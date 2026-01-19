Sociedad

Video: la brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca

Un encuentro eliminatorio de la “Copa Potrero” dejó heridos leves y motivó la intervención policial, mientras videos viralizados exhibieron escenas de violencia hacia la referí y entre los jugadores

Agredieron a una árbitra en Bahía Blanca. Credito: La Brújula24

En Bahía Blanca, un partido de la Copa Potrero entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy terminó en violentos incidentes que involucraron a jugadores y a la árbitra Victoria Cruz, según confirmó el medio La Brújula24. El saldo incluyó dos personas con heridas leves, mientras imágenes del hecho circularon ampliamente en redes sociales.

Las imágenes difundidas después del suceso expusieron el nivel de violencia del episodio; en ellas, se observó cómo la árbitra fue arrojada al suelo, junto con escenas de caos tanto dentro como fuera del campo de juego. Testimonios de testigos en redes y videos viralizados destacaron la intensidad del conflicto.

El partido, disputado como encuentro de eliminación directa, derivó en una confrontación que requirió la intervención de la Comisaría Primera. De acuerdo con el parte policial, Rodrigo Ortega sufrió “lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda”, situación que determinó su traslado en ambulancia al Hospital Penna para una revisión médica minuciosa.

De momento, la investigación policial no logró identificar a los responsables concretos de las agresiones, y el caso permanece abierto a la espera de avances en la recopilación de pruebas.

El momento exacto en que agreden a una árbitra, en Bahía Blanca

En un testimonio recogido por La Brújula24, una oyente aportó datos sobre el historial de comportamientos del club implicado: “El equipo La Banda del Moy ha sido desplazado de distintas ligas amateur debido a reiterados episodios conflictivos”.

Luego de la viralización de la agresión a la jueza del partido, uno de los equipos emitió un comunicado por redes sociales: “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la liga potrero que ante una mala acción se reaccionó”.

No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos que pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar, pero no vamos a victimizarnos), nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder”, agregaron.

Y concluyeron: “Solo decirle que somos un equipo que venimos hace 10 años jugando y lamentablemente es la primera vez que pasa algo así. Volvemos a repetir: mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó. La Banda del Moy”.

Otra agresión a un árbitro

Diego Chiconato fue agredido por el público tras el partido entre Pato Basquete y Caixas do Sul

Un árbitro fue golpeado al finalizar un partido de básquet de la Liga Nacional de Brasil (NBB). Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran a un grupo de personas que corre y agrede al referí Diego Chiconato tras el duelo entre Pato Basquete y Caixas do Sul.

El encuentro, que duró más de dos horas y media y requirió dos tiempos suplementarios para definir al ganador (Caixas do Sul se impuso 91-85), terminó con al menos tres individuos atacando a Chiconato en la cancha, derribándolo y golpeándolo en el suelo. En los videos, grabados por asistentes con sus teléfonos móviles, se observa al árbitro tratando de escapar y defenderse de los agresores. Luego, consiguió levantarse después de recibir patadas, mientras jugadores de Pato Basquete intervinieron para detener la agresión.

Según medios brasileños como Lance! y Globo Esporte, no se ha confirmado si los agresores están vinculados formalmente al club Pato o si son parte del público.

La policía ingresó al campo de juego, rodeó a los involucrados y protegió al árbitro. La identidad y la vinculación de los atacantes aún no fue esclarecida, y las autoridades esperan más información sobre el caso.

