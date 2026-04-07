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Chip electrónico y nuevos materiales: cómo es el nuevo DNI argentino

La emisión del documento actualizado incluye un chip encriptado, materiales resistentes y medidas físicas que buscan reducir los riesgos de falsificación, mientras los modelos previos siguen válidos hasta que expiren

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Nuevo DNI argentino
El nuevo DNI y sus nuevas disposiciones (RENAPER)

La circulación del nuevo Documento Nacional de Identidad en Argentina marca un salto tecnológico sustancial: la versión actualizada reúne chip electrónico, material de policarbonato y numerosas medidas de encriptación y grabado que elevan la seguridad del documento más utilizado del país, con el objetivo de combatir la falsificación y proteger la identidad de los ciudadanos.

El anterior formato conserva validez hasta su fecha de vencimiento, pero desde el lanzamiento de esta actualización, toda gestión habitual —renovación, cambio de domicilio, primera emisión— ya incorpora de forma automática el modelo con tecnología avanzada.

Entre las primeras provincias que están recibiendo la nueva versión figura Santa Fe, donde en las últimas semanas comenzaron a entregarse los nuevos ejemplares. El valor del trámite asciende a $10.000 para ciudadanos argentinos, mientras que para extranjeros parte de $20.000. La tarifa se ajusta en los casos urgentes, manteniéndose dentro del esquema habitual que ya regía antes del lanzamiento de esta etapa.

La implementación del nuevo DNI responde a la Disposición 55/2026, correspondiente a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), sancionada a finales de enero de este año.

“Hoy Argentina se suma a los países que implementaron los mejores estándares de seguridad en credenciales de identificación, avanzando hacia una nueva generación de documentos de identidad, diseñados según los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI/ICAO) y pensados para acompañar la vida digital de todos los ciudadanos”, destacó el Gobierno Nacional desde la página del RENAPER.

Nuevo DNI argentino
Los nuevos elementos del DNI argentino (RENAPER)

El chip electrónico, el policarbonato y las nuevas capas de seguridad

El elemento central de este cambio es el chip electrónico, que almacena información personal y biométrica en formato encriptado. Esta capa de protección impide el acceso no autorizado y sitúa a la Argentina en línea con los estándares internacionales para documentos de viaje y certificación digital.

El paso del plástico tradicional al policarbonato representa mucho más que una mejora estética. Este material permite integrar los datos mediante grabado láser dentro de la estructura del documento, lo que dificulta cualquier intento de alteración sin dejar rastros detectables, como enfatizó Infobae.

Como parte de las capas de seguridad física, el nuevo DNI incorpora imágenes variables con el ángulo visual, elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta y relieves táctiles perceptibles al pasar el dedo. Una ventana translúcida con la fotografía del titular completa las medidas destinadas a blindar la autenticidad. Todas estas características complican enormemente la posibilidad de falsificación o suplantación de identidad.

El diseño gráfico también se renovó para incluir referencias ligadas a la identidad argentina, como las Islas Malvinas, el Monumento a la Bandera, la Ballena Franca Austral y el Sol de Mayo, entre otras tantas referencias. El documento deja de ser solo una credencial administrativa para convertirse en una pieza con mayor peso tecnológico y simbología nacional.

Nuevo DNI argentino
Los símbolos patrios agregados al nuevo DNI argentino (RENAPER)

El DNI anterior mantiene vigencia plena hasta su fecha de vencimiento. Esta coexistencia tiene como objeto evitar colapsos administrativos y facilitar una transición escalonada dentro del sistema de documentación oficial. La actualización no exige trámites extraordinarios ni renovaciones anticipadas. Solamente se expide el formato actualizado en caso de gestiones regulares, sin que los ciudadanos deban inscribirse o solicitarlo de manera adicional.

Durante un periodo prolongado, ambas versiones circularán simultáneamente en el país. Esto permitirá adaptaciones paulatinas tanto para los usuarios como para los organismos de control. El ritmo dependerá de la capacidad de producción y distribución habilitada, confirmó el mismo medio.

“Esta base tecnológica robusta permitirá que, en las siguientes versiones, la aplicación incorpore nuevos servicios digitales de alto valor. El más relevante será la posibilidad de que el DNI almacene un certificado de firma digital, para firmar documentos y realizar trámites con plena validez legal, desde el teléfono. De esta manera, Argentina avanza hacia una identidad integrada, segura y más útil, que protege a los ciudadanos y fortalece la relación del Estado con la sociedad en la vida física y en la digital”, concluye el comunicado del RENAPER.

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