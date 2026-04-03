Sociedad

La Armada Argentina sorteará 30 lugares para escoltar la salida de la Fragata Libertad con rumbo hacia Estados Unidos

Los ganadores tendrán la oportunidad de navegar en el buque escolta Ciudad de Zárate el próximo 11 de abril. Cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

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Convocatoria 30 lugares para escoltar a la Fragata ARA Libertad

El próximo domingo 11 de abril, la Fragata Libertad zarpará desde Buenos Aires en una travesía que combinará instrucción naval para 45 aspirantes a oficiales y una participación destacada en las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

En ese contexto, la Armada Argentina anunció un sorteo abierto que permitirá que 30 civiles acompañen el cortejo naval de despedida, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la institución y la sociedad.

Dos barcos de la Armada Argentina en el mar: una fragata velero grande con banderas de señalización y un buque gris moderno a su izquierda
La Armada Argentina abre un sorteo para 30 personas que deseen acompañar a la Fragata ARA 'Libertad' en el inicio de su LIV Viaje de Instrucción desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

“¿Te gustaría ser parte de la tripulación de uno de los buques que escoltará a la fragata ARA Libertad en el inicio de su LIV Viaje de Instrucción? Esta es tu oportunidad“, se lee en el posteo difundido a través de las vías oficiales de la Armada.

El sorteo, detalló la Armada en su cuenta oficial de Instagram, seleccionará a 15 ganadores, junto con un acompañante, para completar los lugares disponibles.

Los seleccionados deberán presentarse el mismo 11 de abril, a las 10, en el Apostadero Naval porteño y embarcarán en el Multipropósito ARA Ciudad de Zárate, para participar de cerca en la partida de la emblemática fragata argentina.

ARA Ciudad de Zárate
El buque multipropósito ARA Ciudad de Zárate, en donde viajarán los ganadores

Para participar, los postulantes -mayores de edad o con autorización de un adulto responsable- deben cumplir una serie de requisitos formales. Primero, deberán seguir la cuenta de Instagram @Armadaargentinaof, luego, darle “Me gusta” a la publicación del sorteo y, como último paso, etiquetar a la persona con la que te gustaría vivir esta experiencia. Un dato: ambos deben seguir dicha cuenta de la Armada.

El resultado del sorteo se dará a conocer este lunes 6 de abril a las 12.

Cómo es el recorrido de la fragata

La travesía forma parte del 54º Viaje de Instrucción del buque escuela y tendrá una duración aproximada de cinco meses y ocho días, cubriendo un itinerario internacional enfocado en la costa este americana.

El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, actual comandante del navío desde el 16 de diciembre de 2025, indicó a Infobae: “el que crea que lo que hacemos es un viaje de egresados, se equivoca”.

La tripulación supera los 250 miembros, distribuidos entre oficiales, suboficiales, cabos, guardiamarinas y personal invitado de otras fuerzas (Maximiliano Luna)
La tripulación supera los 250 miembros, distribuidos entre oficiales, suboficiales, cabos, guardiamarinas y personal invitado de otras fuerzas (Maximiliano Luna)

Cáceres enfatizó que el embarque implica una carga académica y operativa considerable para los guardiamarinas que, tras cuatro años de formación en la Escuela Naval de Río Santiago, rinden su prueba final a bordo y deben cumplir con más de cien días de navegación.

La tripulación supera los 250 miembros, distribuidos entre oficiales, suboficiales, cabos, guardiamarinas y personal invitado de otras fuerzas armadas, tanto nacionales como extranjeras.

El recorrido incluirá Brasil, varios puertos de Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y regresará a Buenos Aires luego de recorrer más de 18 mil millas náuticas (Maximiliano Luna)
El recorrido incluirá Brasil, varios puertos de Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y regresará a Buenos Aires luego de recorrer más de 18 mil millas náuticas (Maximiliano Luna)

La misión tiene doble objetivo: perfeccionar la instrucción profesional y militar de los futuros oficiales argentinos y actuar como embajada itinerante, presentando cultura y productos nacionales en cada puerto.

Cómo será el itinerario naval

El recorrido de la Fragata Libertad incluirá escalas en Brasil, varios puertos de Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y regresará a Buenos Aires el 19 de septiembre tras más de 18 mil millas náuticas recorridas.

Entre las escalas programadas, destaca su presencia en Nueva York para los festejos centrales del Sail 250, desde el 4 de julio, en el que la nave argentina compartirá escenario con flotas internacionales durante la conmemoración del 250° aniversario de la independencia estadounidense.

Fragata Libertad
El régimen disciplinario y la exigencia técnica fijan una rigurosa rutina diaria en el viaje del buque escuela (Maximiliano Luna)

Además de Nueva York, el itinerario contempla paradas en New Orleans, Norfolk, Baltimore y Boston..

El régimen disciplinario y la exigencia técnica fijan una rigurosa rutina diaria: los guardiamarinas alternan faenas operativas y estudio académico, rotando por diferentes departamentos como máquinas, cubierta y abastecimiento.

El comandante subrayó que la comunicación con el exterior es limitada y regulada, principalmente para garantizar la seguridad y la concentración del personal: “Necesitamos que el personal esté abocado al trabajo y no al celular”, remarcó a este medio.

La Fragata Libertad cumplió 63 años de servicio ininterrumpido (Maximiliano Luna)
La Fragata Libertad cumplió 63 años de servicio ininterrumpido (Maximiliano Luna)

Durante cada parada internacional, los representantes de la fragata ofrecerán almuerzos o cenas diplomáticas en las cuales productos argentinos como la carne, el dulce de leche y el vino están presentes. Este despliegue de diplomacia cultural subraya la función de la nave como símbolo del país en el extranjero.

La Fragata Libertad, con 63 años de servicio ininterrumpido desde 1963, conjuga tradición, formación académica y vocación diplomática, reflejando en cada travesía el espíritu de la Armada Argentina y el compromiso con la formación de sus cuadros y con la representación nacional en el exterior.

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