Política

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

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Malvinas - Familiares de soldados caidos visitan el Cementerio de Darwin - diciembre 2024
El Gobierno publicó el decreto por el cual se realizará un acto de distinción para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y para las familias de los caídos en combate

El Gobierno argentino dispuso la realización de un acto de distinción dirigido a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco de la conmemoración del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que será el año entrante. La medida ya había sido anunciada por el presidente Javier Milei durante los actos realizados el pasado 2 de abril.

Hace unos días, Milei aseguró: “El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”.

Finalmente, la decisión se formalizó a través de la publicación del decreto 218/2026 en el Boletín Oficial. Según especificaron, se tratará de un acto de carácter conmemorativo, simbólico y testimonial, que se realizará bajo las modalidades y formalidades que determine la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

El próximo 2 de abril no solo será una nueva oportunidad apra que la Argentina reitere su reclamo de soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sino que también se tratará del 45° aniversario del inicio del conflicto bélico.

Acto 2 de abril Malvinas - Cenotafio de los Caídos - Javier Milei homenaje a los héroes de Malvinas
El Presidente realizó el anunció el pasado 2 de abril (Gustavo Gavotti)

En este marco, este acto especial dispuesto por el Estado nacional tiene el objetivo de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio. La conmemoración busca mantener viva la memoria de los combatientes y reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre los territorios disputados, según se desprende del texto oficial.

De hecho, Milei aclaró que “no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra Patria”. Para ello, afirmó que es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas, e indicó: “Se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

Durante el acto, el mandatario enfatizó en la necesidad de brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras.

“Como Gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República”, dijo sobre el inicio de su mensaje.

Con respecto al reclamo de soberanía, el Presidente reafirmó derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” y recordó que “el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”.

Por esto mismo, agradeció los “reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios”.

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