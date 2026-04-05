Sociedad

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán: inundaciones, cierre de ruta y autoevacuados durante la madrugada

Hace pocas semanas la provincia fue azotada por un temporal, este sábado las intensas lluvias volvieron a provocar un estado de alerta. Ante la falta de elementos, durante la noche algunos vecinos hicieron una cadena humana para rescatar personas

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Las recomendaciones oficiales piden extremar precauciones ante posibles desbordes (Fuente: La Gaceta)
Las recomendaciones oficiales piden extremar precauciones ante posibles desbordes (Fuente: La Gaceta)

Tras fuertes calores que sofocaron a la provincia de Tucumán, pasadas las 20:00 abatió un fuerte temporal en la zona sur y provocó inundaciones, calles intransitables, y caídas de árboles durante este sábado 4 de abril. La provincia es otra vez azotada y vuelve a estar bajo alerta tras los desastres provocados por el fenómenos meteorológico de marzo. Una vez más, las familias sufren por las pérdidas debido a las intensas lluvias.

La crecida del río Chirimayo puso en amenaza las zonas cercanas a la Ruta 65 y el puente de Alpachiri. Los departamentos Monteros y Chicligasta registraron calles intransitables, ingreso de agua en viviendas y crecidas de ríos, en medio de intensas lluvias que generaron un estado de emergencia entre los vecinos. Las precipitaciones también provocaron una violenta correntada de barro en Piedra Grande, que arrasó caminos y sectores habitados del oeste de Alpachiri.

La crecida del río Chirimayo obliga a que las autoridades cierren la Ruta Nacional 65 por el aumento del caudal (Fuente: Noticas del Interior)

En este marco, la Ruta Nacional 65 fue cerrada de forma preventiva a la altura de Alpachiri. La decisión se tomó ante el aumento del caudal y el riesgo de socavamiento en el puente, lo que representa un peligro para los vehículos en la zona. Las autoridades mantienen la alerta debido al incremento del agua, fenómeno que podría derivar en desbordes si persisten las lluvias.

Algo similar sucedió en Villa Quinteros, donde se reportó una situación alarmante por las ráfagas de viento, truenos y actividad eléctrica asociadas al temporal. Los vecinos del barrio quedaron cubiertos de agua, las calles de la zona se encuentran inundadas y hay serias dificultadas para circular.

Las lluvias intensas afectan la circulación en rutas y localidades cercanas a Alpachiri (Fuente: La Gaceta)
Las lluvias intensas afectan la circulación en rutas y localidades cercanas a Alpachiri (Fuente: La Gaceta)

Por otro lado, el barrio San Cayetano en Arcadia sufrió calles anegadas por el fenómeno. Las autoridades locales recomendaron evitar las orillas del río Chirimayo ante el peligro de nuevas crecidas repentinas, según la advertencia publicada por el mismo medio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia todavía se encuentra en alerta amarilla por tormenta. Las zonas afectadas incluyen: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Durante la madrugada los vecinos enfrentaron los daños del temporal (Fuente: Solo Radio.sgo)
Durante la madrugada los vecinos enfrentaron los daños del temporal (Fuente: Solo Radio.sgo)

Las condiciones meteorológicas limitaron la circulación y algunos vecinos optaron por autoevacuarse frente al avance del agua en sus casas. Frente al alerta establecido, autoridades recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar zonas comprometidas y seguir las instrucciones oficiales mientras se monitorea la evolución del clima y las rutas.

Un taxi bajo el agua tras las inundaciones en Tucumán

Rescataron 300 animales durante las inundaciones

En medio del temporal, los animales y las mascotas también sufren las inundaciones y tras lo sucedido este sábado en Tucumán, un activista de la Fundación Planeta Vivo compartió el rescate de más de 300 animales. Además, lograron entregar alimentos en operativos en lanchas donde lograron encontrarlos bajo el barro, curarlos y castrarlos.

“En medio de una situación tan difícil, logramos rescatar a más de 300 animales que estaban atrapados en zonas inundadas. Entregamos más de 40 toneladas de alimento y dejamos acopiado mucho más para que la asistencia continúe. Cientos de animales fueron atendidos en nuestro campamento sanitario, y también se recorrió puerta a puerta llegando a quienes más lo necesitaban“, expresó Fernando Pieroni, presidente de la fundación, en sus redes sociales.

Tucumán vuelve a sufrir de un temporal

Habló sobre las campañas realizadas: “Realizamos una campaña de castraciones gratuitas durante 3 días, y dejamos insumos y medicación para que la atención pueda seguir en el tiempo“. También manifestó: ”Nos volvemos con el corazón lleno, felices y profundamente orgullosos del equipo que se formó: voluntarios, veterinarios, estudiantes y vecinos unidos por una misma causa. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas, por la confianza y por el compromiso. Los honramos, los admiramos y los queremos. Porque sí, los animales también importan“.

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