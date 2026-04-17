Cuando la escuela ya no es un lugar seguro: armas, amenazas y una violencia que crece

"Mañana no vengan"

Cada vez que un chico lleva un arma a la escuela, mata a un compañero o aparece una amenaza de tiroteo escrita en un baño, se rompe algo más que la rutina. Se rompe una sensación básica: la idea de que la escuela es un lugar cuidado, previsible, donde se va a aprender y no a tener miedo. Y lo primero que hay que decir es esto: nada de esto aparece de la nada.

Un adolescente no entra armado a una escuela como si todo hubiera empezado esa mañana. La amenaza escrita en una pared tampoco nace en ese instante. Lo que vemos es la escena final, la parte más visible, más brutal, más estremecedora. Pero antes hubo otra cosa: señales, grietas, malestar, aislamiento, bronca, fantasías de venganza, necesidad de llamar la atención, mensajes inquietantes, consumo de contenido violento, grupos cerrados donde se amplifica todo y adultos que, muchas veces, no supieron, no pudieron o no quisieron leer a tiempo lo que estaba pasando.

Ese es uno de los grandes errores cuando hablamos de violencia escolar: mirar solo el estallido.

La violencia grave no suele tener una sola causa. No alcanza con decir “fue la familia”, “fue la escuela”, “fueron las redes”, “fue el bullying” o “fue un chico con problemas”. Casi nunca es una sola cosa. Es una combinación. Hay factores personales, vinculares, familiares, institucionales y sociales que se van encadenando hasta explotar.

Una semana atrás hubo un asesinato en San Cristóbal, provincia de Santa Fe

La escuela no genera toda esa violencia, pero la recibe. Y a veces la amplifica, no por maldad, sino porque ahí todo se vuelve visible. La escuela es escenario. Es el lugar donde están los pares, donde se juegan pertenencias, humillaciones, jerarquías, exclusiones, miradas. Cuando algo pasa ahí, no es casual. Ahí duele más. Ahí impacta más. Ahí se vuelve mensaje.

También hay algo nuevo que no podemos subestimar: hoy muchas conductas no solo se viven, también se actúan para otros. Primero aparece el contenido en redes. Después se comenta, se comparte, se exagera. Más tarde se arman microgrupos en chats cerrados donde baja el filtro adulto y sube el desafío entre pares. Y entonces aparece la imitación. No siempre como decisión real de ejecutar una masacre, pero sí como puesta en escena, amenaza, actuación, búsqueda de impacto. A veces no dicen “quiero hacerlo”; dicen, en el fondo, “quiero que me miren”, “quiero provocar”, “quiero existir en la mirada de otros”, aunque el costo sea altísimo. Eso no vuelve menos grave el hecho. Al contrario. Lo vuelve más complejo.

La amenaza de tiroteo, el arma en la mochila, el mensaje violento, no son solo una transgresión. Son un síntoma. Y cuando ese síntoma empieza a repetirse en distintas escuelas, ya no estamos frente a casos aislados: estamos frente a un fenómeno de contagio social. Con las redes, además, ese mensaje viaja en segundos, se amplifica, encuentra eco y se multiplica con una velocidad alarmante. Por eso hoy vemos amenazas casi al mismo tiempo en colegios de distintos lugares.

Entonces, ¿qué hace la escuela con esto?

La escuela no es responsable de todo lo que un chico trae de afuera, pero sí es un radar irremplazable para detectar señales, leer riesgos y no dejar solo lo que ya viene haciendo ruido. Lo peor que puede hacer es negar, encubrir, minimizar o improvisar. Decir “son cosas de chicos”, “es un reto viral- no es de verdad”, o “seguro fue una broma” puede ser peligrosísimo. La escuela no es juez ni policía, pero sí tiene una responsabilidad enorme: detectar, contener, documentar, activar protocolos y proteger. Tiene que cuidar a las posibles víctimas, acompañar a los estudiantes implicados y trabajar con equipos técnicos y con las familias. El problema es que muchas veces se le exige todo eso a escuelas que no tienen ni formación específica ni recursos suficientes para intervenir en situaciones tan graves.

Una escena de la serie "Adolescencia"

La familia también importa, y mucho. Es la primera escuela de empatía, de límite y de regulación. Un chico no aprende a respetar si no lo respetan. No aprende a regularse si vive rodeado de adultos que estallan, gritan, humillan o están emocionalmente ausentes. Y cuando además hay acceso fácil a armas, el riesgo cambia de escala.

Ahora bien: decir todo esto no alcanza si no hablamos de soluciones.

La prevención no empieza cuando aparece una amenaza. Empieza mucho antes. Empieza construyendo escuelas donde los chicos se sientan vistos, escuchados y parte. Empieza cuando hay adultos que no solo dan clases, sino que registran cambios, leen señales, toman en serio el aislamiento, las frases violentas, los posteos inquietantes, las bromas crueles, la fascinación con el daño. Empieza cuando se habilitan espacios para que el malestar se diga antes de actuarlo.

También hace falta enseñar de verdad qué pasa en las redes. No con sermones vacíos, sino mostrando que lo viral tiene consecuencias reales. Que una amenaza no es un chiste. Que compartir violencia también es participar de ella. Que en los grupos cerrados no desaparece la responsabilidad.

Frente a una amenaza concreta, hay que actuar rápido. Activar protocolos, avisar, investigar, resguardar, comunicar sin sembrar pánico y trabajar después con el grupo. No alcanza con revisar mochilas o poner policía en la puerta. Eso puede ser necesario en la emergencia, pero no reemplaza el trabajo profundo. La prevención no empieza con un detector de metales, empieza con vínculos.

Y hay algo más: después del susto no se puede seguir como si nada. La escuela necesita elaborar lo ocurrido. Poner en palabras. Sostener emocionalmente. Revisar qué señales se pasaron por alto. Fortalecer la convivencia. Construir red con salud mental, con las familias, con supervisión, con el Estado.

Cada vez que un chico amenaza, lleva un arma o convierte la violencia en guion, lo que aparece no es solo un hecho grave: aparece una pregunta incómoda para todos los adultos. Qué no vimos. Qué minimizamos. Qué dejamos crecer.

Cuando hay que activar un protocolo, ya estamos en la fase visible del problema; por eso el verdadero desafío no es solo saber reaccionar, sino aprender a intervenir antes. Llegar a tiempo no es adivinar el futuro. Es aprender a ver las señales antes de que ya sea tarde.