Un hombre se negó a pagar la cuenta en un bar y le pegó una trompada en la cara a la moza en Rosario

Las empleadas afirmaron que el hombre suele tener ese tipo de conductas

Un episodio de violencia tuvo lugar este jueves por la mañana en el bar Leuda, situado en Sarmiento 731, en el centro de Rosario. De acuerdo con los testimonios recogidos, un hombre de aproximadamente 40 años fue arrestado tras negarse a pagar lo que había consumido y luego agredir físicamente a una empleada del establecimiento. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La secuencia comenzó cuando el individuo se sentó en una de las mesas del local y realizó un pedido a la moza. Ante la solicitud de que abonara por adelantado, el hombre reaccionó con violencia y, sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en la cara a la mujer.

De acuerdo con la información de La Capital, luego del ataque, el agresor abandonó el bar caminando por calle Sarmiento en dirección a Córdoba, mostrando tranquilidad a pesar de los hechos.

La víctima, según confirmaron sus compañeras, sufrió lesiones en el tabique nasal y en el pómulo izquierdo. Se encuentra bajo un fuerte estado de shock y permanece en su domicilio, donde espera avanzar con la denuncia ante las autoridades, según indicó el medio local Rosario 3.

Las trabajadoras del bar manifestaron preocupación por la reiteración de este tipo de episodios, ya que el hombre en cuestión es un cliente recurrente, conocido por protagonizar disturbios y negarse a pagar lo que consume. Además, señalaron que en otras ocasiones intentó sustraer objetos del mostrador y empujó el mobiliario, generando situaciones de intimidación y malestar.

Las empleadas expresaron que la situación no constituye un caso aislado y que la presencia de este individuo ha sido fuente de conflictos reiterados en el local. El clima de inseguridad se ha incrementado, ya que algunas consideran que el agresor podría padecer algún tipo de trastorno, mientras otras sostienen que comprende plenamente sus acciones.

“Nos sentimos expuestas; hoy fue un golpe, pero no sabemos qué puede pasar la próxima vez”, señaló una de las trabajadoras consultadas por Rosario 3.

La intervención policial se produjo tras el llamado de una de las empleadas del bar. Los efectivos lograron interceptar al agresor a pocas cuadras del establecimiento y proceder a su detención.

Agredieron a una árbitra en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca

Agredieron a una árbitra en Bahía Blanca. Credito: La Brújula24

Un partido de la Copa Potrero en Bahía Blanca entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy finalizó con una serie de episodios violentos que afectaron tanto a los jugadores como a la árbitra Victoria Cruz. El saldo fue de dos heridos leves y la rápida difusión de imágenes en redes sociales que documentaron los hechos. El episodio ocurrió a fines de enero.

Las grabaciones que circularon después permitieron ver la magnitud de la violencia ejercida: la árbitra terminó en el suelo y la cancha se transformó en un escenario de desorden, según se pudo observar en los videos y en los relatos compartidos por testigos a través de distintas plataformas digitales.

La confrontación se desató durante un encuentro de eliminación directa, lo que motivó la intervención de la Comisaría Primera. El informe policial especificó que Rodrigo Ortega sufrió lesiones en la ingle y la pierna izquierda, por lo que fue derivado en ambulancia al Hospital Penna para recibir atención médica.

Hasta el momento la pesquisa policial no identificó a los responsables directos de los ataques, y la causa sigue en proceso mientras se intenta recabar más pruebas.

Según testimonios recogidos por La Brújula24, una oyente aportó antecedentes sobre el club involucrado: “El equipo La Banda del Moy ha sido desplazado de distintas ligas amateur debido a reiterados episodios conflictivos”.

A raíz de la repercusión que tuvieron las imágenes de la agresión a la jueza, uno de los equipos difundió un comunicado en redes: “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la liga potrero que ante una mala acción se reaccionó”.

El comunicado agregó: “No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos que pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar, pero no vamos a victimizarnos), nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder”.

Finalmente, el mensaje concluyó: “Solo decirle que somos un equipo que venimos hace 10 años jugando y lamentablemente es la primera vez que pasa algo así. Volvemos a repetir: mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó. La Banda del Moy”.