Economía

El dólar subió por tercer día seguido y cerró a $1.460 en el Banco Nación

El tipo de cambio mayorista alcanzó su precio más alto desde el 5 de febrero, mientras que la divisa al público ganó diez pesos este miércoles

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El dólar anota una suba de 2,2% en el primer tramo de junio.
El dólar anota una suba de 2,2% en el primer tramo de junio.

Con un nutrido volumen de negocios de USD 659,6 millones ofertados en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 11,50 pesos o 0,9%, a $1.438,50, el precio más alto desde el 5 de febrero.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $30,50 (+2,2%), lejos del aumento de 7 pesos registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial conserva una baja de 16,5 pesos o 1,1 por ciento.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.765,66, cifra que dejó al dólar mayorista a 318,16 pesos o 22,1% del límite para la libre flotación.

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El dólar al público también subió por tercer día seguido, esta vez unos diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta según la referencia del Banco Nación.

La cotización blue finalizó con una baja de cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.430 para la venta, tras haberse negociado a un máximo de $1.440 por la mañana.

“El dólar mayorista amaga con retomar el reacomodamiento y así superar los $1.430, dentro de un proceso que viene resultando ordenado y es acompañado con compras del BCRA. Una dinámica de gradual deslizamiento, que no altere el proceso de desinflación ni las tasas, sería bienvenido en busca de minimizar los riesgos de volatilidad cambiaria durante un año electoral”, observó el economista Gustavo Ber.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos se negociaron en alza, en un rango de 0,8% a 1,1%, con la postura más operada con cierre a fin de mes, que $11,50 (+0,8%), a 14,58 pesos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que “el BCRA continuo comprando divisas en el MULC, rozando ya los USD 10.000 millones comprados en el año, mostrando un buen ritmo y aprovechando las condiciones favorables que muestra hoy el flujo comercial y liquidaciones de ON emitidas en el exterior, y préstamos locales en dólares”.

Los estrategas de MegaQM enfatizaron que la “inflación sigue en descenso; el tipo de cambio, sin novedades por alta oferta, pero tasas nominales pueden estar cerca de encontrar un piso y poder empezar a rendir positivos en términos reales. Esto depende de cuanto se pueda empezar a mover el tipo de cambio en segundo semestre”.

Milo Farro, analista de Rava Bursátil, mencionó que “las reservas internacionales se mantienen cerca de su nivel más alto desde 2019. En esta línea, el Ministro Caputo afirmó que si se mantiene este ritmo las compras totales de 2026 podrían totalizar USD 24.000 millones”.

En el marco del 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de economía Luis Caputo declaró el martes que si se mantiene el ritmo actual de compras en el mercado cambiario, el Banco Central podría adquirir USD 24.000 millones a lo largo de 2026. “Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones”, dijo Caputo.

En otro orden, el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning afirmó en el Congreso del IAEF que la posición corta del BCRA en el mercado de dólar futuro se encuentra prácticamente desarmada.

“El último dato disponible, correspondiente a fines de abril, mostraba una posición corta de USD 2.127 millones. El interés abierto en futuros cayó USD 1.300 millones a comienzos de junio, consistente con una nueva reducción de la exposición corta del BCRA”, precisó Max Capital.

Además, Werning señaló que “los casi USD 8.000 millones en swaps de monedas pendientes cuando la actual administración asumió en diciembre de 2023 volverán a estar plenamente disponibles hacia mediados de año”.

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