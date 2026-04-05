Crimen y Justicia

Un nene de 12 años murió electrocutado durante el temporal que azotó Tucumán

Según relataron los testigos, la víctima se encontraba jugando en una zona de agua acumulada cuando sufrió una descarga eléctrica

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El momento en el que el padre del menor se enteró de su muerte
El momento en el que el padre del menor se enteró de su muerte

Un nene de 12 años murió electrocutado este sábado en San Miguel de Tucumán, luego de que recibiera una descarga eléctrica mientras jugaba en el agua acumulada producto del temporal que se registró este fin de semana. Según trascendió, sería la primera y única víctima fatal que dejaron las fuertes tormentas.

La tragedia ocurrió en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública. En ese momento, sufrió una descarga eléctrica, cuyo origen todavía no estaría esclarecido.

De acuerdo con la información publicada por Contexto Tucumán, el nene era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la primaria. Incluso, en redes sociales se difundió un video de la reacción de su padre al llegar al lugar de los hechos y enterarse de su muerte.

En la cruda filmación, se vio cómo el hombre camina sin rumbo entre el agua acumulada en la zona y termina desplomándose. Al mismo tiempo, se pudieron escuchar sus gritos de dolor, tras haber perdido al que sería su único hijo.

La zona en donde se habría encontrado jugando el nene
La zona en donde se habría encontrado jugando el nene

Los registros del brutal temporal que afectó a la capital y al sur de Tucumán

Las intensas lluvias registradas este sábado generaron una emergencia por inundaciones, afectando especialmente la zona del río Chirimayo, cuya repentina crecida provocó el ingreso de barro y agua a numerosas viviendas. Además de la capital, los departamentos de Monteros y Chicligasta figuraron como las zonas más afectadas.

El riesgo aumentó por la erosión en las márgenes del Chirimayo, fenómeno que impactó especialmente el área próxima al puente y la ruta en Alpachiri. Los videos realizados por los vecinos mostraron cómo la corriente, tras las precipitaciones, derribó árboles y los arrastró.

Ante las crecidas repentinas, las autoridades locales instaron a la población a mantenerse alejada de las orillas hasta que se estabilicen las condiciones. De la misma manera, anunciaron el corte total de la Ruta Nacional 65.

Varios barrios y localidades fueron afectadas por el temporal
Varios barrios y localidades fueron afectadas por el temporal

Según la información obtenida por La Gaceta, las autoridades expresaron su preocupación por el riesgo de desbordes en los ríos Chirimayo, El Membrillo y Medinas. Por este motivo, el monitoreo se mantiene activo, en caso de que se tuviera que poner en marcha una evacuación de emergencia.

En la localidad de Villa Quinteros, barrios como 3 de Marzo y 17 de Julio registraron importantes anegamientos. Los habitantes reportaron el avance imparable del agua al interior de sus hogares, acompañado de vientos intensos y descargas eléctricas.

De la misma manera, la zona de Piedra Grande, al oeste de Alpachiri, sufrió arrastre de sedimentos y daños en caminos vecinales por la fuerza de la corriente. Mientras que en la ciudad de Monteros, el nivel del agua cubrió completamente la calle Tucumán en su primera cuadra e ingresó en varias viviendas, en Arcadia, el barrio San Cayetano también resultó afectado por las inundaciones.

Cuándo dejará de llover en Tucumán

Las lluvias continuarán en la provincia durante el fin de semana, con tormentas y precipitaciones intermitentes que se extenderán hasta la noche del lunes, cuando se prevé una mejora en las condiciones climáticas. Esto coincidirá con la alerta amarilla por tormentas que afectará a todo el territorio a lo largo del domingo.

Así evolucionará el clima en la capital tucumana (SMN)
Así evolucionará el clima en la capital tucumana (SMN)

Según el relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas se mantendrán este domingo por la madrugada, seguidas por lluvias aisladas durante la mañana y una tarde mayormente nublada. Por la noche, las lloviznas regresarán sobre el área afectada. Asimismo, la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 20 grados.

Para el lunes, el pronóstico anticipó la persistencia de tormentas durante la tarde. No obstante, las condiciones mejorarán hacia la noche, cuando se espera que cesen las lluvias hasta nuevo aviso. Además, indicaron que la temperatura oscilará entre los 15 grados y los 19 grados.

Las autoridades locales recomendaron a los habitantes de las zonas más afectadas por los temporales mantener precaución ante la posibilidad de anegamientos y consultar regularmente los informes oficiales sobre el estado del tiempo.

En línea con esto, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán recordó que, en caso de necesitar asistencia durante las tormentas e inundaciones, se comuniquen con Defensa Civil al 103 y con la línea para emergencias médicas al 107.

También estarán a disposición las líneas de atención directa de lunes a domingo 12 horas para Teleenfermería (0800-555-8478), las 24 horas con Telepsicología (0800-122-1555) y las 24 horas Teleobstetricia (0800-122-0450).

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