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Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Drones y misiles de los Guardianes de la Revolución golpearon el terminal de pasajeros T1 del principal hub aéreo del Golfo, causaron un muerto, 63 heridos y obligaron a suspender los vuelos durante horas. El páis árabe expulsó a dos diplomáticos iraníes en respuesta

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Irán atacó con drones el aeropuerto de Kuwait, que alcanzó la terminal de pasajeros y se saldó con la muerte de una persona de nacionalidad india y 63 heridos.

A primera hora del miércoles, Irán atacó el terminal de pasajeros T1 del aeropuerto internacional de Kuwait. Las imágenes difundidas por Reuters y AFP mostraban el interior del edificio envuelto en humo, escombros sobre el suelo y equipos de bomberos trabajando entre las llamas. El ataque, lanzado por los Guardianes de la Revolución, combinó 17 drones y 13 misiles balísticos, según el Ministerio de Defensa kuwaití. No todos alcanzaron sus objetivos: el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que dos misiles se desintegraron en vuelo o cayeron antes de alcanzar territorio kuwaití.

Los que sí impactaron causaron daños severos. El T1, que concentra las operaciones de las aerolíneas internacionales, quedó con “daños materiales significativos en varias instalaciones”, según la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait (DGCA). También resultaron afectadas misiones diplomáticas ubicadas en el recinto aeroportuario, sin que las autoridades precisaran cuáles. Una persona de nacionalidad india falleció y otras 63 resultaron heridas; siete requirieron cirugía de urgencia en hospitales de la capital. El portavoz del Ministerio de Defensa, general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, calificó la acción como una “agresión criminal iraní” y confirmó que las fuerzas armadas se mantienen “en estado de alerta total”.

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Ataque aeropuerto de Kuwait
Autoridades en el aeropuerto de Kuwait

La DGCA activó de inmediato el protocolo de emergencia y suspendió todo el tráfico aéreo. Kuwait Airways y la aerolínea india IndiGo cancelaron sus operaciones, al igual que otras compañías internacionales. Pasado el mediodía, hora local, los vuelos se reanudaron parcialmente a través de la Terminal 4, según informó la agencia oficial kuwaití KUNA.

No fue el primer ataque contra ese aeropuerto desde el inicio de la guerra. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el 28 de febrero de 2026, Kuwait Internacional ha sido blanco recurrente de la denominada Operación Promesa Verdadera IV, con la que Teherán responde a la presencia de bases militares estadounidenses en suelo kuwaití. En ataques anteriores —registrados entre marzo y principios de abril— los drones iraníes destruyeron el sistema de radar principal del aeropuerto, incendiaron tanques de la Kuwait Aviation Fuelling Company y dañaron líneas eléctricas próximas a las pistas. La infraestructura había retomado operaciones plenas apenas días antes del nuevo ataque del miércoles.

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Ataque aeropuerto de Kuwait
Aeropuerto Internacional de Kuwait tras el ataque de Irán

Kuwait rechazó la acusación iraní de que permite operaciones ofensivas de Washington desde su territorio. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negocios iraní, le entregó una protesta formal y anunció la expulsión de dos diplomáticos de la misión. El viceministro Ahmad Al Mashaan calificó los ataques de “continuos y flagrantes” y los describió como una “violación de la soberanía e integridad territorial del Estado”. Fue la primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril que Kuwait registró la muerte de uno de sus residentes en un ataque iraní.

La escalada del miércoles se inscribe en el ciclo de represalias que mantiene la tregua en situación crítica. Esa misma noche, CENTCOM interceptó misiles dirigidos a Baréin, donde Teherán afirmó haber golpeado la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos. Washington respondió con ataques contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz —por el que transita aproximadamente un quinto del petróleo mundial—, que permanece en gran medida cerrado desde el inicio del conflicto. La nueva ronda de hostilidades empujó los precios del crudo más de un 2% al alza en los mercados internacionales.

El presidente Donald Trump aseguró ese mismo día que los contactos con Teherán continúan “sin interrupción” y expresó su deseo de reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei. Las negociaciones, con todo, apenas avanzan: según medios especializados, Washington habría endurecido sus condiciones al insistir en que el programa nuclear iraní forme parte de cualquier acuerdo, una exigencia que Teherán rechaza en esta etapa. Entre los escombros del T1 y los heridos que aún recibían atención médica, la posibilidad de un acuerdo duradero lucía más lejana que nunca.

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