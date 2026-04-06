Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después de Semana Santa

El calendario de feriados 2026 en Argentina facilita la planificación de viajes y descansos tras Semana Santa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de Semana Santa, acompañada por el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, muchas personas ya empiezan a consultar el calendario nacional para organizar viajes, escapadas o descansar. El calendario de feriados publicado por el Ministerio del Interior de la Nación resulta útil para prever jornadas libres en la Argentina.

El próximo feriado nacional tras Semana Santa será el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador. Ese día, fijado oficialmente por el Ministerio del Interior de la Nación, habilita un fin de semana largo de tres días en todo el país. Durante mayo habrá otro feriado: el lunes 25 de mayo, cuando se celebra la Revolución de Mayo.

Cuándo es el próximo feriado tras Semana Santa

Según el calendario oficial difundido por el Gobierno argentino, el viernes 1 de mayo será la próxima oportunidad para acceder a un descanso nacional, debido a la conmemoración del Día del Trabajador. El fin de semana del viernes 1 al domingo 3 de mayo será considerado uno de los conocidos como fines de semana largos, lo que suele favorecer los desplazamientos breves y la organización de actividades recreativas.

Tras el feriado del 2 de abril, correspondiente al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y la celebración de Semana Santa, el 1 de mayo es la siguiente jornada no laborable de alcance federal. Este feriado figura como uno de los puntos centrales del calendario laboral del primer semestre, al establecer un receso oficial que impulsa la actividad turística y familiar en las distintas regiones del país.

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¿Por qué es feriado el 1 de Mayo?

El Día Internacional del Trabajador está presente en la Argentina y numerosos países como homenaje a los trabajadores y a las luchas sindicales por obtener derechos laborales. Su origen se sitúa a fines del siglo XIX, cuando obreros en Estados Unidos reclamaron la jornada laboral de ocho horas, en contraposición a los extensos horarios que predominaban entonces.

La fecha del 1° de mayo fue seleccionada para rememorar la protesta de Chicago en 1886, donde los conocidos como Mártires de Chicago lideraron movilizaciones que desembocaron en el trágico episodio de Haymarket Square. Durante esa serie de hechos, se produjo una explosión con víctimas entre manifestantes y policías, lo que condujo a una ola represiva y a la posterior condena de ocho trabajadores, cuatro de los cuales fueron ejecutados.

El entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, había promulgado en 1868 la Ley Ingersoll para la jornada de ocho horas, aunque su cumplimiento inmediato no fue aceptado por el sector empresarial. La reivindicación se extendió a nivel global: en 1889, el Congreso de la Segunda Internacional en París instituyó el 1.º de mayo como fecha de conmemoración para las demandas obreras en el mundo.

Desde 1890, el Día del Trabajador se conmemora en numerosos países como una jornada de defensa de derechos y solidaridad. En Argentina, figura como feriado nacional no laborable.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario oficial, que publica el Ministerio del Interior de la Nación, detalla todas las jornadas no laborables y feriados trasladables- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego del feriado del 1° de mayo, el próximo día no laborable de alcance nacional será el lunes 25 de mayo, en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, considerado uno de los hitos fundacionales en la historia argentina. Al coincidir en lunes, genera un nuevo fin de semana largo y facilita la planificación de actividades en diferentes provincias del país.

El calendario oficial, que publica el Ministerio del Interior de la Nación, detalla todas las jornadas no laborables y feriados trasladables, que pueden ser modificadas por decreto presidencial para equilibrar la actividad local o favorecer el turismo. Sin ir más lejos, estas serán las próximas fechas a tener en cuenta:

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (trasladado)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia