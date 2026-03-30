El Senado realiza un homenaje a los héroes de Malvinas

En el inicio de la Semana de Malvinas, el Senado de la Nación realiza un homenaje en el que se expondrán modelos a escala de los navíos argentinos que participaron de la guerra contra Gran Bretaña en 1982. La exposición tiene lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativos y tendrá la presencia de ex combatientes y autoridades nacionales.

El acto se realiza a dos días del 2 abril, fecha en la que se conmemora la recuperación de las Islas Malvinas por parte del ejército argentino, en el marco del conflicto que tuvo lugar en el atlántico sur en 1982.

En ese contexto, el Club Argentino de Modelismo Naval a Escala lleva adelante la exhibición de los navíos, en un homenaje denominado “Héroes de la Gesta”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel comentó que será parte de la ceremonia e hizo extensiva la invitación a través de sus redes sociales.

“Los invito a seguir hoy a las 16 horas por Senado TV el acto central de la “Semana de Malvinas”, un sentido homenaje a nuestros héroes que estamos realizando en el Senado en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", escribió en su cuenta de X.

El Senado argentino presenta el acto central "Malvinas, Epopeya Nacional", un homenaje a los héroes y una muestra de modelismo naval sobre la Guerra de Malvinas.

Semana de Malvinas

El Senado argentino lanzó un programa de eventos dedicados a la Gesta de Malvinas, con una agenda que se desplegará en diversos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y que incluye homenajes, debates y presentaciones inéditas. La propuesta articula paneles con protagonistas directos, exhibiciones documentales únicas y el lanzamiento de un libro que rescata un episodio poco difundido de la guerra.

Las actividades comenzaron el viernes 27 de marzo en el Salón Azul del Palacio Legislativo con un panel titulado “Combate de comandos en el Puente Murrell”. Este espacio de diálogo reunió testimonios de quienes tuvieron un rol central en uno de los enfrentamientos decisivos del conflicto, apuntando a rescatar miradas personales que no suelen emerger en las efemérides oficiales.

El lunes 30 de marzo a las 16, el mismo Salón Azul continuó siendo sede con la ceremonia “Malvinas, epopeya nacional”. Este acto busca renovar el homenaje a los caídos y a los veteranos, y se instala como el punto de mayor visibilidad institucional en la agenda propuesta por la Dirección Gesta de Malvinas.

Uno de los datos exclusivos del programa aparece el lunes 6 de abril a las 18, con la presentación del libro “Malvinas, los ojos del Cóndor”, escrito por el brigadier retirado VGM Eduardo J. Daghero. Esta publicación explora “la odisea de los tres soldados que no se rindieron en la Batalla de Darwin”, episodio apenas documentado en la historia oficial. Con un enfoque centrado en la resistencia y la experiencia humana del combate, la obra aporta material documental propio, desplazando el eje de la conmemoración hacia narrativas menos exploradas hasta ahora.

La programación suma otra perla informativa: el jueves 2 de abril desde las 15 en el Cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635), tendrá lugar la proyección de los cortometrajes documentales “Héroes nuestros de tierra, mar y aire: Estévez, Arca y San Miguel”, con dirección de Maximiliano Gerscovich. El ciclo exhibirá también una muestra del Club Argentino de Modelismo Naval a Escala, que expondrá maquetas y reconstrucciones de los navíos argentinos que participaron en la guerra. Se trata de materiales originales que raras veces integran el circuito expositivo y que “construyen memoria desde lo tangible”, en palabras de los organizadores.