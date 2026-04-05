Una pareja murió atrapada en su automóvil y ya son tres las víctimas del temporal en Tucumán

Los equipos de rescate hallaron el automóvil de la pareja volcado en un canal de riego tras horas de búsqueda

Una pareja murió al quedar atrapada en su vehículo durante el temporal en Tucumán, lo que elevó a tres el número de víctimas mortales por las lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia.

Las víctimas fueron identificados como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, padres de dos niños pequeños, la menor, una niña de solo 9 meses, quienes no se encontraban con ellos. Los jóvenes desaparecieron la noche del sábado tras salir de una boda y fueron hallados sin vida este domingo. Bomberos, familiares y fuerzas de seguridad participaron en el operativo.

De esta forma, durante este fin de semana, las lluvias intensas y las inundaciones en Tucumán dejaron como saldo tres víctimas mortales, además de Robles y Albornoz, cuya automóvil fue arrastrado por un canal de riego en la zona del barrio Nueva Italia, un niño de 12 años, electrocución en San Miguel de Tucumán. El temporal provocó, además, daños materiales y la declaración de alerta en toda la provincia.

Robles, según informó la familia a la prensa de Tucumán, era empleado de la Caja Popular de la provincia, mientras Albornoz trabajaba en la Casa de Gobierno. La pareja asistió a una fiesta de casamiento en el salón Conticello de Tafí Viejo y dejó a sus dos hijos al cuidado de una niñera.

La pareja había asistido a una boda y tras no tener noticias de ellos familiares y amigos iniciaron la búsqueda y dieron parte a las fuerzas de seguridad

El último contacto con su familia fue alrededor de las 21:00 del sábado, cuando informaron que esperaban dentro del automóvil a que descendiera el nivel del agua antes de regresar a su casa, según datos recabados por La Gaceta de Tucumán.

El vehículo, que fue hallado volcado en inmediaciones del club SMATA, a uns 400 metros de la ruta 9, se desplazó por un camino cercano a esa carretera y fue arrastrado por la corriente hasta un canal de riego, donde cayó al agua. Según informó TN, las condiciones de la zona, con canales y calles inundadas, hicieron imposible que ambos pudieran escapar del habitáculo. Previamente, vecinos y familiares habían difundido la búsqueda en redes sociales mientras las autoridades activaban el protocolo de localización.

El operativo se centró en las inmediaciones del club SMATA, en el barrio Nueva Italia de Tafí Viejo, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, donde se halló el vehículo Nissan Versa color blanco siniestrado. Participaron efectivos de la Policía de Tucumán, Bomberos Voluntarios y el Grupo Cero, respaldados por equipos de rescate científico, informó LV12. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó el hallazgo de los cuerpos a la prensa local.

El área afectada cuenta con canales de riego, caminos de tierra y predios privados, lo que dificultó el rescate. De acuerdo con declaraciones recogidas por TN, autoridades y vecinos señalaron que la fuerza del agua arrastró vehículos e incrementó el riesgo para quienes transitaban por ese sector. Testimonios de bomberos indicaron que, antes de hallar a la pareja, se rescataron al menos otros tres vehículos en la misma zona.

La pareja fallecida en el accidente del canal de Tucumán tenía dos hijos la más pequeña de ocho meses

El temporal deja tres muertos y múltiples daños en Tucumán

El temporal también provocó la muerte de Lisandro, un niño de 12 años, quien falleció electrocutado en San Miguel de Tucumán al tocar un cable en medio del agua acumulada. El hecho se registró en la calle Jujuy al 2.800, frente a un supermercado, cuando el menor de edad jugaba bajo la tormenta.

Varias localidades, incluidas Monteros, Chicligasta y Alpachiri, sufrieron graves inundaciones, desbordes y erosiones. Testimonios de residentes y videos difundidos ilustraron el avance del agua y los daños en viviendas y caminos. En algunos sectores de Tucumán se registraron hasta 270 milímetros de agua en pocas horas, superando ampliamente la capacidad de drenaje de calles y caminos.

Las autoridades regionales recomendaron evitar zonas anegadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El Ministerio de Salud Pública local recordó la disponibilidad de las líneas 103 (Defensa Civil) y 107 (emergencias médicas), además de servicios telefónicos de asistencia en teleenfermería, telepsicología y teleobstetricia.