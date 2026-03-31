Tiroteo en Santa Fe, en vivo: la dolorosa despedida en el velatorio de Ian Cabrera

Ian Cabrera es velado en la Asociación Mutual de Socorros Funerarios, provincia de Santa Fe (Leo Galletto)

(Enviada especial a San Cristóbal) Un menor de 15 años asesinó ayer por la mañana a Ian Cabrera, un estudiante de 13 años, durante un tiroteo ocurrido en el baño de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe.

Ocho alumnos más resultaron heridos tras los disparos, lo que provocó alarma y conmoción en la comunidad. Las investigaciones, a cargo de la fiscal de menores Carina Gerbaldo y del fiscal Mauricio Espinoza, confirmaron que el arma utilizada fue una escopeta calibre 12/70 perteneciente al abuelo del atacante.

El autor de los disparos fue reducido por un asistente escolar, quien logró desarmarlo tomándolo por el cuello, y posteriormente fue trasladado a un centro de alojamiento de menores en la ciudad capital de Santa Fe. El adolescente es considerado inimputable, ya que la nueva Ley Penal Juvenil aún no está vigente y comenzará a aplicarse recién 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.