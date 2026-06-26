Sociedad

Brutal agresión a una docente de Moreno: una madre la insultó, empujó y golpeó cuando asistió a una reunión

Las autoridades de un colegio primario de La Reja denunciaron a la agresora, quien ingresó al establecimiento insultando al personal. La directora también resultó herida

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Una madre golpeó a una docente y le provocó una hemorragia nasal (Google Maps)
Una madre golpeó a una docente y le provocó una hemorragia nasal (Google Maps)

La madre de una alumna agredió físicamente a una maestra y a la directora de un colegio primario de la localidad La Reja Grande, en el partido de Moreno, tras haber sido convocada para una reunión. El hecho se produjo dentro del aula de 5° cuando los alumnos se encontraban en medio de una clase.

Según la denuncia policial presentada por la directora del establecimiento, la mujer llegó al establecimiento y comenzó a insultar al personal presente. En un estado de alteración, empujó a la directora y se dirigió al aula donde se encontraba su hija. Al ingresar, le propinó un golpe de puño en la cara a la docente identificada como C., provocándole una hemorragia nasal.

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Como consecuencia del impacto, la maestra cayó y golpeó su cabeza contra el marco de una puerta, lo que le provocó además un corte en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad de los golpes, la mujer recibió asistencia de una enfermera de un centro de salud cercano, pero luego fue trasladada a una clínica por las lesiones sufridas. Tras el episodio, la mamá de la alumna manifestó que su reacción respondía a un supuesto maltrato hacia otra de sus hijas, indicó el portal Inforbano.

El ataque tuvo lugar cerca de las 15:30 en la Escuela Primaria N.º 29, lo que derivó en la suspensión de clases y en la convocatoria a un paro distrital docente para este viernes 26, e informaron que se realizará un abrazo solidario frente a la escuela, ubicada en La Madre 2002, La Reja Grande. “Le decimos no a la violencia”, expresa la convocatoria difundida por los sindicatos, de acuerdo a lo que indicó Moreno noticias.

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Por su parte, la Asociación de Maestros de la Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a la agresión y remarcó que “la violencia no puede tener lugar en las instituciones educativas”.

Al respecto la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, habló con el portal Semanario actualidad y dijo: “Desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos completamente las actitudes violentas hacia cualquier integrante de la comunidad escolar”, afirmó.

Señaló que “trabajamos para que las situaciones puedan resolverse dentro del marco institucional, pero cuando se produce un ataque que lesiona a una persona, estamos frente a una falta grave y eventualmente ante un delito, por lo que la Justicia también debe intervenir”.

Los gremios docentes de Moreno convocaron a un abrazo simbólico tras el episodio de violencia
Los gremios docentes de Moreno convocaron a un abrazo simbólico tras el episodio de violencia

Otro ataque a una docente

Una docente de 40 años de una escuela primaria de Santiago del Estero recibió amenazas de muerte por parte de la madre de una alumna después de anotar en la libreta escolar las reiteradas faltas de asistencia de la niña. El hecho trascendió hace dos semanas derivó en una intervención judicial y una restricción de acercamiento de 90 días.

Todo comenzó cuando la maestra, que trabaja en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Milburg, en la capital santiagueña, dejó constancia escrita de la preocupación por las inasistencias de la estudiante y subrayó la importancia de la concurrencia regular a clases.

La madre reaccionó con un audio de WhatsApp en el que amenazó a la docente: “Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”.

La maestra informó de inmediato a las autoridades del colegio y luego radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 4. La situación generó una preocupación adicional: la acusada vive frente al establecimiento escolar, lo que aumentó el riesgo de un encuentro entre ambas.

Según La Gaceta, la Justicia de Santiago del Estero tomó conocimiento del caso y dictó una restricción de acercamiento urgente por 90 días, con prohibición expresa para la madre de aproximarse a la docente. El fiscal Diego Cortés quedó a cargo de la causa y dispuso la notificación formal de la medida.

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