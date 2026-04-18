Mejora el tiempo en el AMBA: el pronóstico para el fin de semana y qué se espera en el resto del país

Se espera una jornada con cielo despejado y sol en la región del AMBA (Foto de ARCHIVO)

Luego de las lluvias y el tiempo inestable que golpeó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo mixto para este fin de semana, aunque sin precipitaciones.

De acuerdo con el organismo, para hoy sábado se espera una jornada con una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°, apenas con algo de nubes durante el día. La visibilidad será óptima. Las condiciones de viento serán normales, con ráfagas que no superarán los 7 a 12 kilómetros por hora, en dirección oeste.

Mañana, en tanto, se prevé una jornada con nubosidad en ascenso, baja probabilidad de lluvias (0-10%) y temperaturas de 18 a 24°C. Recién para el lunes 20 regresan las lloviznas y lluvias débiles en la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40%. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 23 C° y los vientos soplarán del sudeste.

Para el martes 21 de abril, el SMN anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°, sin posibilidad de lluvias. El miércoles 22, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 23 de abril, se espera una mínima de 16° y una máxima de 21°, con cielo algo nublado.

Una semana marcada por el mal tiempo

Semanas atrás, el SMN había anunciado la llegada de una ciclogénesis, definida por especialistas como la formación y evolución de un centro de bajas presiones que origina episodios de mal tiempo. El frente climático se manifestó con el avance de precipitaciones desde el norte y el oeste, con focos en el centro y sur del Litoral, para luego intensificarse sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el AMBA.

Es así que esta semana se registraron lluvias en distintas localidades de Buenos Aires, y este jueves continuará una alerta amarilla por precipitaciones en el este de la provincia de Buenos Aires. El sector costero comprendido entre Punta Indio y Miramar se perfila como el punto con mayor registro de caída de agua, pero también se verán afectadas otras localidades localidades como Pinamar, Villa Gesell y Santa Teresita, entre otras.

En la Ciudad y Gran Buenos Aires hubo importantes inundaciones. El miércoles, por ejemplo, la Capital Federal atravesó una jornada marcada por lluvias persistentes y ráfagas de viento que superaron los 40 km por hora. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el algunos lugares se decretó una alerta amarilla por la precipitaciones.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina mostrando las alertas emitidas en el país para el día de hoy

La lluvia se hizo presente en toda la región y se mantuvo de manera constante durante varias horas. El mal tiempo y el clima inestable se mantuvo hasta el viernes en horas de la mañana, cuando se presentaron algunas lluvias. Recién en horas de la tarde comenzaron a aparecer los primeros rayos del sol.

Para algunas regiones de las provincias de La Pampa, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y Río Negro, el SMN mantiene una alerta amarilla por algunas tormentas. Se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.