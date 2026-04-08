Un conductor sobrevivió 24 horas luego de caer con su auto en un arroyo de Santa Fe: cómo fue el rescate

El Chevrolet Cruze de Agustín Mancini quedó volcado bajo el puente de la ruta 178, con las ruedas y la parte inferior visibles desde la calzada

El hallazgo de Agustín Nicolás Mancini en las aguas de un arroyo de Bigand, en la provincia de Santa Fe, marcó el desenlace de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a una localidad entera. Tras casi un día sin noticias, el joven de 24 años fue rescatado en condiciones extremas luego de que su automóvil cayera de un puente en la ruta nacional 178.

La víctima permaneció cerca de 24 horas expuesta a la intemperie y sin poder recibir asistencia inmediata debido a las lesiones sufridas, hasta que un vecino detectó indicios del accidente y alertó a las autoridades.

El lunes, Mancini había iniciado su regreso desde Córdoba hacia su pueblo, a bordo de un Chevrolet Cruze propiedad de su hermano. La última comunicación con su familia ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando manifestó por teléfono que se encontraba en la localidad de Tortugas. A partir de ese momento, su rastro se perdió. De acuerdo con la reconstrucción realizada por La Capital, la familia detectó la última actividad de su teléfono celular en la zona de Santilli y Bouquet, en Tortugas, aproximadamente a las 11 de la mañana.

Durante horas, la búsqueda se extendió a través de redes sociales y con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que difundió la denuncia de paradero y la imagen del joven. El caso cobró dimensión pública y movilizó a vecinos, familiares y fuerzas de seguridad de la región. No fue hasta la mañana siguiente cuando la situación dio un giro inesperado: un ciclista, vecino de la víctima, se detuvo al advertir la presencia de piezas plásticas de un vehículo en el puente sobre el arroyo, entre Bigand y Chabás.

El joven fue asistido en un primer momento en Casilda y luego trasladado en helicóptero sanitario a Rosario

De inmediato, dos familiares de Mancini acudieron al lugar señalado. Allí, el panorama resultó contundente: el Chevrolet Cruze había quedado volcado bajo el puente, con las ruedas y la parte inferior de la carrocería visibles desde la calzada.

Según relató el medio rosarino La Capital, el conductor se encontraba a unos 20 metros del auto, todavía en el agua, sin fuerzas para alejarse de la orilla debido a las fracturas y lesiones sufridas.

El operativo de rescate se llevó a cabo con la participación de la policía local, bomberos voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. En un primer momento, el joven fue asistido en el hospital Samco de Casilda y, posteriormente, fue derivado en helicóptero sanitario hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario y luego al Hospital Español. Fuentes médicas confirmaron que Mancini presentaba varias fracturas, aunque permanecía consciente al momento del rescate.

La investigación sobre el siniestro reveló que en la ruta no había señales de frenada ni marcas que anticiparan el despiste. Lo único visible era la rotura parcial de una barrera de hormigón en uno de los extremos del puente, lo que permitió suponer que el vehículo cayó al agua durante el trayecto de regreso a Bigand. Los familiares no lograron determinar la causa del accidente en las primeras horas, ya que el joven no se encontraba en condiciones de brindar detalles sobre lo ocurrido.

Un ciclista vecino de la víctima detectó restos del automóvil y alertó a la familia y a la policía local (Fotos: La Capital)

El hermano de la víctima, Mauro Mancini, aguardó noticias en la puerta del hospital y expresó a La Capital: “Soy su amigo, su socio y lo crié. Lo amo y espero que se recupere”. Además, confirmó que el cumpleaños del joven será celebrado nuevamente, en alusión a la fecha del rescate.

La denuncia de desaparición y la rápida reacción de la comunidad fueron claves para el desenlace. La participación de un vecino deportista, quien advirtió los restos del vehículo en su entrenamiento matutino, permitió que la búsqueda se concentrara en el punto exacto y que el rescate se concretara antes de agravar el cuadro clínico de la víctima.

El Chevrolet Cruze quedó volcado sobre el lecho del arroyo, y el joven resistió la noche a la intemperie, sin que ningún automovilista advirtiera la situación en una de las rutas más transitadas de la región. Según los allegados, la falta de visibilidad y la ausencia de testigos directos dificultaron la detección temprana del accidente.

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias exactas del siniestro, mientras el joven continúa internado bajo observación médica y la familia aguarda su recuperación.