una condena penal por tentativa de homicidio. La jueza Cecilia Inés Sanucci y la jueza Silvia Hoerr adhirieron a los fundamentos expuestos por el juez Ramiro Fernández Lorenzo, quien analizó en detalle los testimonios y la prueba pericial, concluyendo que no era posible reconstruir de manera inequívoca la mecánica del accidente.

Uno de los elementos centrales de la absolución fue el informe accidentológico elaborado por peritos oficiales y de parte. Dicho estudio determinó que el impacto se produjo a baja velocidad, con el automóvil circulando a cerca de 48 km/h y las motos a unos 30 km/h. El análisis técnico descartó daños estructurales graves en los vehículos y estableció que el sistema de frenado automático del Fiat se activó de modo tardío, posiblemente por un cambio abrupto de carril de la motocicleta. Los peritos coincidieron en que el choque fue una colisión por alcance y que las lesiones sufridas por Lavalle y Coronel fueron leves, con pronóstico de recuperación menor a un mes.

Cámaras de seguridad captaron el auto donde viajaban Buzali y Píparo en la madrugada del 1° de enero de 2021

El tribunal también consideró relevante el contexto previo al accidente. No estaba en discusión que Buzali y Píparo habían sido víctimas de un robo con armas de fuego poco antes y que, tras el hecho, salieron hacia la comisaría a realizar la denuncia. En ese trayecto, Píparo identificó a un motociclista con una campera turquesa, similar a la que llevaba uno de los asaltantes. La pareja comenzó a seguir a las motos creyendo que eran los autores del robo y, durante el recorrido, realizaron llamadas al 911 para solicitar la presencia policial. Este dato fue considerado por los jueces como un indicio fuerte de que no existía intención homicida en la conducta del imputado.

El fallo subraya que “resulta ilógico y hasta contraintuitivo pensar que alguien que está decidido a cometer un delito alerte a los encargados de prevenir y mantener el orden de que está persiguiendo a quien tiene como propósito matar”. La sentencia indica que la hipótesis de la defensa, según la cual el accidente fue consecuencia de una maniobra imprudente motivada por una creencia errónea y plausible, no fue refutada por la acusación. Los jueces destacaron que Buzali y Píparo creyeron que los motociclistas eran los asaltantes y que intentaron escapar al sentirse “encerrados”, lo que derivó en la colisión.

En cuanto a la calificación legal, el tribunal descartó la tentativa de homicidio y analizó si correspondía atribuir un delito menor, como lesiones leves dolosas o imprudentes. Sin embargo, en ambos casos la acción penal se encontraba prescripta por el paso del tiempo, ya que el último acto interruptivo fue la citación a juicio del 4 de abril de 2022. Dado que no existían antecedentes condenatorios y que el plazo legal había transcurrido, se dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Buzali.

La resolución también ordenó la devolución de los vehículos secuestrados a sus propietarios.

Tras conocerse la absolución de su ex, Carolina Píparo publicó un tuit: “Por fin fuiste sobreseído. Te las bancaste todas y más. Cinco años esperando justicia” (Foto/X)

Luego de conocer la noticia del fallo judicial, Carolina Píparo compartió un mensaje desde su cuenta oficial de X: “Hoy por fin fuiste sobreseído. Te las bancaste todas y más. Cinco años esperando justicia. Hicieron un circo de un accidente menor, y muchos acompañaron con una carnicería sobre nuestra vida y nuestra familia. Pero hoy toca quedarse con lo bueno: un tribunal que escuchó y analizó objetivamente una causa que nunca tuvo pies ni cabeza”, escribió.

Y siguió: “Gracias a nuestras familias y amigos que son nuestro pilar, a algunos políticos y periodistas que marcaron la diferencia, sin distinción de ideología, en aquel momento y a esta red donde hubo muchísimos pidiendo un manto de sentido común allá por enero de 2021 frente a tantas mentiras y a tamaño show, lo valoro. Tu fortaleza y tu templanza frente a tantas injusticias sufridas son el ejemplo y el orgullo de nuestros hijos. Con vos ayer, hoy y siempre, Juan”, concluyó.