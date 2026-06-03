Mundo

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Un grupo de aliados europeos clave de Ucrania está trabajando con Kiev en planes para entablar negociaciones con Rusia que pongan fin a la guerra

Guardar
Google icon
El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Thomas Kienzle/vía REUTERS
El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Thomas Kienzle/vía REUTERS

Un grupo de aliados europeos clave de Ucrania está trabajando con Kiev en planes para entablar negociaciones con Rusia que pongan fin a la guerra, ante el cambio de rumbo que fortalece la posición del presidente Volodímir Zelensky.

Funcionarios de las tres mayores economías europeas —Alemania, Francia y el Reino Unido— han estado discutiendo la posibilidad de celebrar conversaciones entre ambas partes, según fuentes familiarizadas con el asunto. También han hablado del tema con sus homólogos ucranianos, añadieron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas.

PUBLICIDAD

Los portavoces de Francia y el Reino Unido no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del gobierno alemán declinó hacer comentarios.

Con las conversaciones lideradas por Estados Unidos estancadas y las fuerzas rusas sufriendo crecientes pérdidas en medio de un punto muerto en el campo de batalla, las tres naciones ven una oportunidad para potencialmente llevar al presidente ruso Vladímir Putin a la mesa de negociaciones, indicaron las fuentes. Para aumentar la presión sobre el Kremlin, las fuerzas ucranianas han tenido cada vez más éxito con los ataques con drones en territorio ruso y existen algunos indicios de resistencia a la guerra de Putin en los más altos niveles de Moscú. Al negociar ahora, los aliados pretenden evitar otro invierno en el que probablemente Rusia intensifique sus ataques contra civiles e infraestructura energética, mientras Putin busca minar la moral ucraniana.

PUBLICIDAD

Las fuentes recalcaron que la decisión final sobre si continuar o no con los intentos de diálogo con Rusia corresponde a Zelensky y que las naciones europeas no presionarán al presidente ucraniano para que adopte una estrategia con la que no esté de acuerdo. Se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, hable con el primer ministro alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro francés, Emmanuel Macron, en los próximos días, según las fuentes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Europa Press//PRESIDENT OF UKRAINE
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Europa Press//PRESIDENT OF UKRAINE

Zelensky ha advertido que Ucrania necesita urgentemente más sistemas Patriot y otras capacidades de defensa aérea, dado que Rusia continúa bombardeando las ciudades del país. El mes pasado, afirmó que Europa debería intentar desempeñar un papel en lo que hasta ahora han sido principalmente esfuerzos de negociación liderados por Estados Unidos. El presidente de Ucrania ha pedido repetidamente a los aliados que aumenten la presión sobre Moscú. Los críticos de la idea de dialogar con Rusia ahora, incluyendo algunos funcionarios de los llamados países del E3, argumentan que no es el momento para conversaciones con Moscú, ya que Putin no ha dado muestras de tomarse en serio las negociaciones y sigue manteniendo exigencias maximalistas, como la cesión de territorio no ocupado por Ucrania.

Según estas personas, los aliados de Kiev deberían aprovechar este momento para proporcionar a Zelensky las armas que necesita y aumentar aún más la presión sobre el Kremlin endureciendo las sanciones.

Añadieron que el E3 debería colaborar con Estados Unidos para lograr que Rusia se siente a la mesa de negociaciones, ya que el problema reside en Moscú, no en Kiev. Algunos señalaron que las naciones europeas no deberían ser quienes pidan a Putin que dialogue, sino al revés, dadas las crecientes dificultades económicas de Rusia y el alarmante número de bajas mensuales. Bloomberg informó a principios de este mes que altos funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Rusia advirtieron a Putin que el gasto en la guerra contra Ucrania se está volviendo insostenible, lo que constituye la señal más grave de división interna en Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala. Sin embargo, hasta el momento, estas advertencias no han logrado influir en el presidente ruso, quien ha encargado a sus funcionarios proteger el gasto en defensa y buscar recortes en otros ámbitos.

(Bloomberg)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaReino UnidoFranciaAlemania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Drones y misiles de los Guardianes de la Revolución golpearon el terminal de pasajeros T1 del principal hub aéreo del Golfo, causaron un muerto, 63 heridos y obligaron a suspender los vuelos durante horas. El páis árabe expulsó a dos diplomáticos iraníes en respuesta

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

El secretario de la OTAN expresó este mensaje en una conferencia de prensa junto a Volodimir Zelensky, luego de haber llegado sin previo aviso a Kiev acompañado por los embajadores de los 32 países que integran la OTAN

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

Un equipo liderado por Camille Colonna excavó cuatro metros bajo la explanada frente a la catedral y recuperó objetos que documentan la evolución urbana de París desde el siglo IV hasta la era carolingia

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El general Eyal Zamir dijo en una base naval en Haifa que las fuerzas siguen atacando amenazas y buscan ampliar su margen de acción, en plena tensión con Hizbulá y el pacto mediado por Estados Unidos

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global

La cita internacional transforma la adversidad humana en una experiencia artística única, expandiéndose a nuevas ciudades con propuestas audaces y cierres inesperados

El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Abelardo de La Espriella agradeció a Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX en España, por su respaldo en las elecciones

Abelardo de La Espriella agradeció a Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX en España, por su respaldo en las elecciones

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Alfredo Saade se refirió a su suspensión por la Procuraduría y negó participación en política: “Me creí jefe de Armando Benedetti”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye los informes de la UCO a “farsantes, oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

Gustavo Petro insiste en que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández busca “derrumbar” el progresismo en Colombia y México

INFOBAE AMÉRICA

Primera universidad peruana obtiene el Sello SOFÍA, acreditación basada en estándares europeos

Primera universidad peruana obtiene el Sello SOFÍA, acreditación basada en estándares europeos

Empleada de una joyería en Florida es acusada de robar más de 46.000 dólares mediante cheques falsificados

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

ENTRETENIMIENTO

Wil Wheaton, estrella de ‘Star Trek’, recuerda su paso por The ‘Big Bang Theory’: “Cambió mi vida”

Wil Wheaton, estrella de ‘Star Trek’, recuerda su paso por The ‘Big Bang Theory’: “Cambió mi vida”

“Backrooms” rompe la taquilla de A24 en seis días y ya dejó atrás a “Marty Supreme”

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

La despedida que nunca fue: Chyler Leigh, la pandemia y el adiós a Eric Dane en Grey's Anatomy

“Niños desnudos con círculos marcados”: el testimonio más perturbador de la docuserie sobre el juicio a Michael Jackson