Economía

Turismo en Semana Santa: aumentó el número de viajeros, pero disminuyó el gasto total

Se movilizaron más de 2,8 millones de turistas, un 5,6% más que en igual ocasión de 2025, pero el gasto total, de poco más de $808.000 millones, significó una caída en términos reales de más del 18 por ciento. Se priorizaron escapadas cortas y cercanas, dice un relevamiento de CAME

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Vista panorámica de las Cataratas del Iguazú, con múltiples cascadas de agua marrón cayendo en un río, rodeadas de densa vegetación verde bajo un cielo azul con nubes blancas
Las imponentes Cataratas del Iguazú en Misiones ofrecen un espectáculo natural impresionante, invitando a la reflexión y disfrute de la naturaleza y cultura local durante la Semana Santa.

Según el primer relevamiento sobre los movimientos del fin de semana XXL por la Semana Santa 2026, en esta ocasión se movilizaron 2.852.256 turistas en todo el país y hubo un impacto económico directo de $ 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisa que en comparación con 2025, el número de viajeros creció un 5,6%, pero aunque más gente viajó, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales; es decir, descontando el efecto inflación. De hecho, el gasto promedio diario por turista, de $108.982, significó una baja real del 8,4 por ciento. 2Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo”, señaló CAME en su informe.

Otros datos del balance del finde XXL son los siguientes:

  • La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.
  • El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena actividad en destinos tradicionales y emergentes, combinando propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza.
  • En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.
Mar del Plata: El movimiento de turistas durante el fin de semana largo
Como todos los años, Mar del Plata fue uno de los destinos más concurridos Foto: Diego Izquierdo/Télam/CF

Destinos tradicionales y emergentes

En cuanto a destinos, el informe señala que se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos). También hubo un fuerte movimiento en el norte argentino, en especial en Jujuy, Tucumán y Salta, “donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos”.

En un segundo lugar aparecen “destinos de naturaleza como, además de Misiones y las Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; Río Negro, con su combinación de, valle y montaña; y Tandil en la provincia de Buenos Aires. A esto, añade CAME, se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

infografia

“A nivel general, la Semana Santa 2026 mostró una diversificación de la oferta turística en todo el país, con más actividades distribuidas territorialmente y una fuerte articulación entre lo público y lo privado. Las provincias apostaron a combinar tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, ampliando las opciones más allá de los destinos clásicos”, dice el informe.

El de Semana Santa fue el tercer fin de semanas largo de 2026, que sumaron casi 6,9 millones de turistas y viajeros, cuyo gasto conjunto superó los 2 billones (millones de millones) de pesos, equivalente a poco menos de USD 1.500 millones.

El informe destaca varios aspectos que dejó la nueva ocasión turística:

  • Las redes sociales fueron la principal fuente de inspiración para viajar. Según un estudio de Booking, el 54% de los argentinos eligió su destino de Semana Santa a partir de lo que vio en plataformas digitales. Las recomendaciones cercanas siguen muy fuertes, mostrando cómo lo digital y lo personal se combinan al momento de decidir.
  • El 52% de los viajeros definió su destino en base a sugerencias de familiares y amigos. A pesar del crecimiento de lo digital, la confianza en experiencias cercanas continúa siendo uno de los factores más influyentes al planificar un viaje.
  • Un 36% de los argentinos utiliza buscadores online para investigar destinos, mientras que el 19% ya incorpora herramientas de inteligencia artificial para planificar sus viajes. La tecnología se integra cada vez más en el proceso de decisión.
  • La provincia de Tucumán recibió el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26 en el rubro Ciudad de la Ruta Argentina del Art Nouveau, compitiendo con Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza. El reconocimiento destaca su Casa de Gobierno y más de 20 edificios y esculturas Art Nouveau, consolidando su valor como destino de turismo cultural.
  • Una familia tipo necesitó en promedio más de $ 1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. Según un informe del Instituto de Economía de la UADE (Ineco), el costo de viajar dentro de la Argentina puede variar hasta más del triple según el destino. Mientras lugares como Bariloche superan ampliamente un salario promedio, otros destinos más accesibles igualmente representan casi la mitad de los ingresos mensuales.
  • Este año, el 2 de abril coincidió con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, también feriado inamovible, lo que extendió el descanso y potenció el movimiento turístico, ya que el Jueves Santo no está contemplado como feriado nacional, sino como día no laborable.

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