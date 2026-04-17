Preocupa la caída del presentismo en las escuelas por las amenazas de tiroteo

Mensajes intimidatorios con amenazas de tiroteo escritos en las paredes de baños escolares, generando preocupación por la seguridad educativa.

Lo que irrumpió como una tragedia a partir el fatal episodio de Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13, con un disparo, se está convirtiendo en un problema educativo de amplio alcance. Es que las amenazas de supuestos tiroteos se repitieron esta semana en todo el país, con un impacto en la asistencia en las escuelas afectadas por este tipo de mensajes.

Así lo deslizaron fuentes del ministerio de Educación porteño a Infobae, al constar una caída del presentismo del 30% en las instituciones que detectó algún tipo de amedrentamiento. “El día más problemático fue ayer, con muchas amenazas en las escuelas, públicas y privadas. Algunas amenazas se realizaron en las paredes de los baños, y otras se hicieron a través de grupos de Whatsapp u otra vía”, indicaron hoy a este medio.

En todos los casos, se realizaron las denuncias correspondientes y se abrieron investigaciones para identificar a los responsables. Este viernes, durante la mañana, hubo dos primarias más que se sumaron a la ola de mensajes intimidatorios.

La hipótesis detrás de esta seguidilla de casos es una suerte de nuevo reto viral, en la misma línea de las clásicas falsas denuncias de bombas en las escuelas, con el único objetivo de vaciar las aulas y entorpecer el ciclo lectivo.

Según fuentes oficiales, en las primeras dos amenazas ya se pudo dar con los autores: una alumna y un alumno, reconocidos por la caligrafía de los mensajes, que fue identificada por docentes y preceptores. Las familias fueron notificadas y se habilitó un canal de diálogo entre la escuela y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La amenaza de tiroteo en el colegio Carlos Pellegrini

Pero la escena sigue repitiéndose. En un colegio de Villa Urquiza, las autoridades enviaron un comunicado esta mañana a las familias, donde confirmaron este tipo de mensajes intimidatorios. Y lo vincularon a “retos virales”. Conforme a lo informado por la institución, el mensaje apareció en el baño de varones del nivel secundario al finalizar la jornada escolar, haciendo referencia a una posible situación de violencia.

“Ante estos retos que se originan fuera de los entornos escolares y que impactan en la vida de los estudiantes y de la escuela, pedimos que, como padres, puedan generar espacios de reflexión en casa y estar atentos a la actividad de sus hijos en las redes, así como en la observación activa de los elementos con los que concurren al colegio a fin de evitar cualquier difusión o acción que pueda colaborar con propuestas que son contrarias a los valores que promovemos como comunidad”, señala el mensaje de la institución.

Anoche, en otro colegio del mismo barrio las autoridades difundieron un mensaje similar a la comunidad educativa.

Esta semana, había aparecido una pintada en el baño de la escuela Dalmacio Vélez Sársfield del barrio porteño de Liniers. El mensaje presagiaba un supuesto tiroteo para el jueves 16 de abril y contenía una frase contra el colegio: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”. Al detectarse la amenaza, los estudiantes avisaron a los directivos, quienes dieron aviso a la policía y realizaron la denuncia formal. También hubo casos en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la UBA.

Como es habitual, frente a este tipo de situaciones, las escuelas activan el protocolo previsto en la normativa vigente, dando intervención a las autoridades y garantizando las medidas de resguardo necesarias. En este marco suele actuar el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad para canalizar las denuncias y acompañar a la comunidad educativa. El distrito porteño cuenta con estos distintos dispositivos y equipos profesionales preparados para intervenir ante situaciones que puedan afectar la convivencia y la seguridad escolar.

“Mañana tiroteo”, otra de las inscripciones habituales

Una problema educativo federal

En La Plata, hubo un caso que adquirió mayor gravedad. Se realizaron allanamientos en el colegio Emanuel, ubicado en 200 entre 40 y 41, en la localidad de Lisandro Olmos. Dos menores fueron señalados como autores de los mensajes y, durante los operativos, se les incautó armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala.

La alerta se encendió porque circuló una foto del niño en redes sociales, empuñando las réplicas junto a las frases “Mis armas” y “Los espero mañana”. La investigación quedó a cargo de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carmen Ibarra, y de la jueza de garantías, María José Lescano.

Otro episodio ocurrió en la escuela Nuestra Señora de Luján, de 59 entre 3 y 4. Según consignó el diario El Día, un alumno habría llevado dos armas y se generó un enorme revuelo. Incluso un centenar de padres llegó hasta la puerta para pedir explicaciones a las autoridades, en medio de versiones cruzadas. “Los chicos dicen una cosa y los directivos otras”, deslizaron al periódico platense.

En la Escuela Técnica N°8 también se registraron inscripciones similares en medio de un clima de creciente conflictividad escolar. A esto se suman reportes de mensajes intimidatorios en otros establecimientos de la región.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, también corroboró ayer que “se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok”, tras conocerse denuncias similares en la provincia.

En Tucumán, el jefe de Policía local, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos por las amenazas de tiroteo que se registraron en diferentes colegios y escuelas. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio. Hay que ser contundentes a la hora de actuar”, dijo el jefe de la fuerza ante la prensa local.

Para el gobernador Jaldo, las amenazas en las escuelas configuran un delito

El gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado su preocupación por los casos que se registraron durante la semana. “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo en declaraciones a La Gaceta.

Ayer, los alumnos de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal regresarán a las aulas tras el tiroteo ocurrido a principios de mes. El drama santafesino tomó otro cariz, y continuaron allí las amenazas. En la provincia, donde empezó todo, se multiplicaron también las amenazas de tiroteos en al menos diez escuelas públicas y privadas. Los mensajes, hallados mayormente escritos en baños de los establecimientos, aludían a este viernes 17 de abril como la fecha en que se producirían ataques con consecuencias letales.

Afortunadamente, nada de eso ocurrió al finalizar la semana escolar.