Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA: cómo la nutrición fue clave en la preparación de Josh Hart

Josh Hart destaca la importancia de la nutrición meticulosa como clave para su rendimiento en las Finales de la NBA con los New York Knicks (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

Josh Hart llega a las Finales de la NBA con una preparación centrada en la nutrición y la constancia: el escolta de los New York Knicks dijo a People antes del Juego 1 contra los San Antonio Spurs, previsto para este 3 de junio, que está “hiperenfocado” en cómo alimenta su cuerpo porque entiende que esa disciplina es una de las bases de su rendimiento en la serie por el título.

El momento quedó marcado antes de que empezara la definición: el 25 de mayo, Nueva York aseguró su lugar en las Finales de 2026 después de vencer a Cleveland por 130-93 en el cuarto partido de la final de la Conferencia Este, según People. El medio añadió que los Knicks barrieron la serie y avanzaron a las Finales por primera vez desde 1999.

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Los New York Knicks regresan a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 tras vencer a Cleveland, impulsados por la constancia y disciplina de sus jugadores (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

Hart, de 31 años, explicó a People que su preparación combina trabajo dentro y fuera de la cancha, desde el gimnasio hasta la cocina. Presentó su alianza con una marca de bebida proteica de la que fue presentado como embajador.

“Como atleta, estoy hiperenfocado en incorporar macronutrientes en las formas más limpias posibles y siempre me impresionó el compromiso de la marca con ofrecer proteína y nutrición con ingredientes limpios y simples”, dijo Hart a People sobre esa asociación.

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Añadió: “En lugar de tomar cuatro cosas distintas, puedo recurrir a esta bebida proteica para obtener proteína limpia, fibra, antioxidantes y electrolitos. Es ligera, con gas, y no es un batido proteico pesado, lleno de lácteos o suero, y me ayuda a desarrollar y recuperar de forma eficiente”.

La clasificación de los Knicks reordenó el foco hacia la rutina física y mental de Hart

La eficiencia en la nutrición es prioridad para Josh Hart, quien incorpora bebidas saludables tras entrenamientos, partidos y durante su exigente rutina física (Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn Images)

Hart explicó a People que la eficiencia es una prioridad en una agenda cargada, y por eso incorporó esa bebida a su rutina diaria. Según relató al medio, la consume después de los entrenamientos y los partidos, durante sesiones de ejercicio o entre comidas.

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“Me encanta la idea de que recibo toda esa nutrición, pero sin aditivos, sin azúcar agregada, sin alcoholes de azúcar ni otras cosas cuestionables”, dijo Hart a People.

El escolta sostuvo al mismo medio que una de las diferencias entre él y otros jugadores de la liga está en su resistencia y en el cuidado del cuerpo, incluso en medio de un calendario exigente. Hart es padre de los gemelos Hendrix Aaron y Haze Dana, nacidos en mayo de 2023, junto a su esposa Shannon Hart, según People.

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Hart resalta que la diferencia entre jugadores de la NBA radica en la capacidad de sostener la energía y concentración durante toda la temporada (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

“Una temporada de 82 partidos es realmente una prueba de constancia”, afirmó Hart a People. “Todos tienen talento en esta liga, pero lo que separa a los jugadores es la capacidad de aparecer cada día, cuidar tu cuerpo y mantener el mismo nivel de concentración y energía desde el Partido 1 hasta el Partido 82 y más allá”.

La respuesta a qué lo impulsa antes de las Finales no está en una fórmula, sino en decisiones repetidas todos los días. “No se trata de encontrar atajos”, dijo a People. “Se trata de construir hábitos en los que puedas apoyarte todos los días. Para mí, eso empieza con ser intencional con la recuperación, la nutrición y la forma en que alimento mi cuerpo. A lo largo de una temporada larga, esas pequeñas decisiones se acumulan”.

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El jugador también explicó a People cómo administra el peso emocional de una instancia que puede definir su carrera sin abandonar la disciplina que, según él, lo llevó hasta allí. Dijo que es sostener un equilibrio entre disfrutar el presente y preservar la rutina.

El equilibrio entre disfrutar el presente y mantener la disciplina alimentaria es fundamental en la rutina del escolta de los Knicks para afrontar las Finales (Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images)

“El equilibrio lo es todo”, afirmó Hart a People. “Quieres apreciar el momento, especialmente cuando trabajaste duro para llegar, pero tampoco puedes alejarte de los hábitos que te ayudaron a alcanzar ese nivel. Para mí, se trata de mantener la constancia”.

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Según People: “En este nivel, las pequeñas cosas se acumulan. Así que incluso cuando estás disfrutando el momento, todavía tienes que mantener la disciplina con la rutina que te llevó hasta allí”.