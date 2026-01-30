Política

El Gobierno actualizó la presentación del DNI y el pasaporte: cuáles son lso principales cambios

Las autoridades brindaron precisiones sobre la validez de la documentación necesaria para realizar viajes al exterior

La sede del Registro Nacional
La sede del Registro Nacional de las Personas

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) anunció la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones que se aplicarán en el pasaporte.

La aprobación de estos cambios quedó plasmada en las disposiciones 54/2026 y 55/2026, que fueron publicadas en el Boletín Oficial esta madrugada. “La presente medida entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026″, establecieron en ambos documentos.

Según explicaron las autoridades, el motivo detrás de las modificaciones en los documentos era poder “cumplir con la Normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas N° 9303/2015/2021“. En ese régimen, se había impulsado el uso de nuevas tecnologías y características técnicas en el diseño de las identificaciones.

En el caso del DNI, se estableció que deberá ser una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. Asimismo, precisaron que habrá una serie de diferenciaciones, que variarán según la edad y la nacionalidad de la persona.

Así lucirán los nuevos documentos
Así lucirán los nuevos documentos de identidad argentinos

Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorpora el escudo nacional, la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad”, y una fotografía a color en pose frontal.

También deberá incluir el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. Si la persona no sabe o no puede firmar, ese espacio permanece en blanco.

Además, garantizaron qque los ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas mantengan la leyenda impresa que reza: “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”.

El DNI otorgado a personas extranjeras, sean menores o mayores, mantiene los mismos elementos y formato que el de los ciudadanos argentinos.

La apariencia exterior y la
La apariencia exterior y la página que se agregará al pasaporte

Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características, salvo que, para los niños menores de 5 años, la firma corresponde al padre, madre, tutor o representante legal. Desde los 5 años cumplidos, se registra la firma del menor.

Para recién nacidos que no pueden ser movilizados por salud certificada, especificaron que emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido solo dentro del país y que contiene solo datos biográficos y filiatorios.

De la misma manera, indicaron que en el dorso se coloque la información del domicilio, el lugar de nacimiento, la firma del Ministerio del Interior, el número de CUIL, el número de trámite, un código QR, una zona de lectura mecánica y una imagen fantasma de la persona. Salvo para los ciudadanos extranjeros, que deberán sumar su país de nacimiento, el número de juzgado y la fecha de naturalización.

Respecto al nuevo aspecto del pasaporte, se determinó que las nuevas versiones tendrán 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, un avance que adapta el documento a los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo central será fortalecer la protección de los datos personales y dotar al pasaporte de un nivel superior de confiabilidad, facilitando una identificación más sólida para los ciudadanos y extranjeros que lo porten.

En referencia a la vigencia de los documentos anteriores, la DNRNP aclaró que los pasaportes emitidos antes de la medida mantendrán su validez hasta la fecha de expiración, salvo que una futura disposición legal indique lo contrario. Así, aseguraron que Argentina se posicionó en la vanguardia internacional en materia de emisión de documentos de alta seguridad.

Durante el proceso de transición, la entidad estableció que se continuará utilizando el stock de insumos disponibles hasta su agotamiento. Por esto, los pasaportes confeccionados con los materiales actuales seguirán siendo válidos hasta el vencimiento previsto, lo que permitirá optimizar los recursos del Estado Nacional y evitar el desperdicio de insumos.

