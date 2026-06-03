Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Thomas Kienzle/vía REUTERS

Un grupo de aliados europeos clave de Ucrania está trabajando con Kiev en planes para entablar negociaciones con Rusia que pongan fin a la guerra, ante el cambio de rumbo que fortalece la posición del presidente Volodímir Zelensky.

Funcionarios de las tres mayores economías europeas —Alemania, Francia y el Reino Unido— han estado discutiendo la posibilidad de celebrar conversaciones entre ambas partes, según fuentes familiarizadas con el asunto. También han hablado del tema con sus homólogos ucranianos, añadieron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas.

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Los portavoces de Francia y el Reino Unido no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del gobierno alemán declinó hacer comentarios.

Con las conversaciones lideradas por Estados Unidos estancadas y las fuerzas rusas sufriendo crecientes pérdidas en medio de un punto muerto en el campo de batalla, las tres naciones ven una oportunidad para potencialmente llevar al presidente ruso Vladímir Putin a la mesa de negociaciones, indicaron las fuentes. Para aumentar la presión sobre el Kremlin, las fuerzas ucranianas han tenido cada vez más éxito con los ataques con drones en territorio ruso y existen algunos indicios de resistencia a la guerra de Putin en los más altos niveles de Moscú. Al negociar ahora, los aliados pretenden evitar otro invierno en el que probablemente Rusia intensifique sus ataques contra civiles e infraestructura energética, mientras Putin busca minar la moral ucraniana.

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Las fuentes recalcaron que la decisión final sobre si continuar o no con los intentos de diálogo con Rusia corresponde a Zelensky y que las naciones europeas no presionarán al presidente ucraniano para que adopte una estrategia con la que no esté de acuerdo. Se espera que el primer ministro británico, Keir Starmer, hable con el primer ministro alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro francés, Emmanuel Macron, en los próximos días, según las fuentes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Europa Press//PRESIDENT OF UKRAINE

Zelensky ha advertido que Ucrania necesita urgentemente más sistemas Patriot y otras capacidades de defensa aérea, dado que Rusia continúa bombardeando las ciudades del país. El mes pasado, afirmó que Europa debería intentar desempeñar un papel en lo que hasta ahora han sido principalmente esfuerzos de negociación liderados por Estados Unidos. El presidente de Ucrania ha pedido repetidamente a los aliados que aumenten la presión sobre Moscú. Los críticos de la idea de dialogar con Rusia ahora, incluyendo algunos funcionarios de los llamados países del E3, argumentan que no es el momento para conversaciones con Moscú, ya que Putin no ha dado muestras de tomarse en serio las negociaciones y sigue manteniendo exigencias maximalistas, como la cesión de territorio no ocupado por Ucrania.

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Según estas personas, los aliados de Kiev deberían aprovechar este momento para proporcionar a Zelensky las armas que necesita y aumentar aún más la presión sobre el Kremlin endureciendo las sanciones.

Añadieron que el E3 debería colaborar con Estados Unidos para lograr que Rusia se siente a la mesa de negociaciones, ya que el problema reside en Moscú, no en Kiev. Algunos señalaron que las naciones europeas no deberían ser quienes pidan a Putin que dialogue, sino al revés, dadas las crecientes dificultades económicas de Rusia y el alarmante número de bajas mensuales. Bloomberg informó a principios de este mes que altos funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Rusia advirtieron a Putin que el gasto en la guerra contra Ucrania se está volviendo insostenible, lo que constituye la señal más grave de división interna en Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala. Sin embargo, hasta el momento, estas advertencias no han logrado influir en el presidente ruso, quien ha encargado a sus funcionarios proteger el gasto en defensa y buscar recortes en otros ámbitos.

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(Bloomberg)