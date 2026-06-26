Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que amenazó al personal de un municipio de Entre Ríos y llegó hasta el despacho del intendente

El detenido habría exigido hablar con el jefe comunal Domingo Daniel Rossi y habría tenido actitudes violentas contra los empleados y el mobiliario municipal

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El detenido habría irrumpido en el edificio, con la intención de supuestamente hablar con el intendente Rossi (Gentileza: El Once)
El detenido habría irrumpido en el edificio, con la intención de supuestamente hablar con el intendente Rossi (Gentileza: El Once)

Un hombre de 26 años fue detenido este jueves en la localidad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, luego de que protagonizara un incidente en el edificio de la municipalidad. Según consta en la denuncia, el sospechoso habría amenazado al personal e ingresado sin autorización al despacho del intendente Domingo Daniel Rossi.

El procedimiento fue realizado por los efectivos de la comisaría local, después de que un llamado los alertara sobre la situación. Todo comenzó cuando el joven se dirigió directamente al tercer piso, donde se encuentra la oficina del jefe comunal.

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En ese momento, la secretaria del representante del municipio lo habría atendido y derivado al área de asistencia social. Sin embargo, al estar insatisfecho con la respuesta, el hombre evadió los controles internos y regresó al mismo sector para intentar hablar cara a cara con Rossi.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, el individuo se encontraba alterado y profirió amenazas tanto contra empleados municipales como contra bienes del edificio comunal. A raíz de esto, el episodio generó momentos de tensión dentro de las instalaciones.

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El edificio donde funciona la Municipalidad de Santa Elena (Gentileza: El Once)
El edificio donde funciona la Municipalidad de Santa Elena (Gentileza: El Once)

Por este motivo, tuvieron que solicitar la intervención inmediata del personal policial para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. Durante el procedimiento, los efectivos lograron contener al hombre mientras se realizaban las comunicaciones con la Fiscalía de turno. Finalmente, se dispuso la detención del involucrado por el supuesto delito de amenazas en flagrancia.

De esta manera, el hombre quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía interviniente. Por el momento, la investigación se centra en establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar si el intendente se encontraba presente en el edificio cuando ocurrieron los incidentes, ya que esta información todavía no pudo ser confirmada.

Incendiaron la casa del familiar de un intendente de Chubut e investigan a un ex empleado municipal

El pasado 11 de junio, la Justicia de Chubut ordenó un allanamiento en la vivienda de un ex empleado municipal de Alto Río Senguer, que fue señalado por el incendio que destruyó la casa del abuelo del intendente Miguel Mongilardi. El incidente, ocurrido la madrugada del domingo 7 en el sudoeste provincial, no dejó personas heridas, aunque causó pérdidas materiales totales.

Durante el procedimiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en la calle Islas Malvinas, los agentes hallaron tres fusiles de alto poder de fuego, un arma de puño, seis bidones plásticos con restos de combustible y dos teléfonos celulares.

La vivienda afectada pertenecía al abuelo materno del intendente de Alto Río Senguer (Foto: @LaImagenInfo)
La vivienda afectada pertenecía al abuelo materno del intendente de Alto Río Senguer (Foto: @LaImagenInfo)

Estos elementos fueron secuestrados y serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen comunicaciones relacionadas con el ataque, según la información publicada por Abcdiario. De la misma manera, los peritajes realizados tras el siniestro descartaron desde el inicio que su origen hubiera sido accidental.

De acuerdo con la División de Investigaciones Policiales (DPI) de Sarmiento, el presunto agresor habría roto un cristal para arrojar combustible dentro de la vivienda de Emiliano Estuardo, el abuelo materno del jefe comunal, lo que provocó la rápida propagación de las llamas. Este hecho motivó la apertura de una causa judicial bajo la sospecha de incendio intencional.

También se conoció que el imputado habría trabajado como empleado municipal durante la gestión anterior en Alto Río Senguer. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado cargos formales en su contra y la causa sigue en etapa investigativa.

En el marco de la investigación, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 30 días que alcanza tanto al intendente Mongilardi como a su grupo familiar directo. Según informó La Tecla Patagonia, los investigadores se encuentran abocados a establecer el móvil del ataque y la posible relación entre el sospechoso y el hecho, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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