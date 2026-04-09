Se registró la primera muerte por chikungunya en Salta y hay más de 500 casos

El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)

Tras el brote del chikungunya que preocupó a la provincia de Salta con un total de 572 casos positivos, este miércoles el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por la enfermedad. El paciente era de la ciudad de Embarcación y había comenzado con fiebre hace unas semanas y con el pasar de los días, se agravó con una neumopatía, terminando en consecuencias fatales.

Según el reporte oficial, el hombre había iniciado con síntomas el 27 de marzo, presentando: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y fuertes dolores articulares. Su cuadro se agaravó por una complicación respiratoria y fue transladado al Hospital de San Ramón de la Nueva Óran el 3 de abril. Al día siguiente, el paciente falleció.

El deceso fue confirmado por Francisco García Campos, director de Epidemiología de la provincia, quien explicó a Informate Salta que se evaluaba la causa final: “Estamos analizando el caso, es el primero que se está presentando y hay que saber si está asociado a la fiebre chikungunya o si fue casual; cursó la fiebre chikungunya y por otros motivos fue la causa del deceso. Podemos hablar con una PCR positiva de chikungunya, eso hay que diferenciar bien: la causa por chikungunya. Una vez que tengamos todos los estudios y la evaluación de esta mortalidad ya podremos definir bien las causas”.

“Chikungunya es muy nuevo en toda esta situación y muchas veces se presentan cuadros atípicos. No es como dengue, que nosotros tenemos bien definidos los signos de alarma, las causas de muerte; hemos tenido muchos años con situaciones de dengue. Aquí es todo lo contrario, esto es nuevo y es la primera situación que se nos presenta lamentablemente”, expresó Francisco García Campos.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua en los domicilios, utilizar repelente, colocar mosquiteros y vestir ropa clara que cubra brazos y piernas para prevenir nuevas infecciones. Además, recomendaron acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación.

Por otro lado, el director de Edipemiología de Salta comunicó: “Sabíamos que chikungunya nos iba a preocupar y que la población iba a tener algo de susto. Seguimos teniendo casos; habrán visto el parte de ayer, más de 500 casos en distintos departamentos de la provincia, por lo tanto seguimos en pleno ascenso con aparición de números de casos. Lo primero es la prevención”.

Anticipó que el brote podría extenderse durante los próximos años: “No terminó ahora, va a haber una nueva temporada que se va a iniciar cuando vengan los próximos calores, luego de este invierno, y puede que chikungunya siga en el 2027”.

Refuerzo sanitario por los casos de chinkunguya

El Ministerio de Salud de la Nación detalló que intensificó las acciones de bloqueo, vigilancia epidemiológica y manejo clínico en Salta, además de enviar test rápidos para fortalecer la respuesta local. Las estrategias se centran en la eliminación de criaderos, fumigación y búsqueda activa de personas con síntomas compatibles, así como capacitaciones para equipos de salud en el manejo de la enfermedad.

La fiebre chikungunya es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y suele presentarse con fiebre alta repentina, dolores articulares intensos, mialgias y erupciones en la piel. La cartera sanitaria provincial advirtió que la patología atraviesa tres fases clínicas: aguda, post-aguda y crónica. Más del 50% de los pacientes puede evolucionar hacia cuadros persistentes, con dolor e inflamación articular que dificultan la movilidad.

En el reporte de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se localizó los lugares más afectados de la provincia por el virus: San Martín, que suma 425 casos, seguido por Orán con 102 y Anta con 30. El resto de los casos se distribuyen en Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1).

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la vigilancia intensificada continuará en todo el norte argentino, con especial atención en zonas fronterizas de alta movilidad poblacional y en coordinación con las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.