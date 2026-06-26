Un hombre atacó con una espada a su ex pareja y a la sobrina de la mujer en medio de una discusión en Pilar

La espada, arma utilizada en un ataque en Pilar, fue incautada tras la detención de un hombre (Pilar a Diario)

Un episodio de violencia de género volvió a sacudir la tranquilidad del barrio Pellegrini, en Villa Rosa, partido de Pilar, durante la noche de ayer. En una vivienda de la calle Lima, una mujer de 38 años fue agredida por su ex pareja cuando acudió al domicilio que ambos compartían con el objetivo de retirar sus pertenencias personales. La sobrina de la mujer intentó intervenir y fue agredida con una espada.

El agresor es un hombre de 39 años, que reaccionó de forma violenta cuando llegó la mujer a la vivienda. Todo comenzó con una discusión verbal, que rápidamente escaló a agresiones físicas y amenazas explícitas de prender fuego a la víctima.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Pilar a Diario, en ese momento, la sobrina de la mujer llegó a la vivienda paara defenderla, pero el atacante la golpeó en la cabeza y en la espalda con una espada.

Las víctimas lograron pedir auxilio, lo que permitió el rápido arribo de los efectivos policiales. El agresor fue reducido y trasladado a la Comisaría de Villa Rosa, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar.

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La causa fue caratulada como “Aprehensión por lesiones. Amenazas” y quedó bajo la órbita de la UFI de turno de Pilar, que deberá determinar las responsabilidades penales del individuo detenido.

La investigación sigue su curso en la fiscalía de Pilar, mientras el agresor permanece detenido y las víctimas reciben acompañamiento psicológico y legal.

El agresor fue reducido y trasladado a la Comisaría de Villa Rosa (Gustavo Luis Gavotti)

Agredió y abusó a su expareja

A principios de mes, un hombre de 34 años quedó detenido en la ciudad de Mar del Plata, acusado de haber agredido y violado a una joven de 21 años con la que había tenido una relación previa.

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La denuncia fue radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer. Ante la Policía contó que el ataque se produjo durante la madrugada del 21 de mayo pasado en el departamento del sospechoso, ubicado en la zona de Almirante Brown al 1700, casi en la esquina con Las Heras y a pocas cuadras de la playa Bristol y la plaza Colón.

En su presentación, la joven relató un calvario: aseguró que allí el hombre la atacó físicamente con golpes, intentó asfixia y la amenazó de muerte, y que después, aprovechando la situación, la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad en más de una ocasión esa misma noche.

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El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N°7 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Russo. En la investigación intervino el Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI local.

Con las pruebas reunidas desde entonces, esta semana la Jueza de Garantías Rosa Frende ordenó el allanamiento y la detención del acusado. Tras montar un operativo de vigilancia, los efectivos finalmente lo capturaron cuando llegaba su domicilio.

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En el procedimiento, la Policía secuestró cinco teléfonos celulares, dos CPU, una netbook y 749 gramos de marihuana.

A raíz de esto último se abrió una causa paralela dirigida por la Fiscalía de Estupefacientes, encabezada por la fiscal Daniela Ledesma, quien notificó al acusado por infracción a la Ley 23.737.

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La otra imputación que enfrenta es por los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género en concurso ideal con amenazas, abuso sexual con acceso carnal.2

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. Según confirmaron fuentes judiciales, en la indagatoria este viernes ante el fiscal Russo optó por mantenerse en silencio y se negó a declarar, aconsejado por sus dos abogadas particulares. Luego de la audiencia, fue alojado nuevamente en la mencionada cárcel.

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