De técnico interino a campeón del mundo: la construcción del ciclo Scaloni contada en una enciclopedia coral

El libro Scalopedia narra el inesperado camino de Lionel Scaloni desde técnico interino hasta campeón del mundo con la Selección Argentina

Un técnico sin experiencia, convocado casi por casualidad porque vivía cerca de donde se jugaba un torneo juvenil. Eso era Lionel Scaloni en 2018. Hoy es el entrenador más exitoso de la historia de la Selección Argentina y, según Matías Bauso, probablemente el más exitoso de cualquier selección en la historia del fútbol mundial.

Para entender cómo ocurrió, Bauso escribió Scalopedia, una enciclopedia coral que reúne a 30 autores —periodistas, cineastas, escritores— y aborda el fenómeno desde todos los ángulos posibles: los partidos, los protagonistas, los festejos y también las críticas. El autor presentó el libro en Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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El origen: un técnico que nadie quería

La historia empieza en el caos posterior al Mundial de Rusia 2018. Sampaoli ya estaba afuera, la AFA necesitaba a alguien para dirigir el seleccionado sub-20 en el torneo de Alcudia y no había candidatos. “Chiqui Tapia le ofrece dirigir el sub-20 porque no había otro. Scaloni vivía en Mallorca, fue con Aimar de ayudante, y ahí empieza todo”, relató Bauso.

La obra analiza cómo Lionel Scaloni, sin experiencia previa, asumió un papel clave tras la crisis argentina posterior al Mundial Rusia 2018 (AFP PHOTO/GABRIEL BOUYS)

Lo que siguió fue una serie de situaciones en las que Scaloni estuvo al borde del abismo. “Tuvo un montón de match points en contra. Desde el principio, si perdía ese partido lo iban a echar”. Pero no perdió. Ganó una semifinal por penales y una final con un arquero —Jerónimo Pourtau, hoy suplente en Temperley— que tuvo la noche de su vida. Y así, paso a paso, llegó a ser campeón del mundo.

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Lo que ninguno había logrado en 16 años

Para Bauso, el mérito central de Scaloni no es táctico sino humano: logró algo que ningún entrenador había conseguido en más de una década y media. “Nunca en 16 años en la selección de Messi se logró crear ese clima. Scaloni y su cuerpo técnico lograron que Messi esté cómodo, lo supieron rodear”.

Esa construcción de grupo fue la respuesta definitiva a quienes criticaban al equipo por ser un “club de amigos”. “El club de amigos te sacó campeón”, resume Bauso con contundencia. Y agrega un detalle que define el carácter del entrenador: “Si se equivocó en algo, fue y le pidió disculpas a los jugadores. Logró que todos se quieran, y eso se nota en la cancha”.

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Scaloni es reconocido por lograr la cohesión del grupo y crear un ambiente que favoreció la comodidad y el liderazgo de Lionel Messi, según Matías Bauso (Luis ACOSTA/AFP)

El contraste con sus predecesores es elocuente: “Menotti se volvió más menottista, Bilardo más bilardista. Scaloni siguió haciendo lo que el equipo necesitaba”. Por eso, dice Bauso, es el único campeón del mundo al que el título no convirtió en una caricatura de sí mismo. “Es un prócer”.

Cinco millones en la calle y una sociedad que se reconoció

Scalopedia no es solo un libro de fútbol. Es también un registro de un fenómeno social. “Salieron cinco millones de personas a la calle solo en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. No se cumplió con el recorrido programado porque era fácticamente imposible. Y no pasó nada”.

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Para Bauso, que aclara no identificarse con el nacionalismo, ese momento reveló algo más profundo sobre la Argentina actual: “Como estamos tan fracturados como sociedad, es uno de los pocos momentos donde tenemos conciencia de nación, donde todos empujamos para el mismo lado”.

El libro captura esa dimensión íntima y colectiva en entradas como “abrazos”: “Se describen las escenas y terminan los abrazos que nos dimos nosotros en nuestras casas cuando salen campeones del mundo. Eso es lo que tiene un mundial”.

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El libro destaca escenas íntimas y colectivas, como los abrazos familiares tras la final del Mundial y la función social del fútbol argentino (REUTERS/Hannah Mckay)

Una enciclopedia arbitraria, no un monumento

Concebida junto al editor Marcelo Panozzo, con Javier Acuña como coautor y Esteban Serrano como ilustrador, Scalopedia toma prestada la estructura de las viejas enciclopedias británicas que citaba Borges: entradas breves intercaladas con artículos más extensos. Colaboraron, entre otros, Ariel Szajnszajn, Juan Pablo Varqui, Martín Kohan, Julieta Rosso y Quintín Noriega.

Pero Bauso es claro sobre lo que el libro no es: “No es una enciclopedia objetiva. Es arbitraria, hay recopilación de lo mejor escrito en su momento sobre el equipo y también las críticas”.

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Entre las historias que recoge, hay una que resume bien el espíritu del ciclo: la primera convocatoria de Dibu Martínez. “Lo citan a él porque era el único que podía entrar a Angola. Su primera convocatoria es porque era el único que tenía visa”. De ahí a figura del Mundial. Eso, también, es la Scaloneta.

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