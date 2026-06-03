San Isidro incorporó armas no letales para los oficiales de su Patrulla Municipal

El intendente Ramón Lanús, en un acto oficial, destacó que la medida ayudará a fortalecer la prevención del delito y la seguridad de los vecinos

El municipio de San Isidro incorporó armas de baja letalidad a su Patrulla Municipal, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta de sus oficiales ante situaciones de riesgo sin recurrir al uso de armas de fuego. El anuncio lo realizó el intendente Ramón Lanús en un acto oficial celebrado en el Golf de Villa Adelina, donde presentó los dispositivos frente a autoridades y personal de seguridad local. La medida representa un paso en la política de seguridad del distrito, que en los últimos años acumuló inversiones en tecnología de vigilancia, patrullaje y formación de efectivos.

Los nuevos equipos son dispositivos de impacto disuasivo que utilizan proyectiles de impacto cinético y cargadores con un componente orgánico que, al fragmentarse, libera una sustancia irritante similar al gas pimienta. Fabricados en color naranja para facilitar su identificación en el campo, tienen un alcance operativo de aproximadamente 20 metros y están disponibles tanto en formato pistola como carabina. Desde la comuna subrayaron que estas herramientas no sustituyen a las armas de fuego —cuyo uso corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires—, sino que funcionan como una instancia intermedia y escalonada para el control de situaciones violentas o agresiones.

PUBLICIDAD

“Son herramientas clave para incapacitar a delincuentes sin usar armas de fuego, dotando a nuestros oficiales de mayor capacidad de acción”, afirmó Lanús durante la presentación. El intendente también precisó el alcance técnico de los dispositivos: “Estas armas tienen una capacidad de alcance superior y permiten intervenir antes de llegar a una situación que requiera el uso de un arma de fuego”.

En una primera etapa, el equipamiento será portado por los oficiales de las Brigadas de la Patrulla Municipal, con proyección de extenderse de forma progresiva al resto de las unidades de seguridad local. Quienes califiquen como operadores deberán superar un proceso de selección que incluye un examen psicotécnico a cargo de un gabinete especializado, además de una formación integral con componentes teóricos y prácticos.

PUBLICIDAD

La capacitación estuvo a cargo de instructores certificados por Byrna, empresa fabricante de este tipo de dispositivos, que formó a directivos y responsables operativos de la Patrulla Municipal. El programa abarcó contenidos sobre el uso racional y progresivo de la fuerza, evaluación de amenazas, protocolos de actuación y resolución de conflictos, junto a prácticas de tiro, manipulación segura y ejercicios en escenarios urbanos simulados. Todos los participantes aprobaron evaluaciones compuestas por ejercicios prácticos de tiro y resolución de situaciones de riesgo.

En el acto oficial de entrega, Ramón Lanús incluso probó las armas no letales

Desde la Secretaría de Seguridad del municipio indicaron que las capacitaciones tendrán carácter permanente y serán obligatorias para todos los efectivos que incorporen estas herramientas: “Estas armas requieren preparación, criterio y entrenamiento constante. Por eso trabajamos con personal certificado y con nuestros equipos operativos para garantizar una implementación profesional y responsable”.

PUBLICIDAD

La incorporación de armamento de letalidad reducida en fuerzas municipales no es una novedad en el país. Distritos como Vicente López, Escobar, Mar del Plata y Tres de Febrero, junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya integran este tipo de dispositivos en sus esquemas preventivos y operativos, con especial aplicación en intervenciones urbanas y situaciones de alta conflictividad.

El anuncio se enmarcó en un discurso más amplio de Lanús sobre la autonomía de seguridad del distrito. El intendente reiteró su reclamo por la sanción de una ley que habilite a los municipios de mayor envergadura a contar con una policía local con verdadera independencia funcional. “

PUBLICIDAD

“Aunque la seguridad es competencia principal de la Provincia de Buenos Aires, desde el primer día asumimos el compromiso de hacernos cargo porque sabemos que es la primera preocupación de los vecinos. Vinimos a hacer las cosas de manera distinta y los resultados empiezan a verse”, señaló.

En esa línea, detalló el modelo que impulsa: “Queremos una policía municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Creemos en un modelo integral entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales con responsabilidades claras. Pero para que sea eficaz, debemos contar con atribuciones acordes a la responsabilidad que ya asumimos todos los días. Estamos trabajando para tener una policía de San Isidro”.

La incorporación de los dispositivos de baja letalidad se suma a un conjunto de medidas que la gestión municipal desplegó en materia de seguridad. Durante la actual administración, el distrito duplicó la cantidad de cámaras de vigilancia e incorporó tecnología de última generación, avanzó en la consolidación del Anillo Digital y amplió el patrullaje preventivo. El programa “Ojos en Alerta” suma más de 23.000 vecinos que reportan situaciones sospechosas en tiempo real a través de WhatsApp.

PUBLICIDAD

En los próximos meses, el municipio prevé inaugurar el nuevo Centro de Monitoreo y Operaciones Municipal (COM), que integrará el trabajo territorial de la Patrulla Municipal con el monitoreo centralizado. En paralelo, avanza la instalación de cámaras conectadas en tiempo real vía 5G en los móviles municipales, la incorporación de nuevos oficiales de seguridad, motos y la renovación de patrulleros para reforzar la capacidad operativa del distrito.