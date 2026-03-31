Crimen y Justicia

Tiroteo en Santa Fe, en vivo: la dolorosa despedida en el velatorio de Ian Cabrera

Ayer por la mañana, un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13, en la Escuela N°40 Mariano Moreno. Hubo ocho estudiantes heridos. El responsable utilizó una escopeta calibre 12/70 tomada de su abuelo

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Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - casa del agresor
Ian Cabrera es velado en la Asociación Mutual de Socorros Funerarios, provincia de Santa Fe (Leo Galletto)

(Enviada especial a San Cristóbal) Un menor de 15 años asesinó ayer por la mañana a Ian Cabrera, un estudiante de 13 años, durante un tiroteo ocurrido en el baño de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe.

Ocho alumnos más resultaron heridos tras los disparos, lo que provocó alarma y conmoción en la comunidad. Las investigaciones, a cargo de la fiscal de menores Carina Gerbaldo y del fiscal Mauricio Espinoza, confirmaron que el arma utilizada fue una escopeta calibre 12/70 perteneciente al abuelo del atacante.

El autor de los disparos fue reducido por un asistente escolar, quien logró desarmarlo tomándolo por el cuello, y posteriormente fue trasladado a un centro de alojamiento de menores en la ciudad capital de Santa Fe. El adolescente es considerado inimputable, ya que la nueva Ley Penal Juvenil aún no está vigente y comenzará a aplicarse recién 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

En pocas líneas:

11:46 hsHoy

Las maestras del joven asesinado asistieron al velatorio de Ian Cabrera

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - casa del agresor
Las maestras de Ian acompañaron a los papás del chico asesinado en la escuela de San Cristóbal (Leo Galletto)

Decenas de personas acompañan a la familia de Ian Cabrera en la casa velatoria Asociación Mutual de Socorros Funerarios.

A la despedida asistieron algunas de las maestras actuales -y de grados anteriores- del joven de 13 años para acompañar a los papás del chico asesinado en la Escuela N°40 Mariano Moreno.

En el cordón de la vereda de la casa velatoria, dos chicos se turnan: uno llora, el otro lo contiene, y al revés. Con el guardapolvo blanco, algunas de las maestras que llegaron a esta despedida se agachan para abrazarlos y contenerlos.

11:17 hsHoy

La primera imagen de la escopeta que utilizó el tirador de la escuela de San Cristóbal

Se trata de una escopeta calibre 12/70, que sería propiedad del abuelo del adolescente de 15 años

G.C., el asesino de Ian Cabrera, utilizó una escopeta calíbre 12/70 de su abuelo para perpetrar el ataque dentro de la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, Santa Fe.
G.C., el asesino de Ian Cabrera, utilizó una escopeta calíbre 12/70 de su abuelo para perpetrar el ataque dentro de la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, Santa Fe.

En medio de corridas y gritos desesperados de pánico, agentes del Centro de Monitoreo Urbano de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, fueron los primeros en llegar este lunes a la escena del crimen de Ian Cabrera, el alumno de 13 años que fue asesinado por un compañero en uno de los patios internos de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”.

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11:02 hsHoy

Conferencia de prensa acerca del operativo de asistencia

Autoridades del Gobierno de Santa Fe ofrecerán hoy a las 9 una conferencia de prensa en la Delegación Regional IX de Educación de San Cristóbal para informar sobre el avance del operativo interministerial de asistencia tras el episodio ocurrido en la Escuela Nº 40 ‘Mariano Moreno’.

El balance, que será transmitido por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial, incluirá los próximos pasos y los protocolos implementados, según lo anunciado por las secretarias Virginia Coudannes (Gestión Institucional, Ministerio de Justicia y Seguridad) y Daiana Gallo Ambrosis (Gestión Territorial, Ministerio de Educación).

Durante la jornada, las funcionarias detallarán las acciones desplegadas por los equipos provinciales en el marco del abordaje integral en el establecimiento educativo santafesino.

11:01 hsHoy

San Cristóbal ya despide a Ian, el chico asesinado en la escuela: un pueblo en shock y la pregunta que todos se hacen

Ian Cabrera, de 13 años, murió este lunes en la Escuela Nº 40 de esa localidad de Santa Fe y ya es velado por su familia y sus amigos. El tirador fue otro estudiante, de 15, que lo atacó con una escopeta

La puerta de la Escuela "Mariano Moreno" fue el lugar de reunión de muchos manifestantes que, en medio del shock, empiezan a exigir "¡Justicia por Ian!" (Foto: Leo Galletto)
La puerta de la Escuela "Mariano Moreno" fue el lugar de reunión de muchos manifestantes que, en medio del shock, empiezan a exigir "¡Justicia por Ian!" (Foto: Leo Galletto)

(Enviada especial a San Cristóbal). Chicharras. Lo que más se escucha en esta cuadra de este pueblo que hoy es el kilómetro cero de la tragedia nacional es el sonido agudo y acompasado de las chicharras. Es la cuadra de Sarmiento al 1000, la de la Asociación Mutual de Socorros Funerarios de San Cristóbal, Santa Fe. Hay, sólo contando las que están del lado de afuera de la sala velatoria, más de cien personas. Pero se escuchan las chicharras porque lo que más hay en esta cuadra es el silencio que retumba cuando no hay palabras.

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11:00 hsHoy

Punto por punto, todo lo que se sabe del ataque en la escuela de Santa Fe donde murió un chico de 13 años

Ian Cabrera fue asesinado en el baño de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal por otro alumno. El tirador, de 15 años, también hirió a ocho estudiantes más y quedó alojado en un centro de la ciudad capital

Un alumno asesinó a un compañero en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe (Créditos: @mariogaloppo)

Ian Cabrera tenía 13 años y este lunes por la mañana fue asesinado por otro alumno de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal, ubicada en el centro-este de la provincia de Santa Fe. El tirador, de 15 años, efectuó más disparos tras balear al adolescente e hirió a otros ocho chicos hasta que fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y quedó alojado en la ciudad capital.

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11:00 hsHoy

Una funcionaria de Santa Fe dio detalles del ataque en la escuela de San Cristóbal y contó cómo seguirá la causa

Virginia Coudannes explicó en Infobae al Regreso que el menor agresor permanece a disposición de la Justicia de Menores, tras el secuestro del arma y la asistencia inmediata a víctimas y familiares. La investigación sigue abierta y se amplían las entrevistas al entorno del joven

La secretaria de Justicia de Santa Fe confirmó que el agresor escolar permanece bajo custodia de la Justicia de Menores tras el tiroteo en San Cristóbal

En una entrevista con Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la funcionaria describió el impacto y las medidas adoptadas luego del tiroteo de este lunes en una escuela de San Cristóbal.

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10:59 hsHoy

La historia íntima del alumno tirador del colegio Mariano Moreno de San Cristóbal

Los investigadores del caso trazan el mapa de la vida del chico de 15 años detenido por balear a sus compañeros en Santa Fe. Qué se sabe hasta ahora

El tirador en una foto familiar tomada cuatro años atrás
El tirador en una foto familiar tomada cuatro años atrás

El tirador espera sentado, en calma. Tal vez, en las próximas horas, enfrentará a un psicólogo que le preguntará, por orden de la Justicia de Santa Fe, por qué hizo lo que hizo. Este lunes por la mañana, el adolescente de 15 años, nacido en septiembre de 2010, tomó la escopeta de su abuelo y disparó en su escuela, la N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Mató a Ian Cabrera, otro chico de 13 años. Otros ocho alumnos terminaron en hospitales, con heridas diversas.

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10:59 hsHoy

“Me apuntó, pero no alcanzó a gatillar”: la palabra del portero que redujo al tirador de San Cristóbal

Fabio Barreto intervino en el ataque ocurrido este lunes en una localidad de Santa Fe, donde un menor de 13 falleció. El agresor tiene 15 y de acuerdo con el relato “estaba en shock”

El portero que detuvo al tirador de San Cristóbal (Foto: La Capital de Santa Fe)
El portero que detuvo al tirador de San Cristóbal (Foto: La Capital de Santa Fe)

En medio de la consternación generada este lunes en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe, cuando un alumno de 15 años ingresó con un arma y mató a un compañero de 13, se conoció el duro relato del asistente escolar que detuvo al agresor.

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