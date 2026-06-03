Pesas bajo el agua y un retiro en el Templo Shaolin: así se preparó Victor Wembanyama para las Finales de la NBA

El video de Victor Wembanyama entrenando bajo el agua se volvió viral durante la previa de las Finales de la NBA Crédito: (@Overtime vía x)

El video viral de Victor Wembanyama entrenando bajo el agua con mancuernas circuló en redes sociales en la previa de las Finales de la NBA y volvió a poner al pívot francés de San Antonio Spurs en el centro de la conversación. La grabación, difundida por cuentas deportivas y recogida por Mundo Deportivo, lo muestra realizando ejercicios de fuerza dentro de una piscina.

La serie por el título ante los New York Knicks comienza con el Juego 1 el miércoles 3 de junio. En el clip se ve a Wembanyama, de 2,24 metros, completar una rutina con carga mientras permanece sumergido. El medio español describió la escena como “futurista” y la vinculó con la búsqueda del jugador de métodos de preparación poco frecuentes en el baloncesto profesional.

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Por qué el video llamó la atención

La secuencia muestra al jugador sosteniendo pesas y ejecutando movimientos de acondicionamiento bajo el agua. La imagen se viralizó en pocas horas y generó comentarios centrados en la exigencia física del trabajo en piscina, donde la resistencia del agua modifica el esfuerzo y obliga a controlar la respiración.

La exigente rutina de entrenamiento acuático de Wembanyama fue comparada en redes con los métodos de los Navy SEALs (Mandatory Credit: Daniel Dunn-Imagn Images)

En redes sociales, parte de las reacciones compararon el entrenamiento con rutinas asociadas a los Navy SEALs, la fuerza de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos, una referencia que se repitió para subrayar el carácter extremo del ejercicio.

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La discusión, en ese punto, no giró sobre táctica o sistema de juego, sino sobre el tipo de preparación que el jugador elige para llegar al tramo decisivo de la temporada.

La viralización también amplificó un dato que ya forma parte de su perfil público: su tamaño. Con 2,24 metros, cualquier secuencia de entrenamiento adquiere una dimensión particular por la rareza de ver a un atleta de esa estatura moverse con soltura en tareas de fuerza y coordinación. El video, por su formato y por el contexto, reforzó esa idea de excepcionalidad.

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El antecedente del Templo Shaolin y el enfoque mental

Los hábitos de preparación poco convencionales distinguen el enfoque competitivo del pívot francés en la NBA (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

La nota de Mundo Deportivo recordó que, durante el último verano, Wembanyama realizó un retiro en el Templo Shaolin, donde convivió con monjes budistas. Ese episodio fue presentado como parte de una búsqueda de equilibrio físico y mental que complementa el trabajo estrictamente atlético.

El retiro, según el medio, se sumó a una serie de hábitos que se apartan de lo habitual en la liga y que contribuyen a la construcción de un personaje: un jugador joven, con rasgos físicos excepcionales, que explora rutinas distintas para sostener su rendimiento y su enfoque competitivo. En esa línea, el entrenamiento bajo el agua no aparece como un hecho aislado, sino como un nuevo capítulo dentro de ese patrón.

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El contexto deportivo: rumbo a la serie por el título

La viralización del entrenamiento alimenta la conversación sobre los métodos de Victor Wembanyama justo en la semana decisiva de las Finales de la NBA (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

En paralelo al impacto del clip, Mundo Deportivo informó que Wembanyama fue elegido MVP de las finales del Oeste tras el séptimo partido ante Oklahoma City Thunder.

Al recibir el trofeo, el francés resumió el objetivo inmediato con una frase: “Queremos cuatro más, no hemos terminado”, en alusión a las cuatro victorias necesarias para consagrarse campeón.

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El cruce ante los New York Knicks terminó de encuadrar la viralización del video: el entrenamiento llamó la atención no solo por su rareza, sino porque se instaló cuando el calendario entró en su tramo más exigente. Con la serie ya en marcha, el clip quedó como una postal de preparación previa y como un contenido que alimentó la conversación alrededor de Wembanyama en la semana de mayor exposición de la temporada.

Wembanyama fue elegido MVP de las finales del Oeste tras vencer a Oklahoma City Thunder y apunta a conquistar el campeonato (Foto AP/Tony Gutierrez)

Las Finales de la NBA no se definirán por un video, pero la secuencia aportó una imagen concreta sobre cómo el pívot eligió entrenar antes del salto inicial: trabajo de fuerza sumergido, control corporal y una rutina que, al menos en la forma, se alejó de lo esperable para una estrella de la liga.

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