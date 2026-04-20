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La ácida burla de la figura de Colombia al plantel argentino tras la goleada en la final del Sudamericano Sub 17

Una imagen difundida por José Escorcia desató reacciones en redes y sumó tensión a la rivalidad

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burla colombia para argentina
La ácida burla de la figura de Colombia al plantel argentino tras la goleada en la final del Sudamericano Sub 17

La consagración de la Selección Colombia sub-17 en el Sudamericano de Paraguay sumó un capítulo polémico fuera del campo de juego: uno de los futbolistas del plantel, José Escorcia, publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que él y otros compañeros posan con el trofeo y una bandera argentina en el suelo, gesto interpretado como una burla hacia el equipo rival tras la goleada 4-0 en la final. La provocación se difundió rápidamente en redes sociales, en medio de la fuerte rivalidad entre ambos seleccionados juveniles.

José Escorcia fue una de las figuras del torneo y el máximo goleador colombiano con cuatro tantos y dos asistencias en seis partidos. El delantero, que juega en las inferiores de Atlético Nacional, nació en Cartagena en 2009 y es considerado una de las principales promesas del fútbol colombiano. Su actuación decisiva en la final incluyó un gol y una asistencia frente a Argentina, consolidando su liderazgo dentro del plantel dirigido por Fredy Hurtado.

burla argentina a brasil
Los jugadores argentinos habían tenido la misma reacción contra Brasil en la fase anterior

La imagen publicada por Escorcia muestra a cinco futbolistas de Colombia señalando el trofeo de campeones, rodeando una bandera de Argentina colocada en el piso, en un claro gesto de celebración con connotaciones de burla hacia el rival. La publicación se dio horas después del triunfo y generó diversas reacciones en redes, tanto de hinchas colombianos como argentinos. Vale recordar que los futbolistas albicelestes habían tomado una postura similar en la fase anterior contra Brasil.

El partido final, disputado en Luque, Paraguay, marcó un quiebre en la rivalidad sudamericana. El equipo dirigido por Diego Placente sufrió una derrota contundente: Colombia se impuso por 4-0 con goles de Miguel Agámez (2), Matías Caicedo y el propio Escorcia. El encuentro terminó con tres expulsados en el equipo argentino y un clima de tensión que se trasladó a las declaraciones y al ambiente posterior.

La polémica no solo giró en torno a la imagen de Escorcia. Tras el partido, el futbolista argentino Julio Coria declaró en la entrevista obligatoria de Conmebol: “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, una frase que alimentó la controversia y el cruce verbal entre ambos equipos. El comentario de Coria fue ampliamente criticado en redes por su tono ofensivo y desafiante. La rivalidad continuará en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, prevista para el segundo semestre en Qatar.

Julio Coria, jugador de la selección argentina de fútbol, no soportó la frustración por perder la final 4-0 contra Colombia y sus polémicas declaraciones son criticadas - crédito Redes sociales

La obtención del Sudamericano Sub 17 representa el segundo título de Colombia en la historia del certamen, 33 años después del primero. El plantel mostró cohesión y contundencia en las fases decisivas, con Escorcia, Miguel Ángel Agámez y Eider Carrillo como protagonistas destacados.

El festejo y la posterior publicación de la imagen por parte de Escorcia amplificaron el impacto del resultado deportivo, en un contexto marcado por la expectativa de un nuevo enfrentamiento entre Argentina y Colombia en el Mundial Sub 17. Mientras tanto, el fútbol juvenil sudamericano vuelve a quedar bajo la lupa no solo por el nivel competitivo sino también por las expresiones y gestos que trascienden el campo de juego.

La Albiceleste perdió 4-0 y no pudo obtener el título

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