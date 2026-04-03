Sociedad

Violento enfrentamiento de un grupo de mujeres en Neuquén: todo sucedió a la salida de un boliche

Al menos tres mujeres se tomaron de los pelos en plena vía pública. Algunas personas intentaron intervenir en el hecho, pero la situación tuvo que ser controlada por la Policía

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Un grupo de mujeres protagonizó una pelea a la salida de un boliche en Neuquén y debió intervenir la Policía para separarlas. Durante el enfrentamiento se registraron golpes de puño, forcejeos y tirones de pelo (Video: LM Neuquén)

Un violento enfrentamiento entre un grupo de mujeres se registró este jueves por la madrugada en el centro de la ciudad de Neuquén, a la salidad de un boliche.

Al ver un grupo de personas en la intersección de avenida Argentina y Belgrano, dos agentes de la Policía que circulaban en bicicleta por la zona se acercaron al lugar y vieron que al menos tres mujeres se habían trenzado a golpes en el suelo. El resto, dos hombres y otras dos mujeres, intentaban separarlas sin éxito.

La pelea ocurrió en una zona de bares y boliches y quedó documentado en un video que fue grabado desde un edificio cercano. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por redes sociales. La grabación muestra en principio a dos mujeres tiradas en la calle, tirandose violentamente del cabello y propinando golpes de puño.

Enfrentamiento entre mujeres a la salida de un boliche en Neuquén
Enfrentamiento entre mujeres a la salida de un boliche en Neuquén

La situación se prolongó varios minutos en plena vía pública, dado que en el intento por ponerle fin al enfrentamiento, otra joven se acercó y tomó de la cabellera a una de ellas para retirarla, pero quedó involucrada en la golpiza.

A los pocos minutos llegaron otras tres personas, incluso un hombre con una mochila que parecía estar llevando un pedido. Según las primeras hipótesis, el consumo de alcohol habría sido un factor que impulsó el inicio del conflicto, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

La intervención policial resultó determinante para detener el enfrentamiento. Los agentes lograron restablecer el orden en la vía pública, aunque con algunas dificultades para evitar que volvieran a enfrentarse, dado que se resistían a retirarse.

Según la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén, no se registraron heridos de gravedad como consecuencia del hecho y no fue necesaria la asistencia médica en el lugar.

Enfrentamiento entre mujeres a la salida de un boliche en Neuquén
Enfrentamiento entre mujeres a la salida de un boliche en Neuquén

Violento robo a adolescentes de La Plata

Apenas unos días antes un grupo de estudiantes secundarios fue asaltado en la puerta de un colegio de Los Hornos, en La Plata, mientras esperaba para ingresar a una clase de educación física. El hecho ocurrió el martes en la esquina de 65 y 149, frente al establecimiento educativo, y quedó registrado en un video en donde se ve el accionar de los delincuentes.

Según el registro fílmico y la información detallada por 0221, los alumnos de 5° año se encontraban aguardando sobre la calle, cuando fueron sorprendidos por dos jóvenes. En las imágenes se observa cómo los asaltantes rodean a los cinco chicos, los intimidan y les roban sus pertenencias. Uno de ellos, incluso le da una patada a una de las víctimas y a los pocos segundos empieza a correr.

Dos delincuentes asaltaron a un grupo de estudiantes que aguardaba el inicio de la clase de educación física en la puerta de un colegio en Los Hornos

Uno de los estudiantes amagó con perseguirlos pero desistió, mientras que otro de los jóvenes que estaba en bicicleta, se bajó y salió tras los ladrones, logrando ahuyentarlos. En el audio que acompaña a la grabación se escucha que alguien grita: “¡Tomatelas...Tomatelas!“, en el momento en que los delincuentes, ambos con remera negra, empiezan a correr. En base a las imágenes de la grabación, el primero de los que escapa sería el que se lleva los elementos robados y al que no pueden alcanzar.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los alumnos suelen ser blanco de robos similares cuando esperan para entrar a educación física, en especial por parte de grupos de menores que se mueven por la zona. Se observa además que hay poco movimiento en los alrededores lo que les da la ventaja a los delincuentes para llevar a cabo los ataques.

Luego del asalto, los padres reforzaron el pedido de medidas preventivas para evitar nuevos episodios frente a los colegios de la zona. Hasta el momento no se informó la detención de los responsables ni la recuperación de los objetos sustraídos.

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