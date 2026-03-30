La niebla complica la visibilidad en el AMBA: cómo estará el tiempo esta semana

Una densa capa de niebla envolvió el Área Metropolitana de Buenos Aires durante la madrugada, afectando la visibilidad

Tras las tormentas del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una combinación de ola de calor y lluvias en los últimos días de marzo, un escenario inusual según los registros históricos para esta época. La jornada de hoy comenzó con poca visibilidad, pero se espera que la situación mejore con el correr de las horas.

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anticipa una semana con variaciones marcadas.

El AMBA amenció hoy con una densa niebla que complica la visibilidad para quienes se dirigen a sus trabajos en este inicio de semana. Para el resto del día, el SMN prevé una máxima de 27 °C y una mínima de 20 °C, con tormentas durante la mañana y chaparrones por la tarde. El viento del este se mantiene leve, mientras la humedad y la sensación térmica incrementan el malestar. Por la noche, las precipitaciones pierden fuerza, aunque el cielo permanecerá cubierto.

Para el martes, las condiciones dan paso a un día más estable: el cielo se despejará y la temperatura subirán, con una máxima de 29 °C y una mínima de 22 °C. Para mañana, se descartan lluvias, pero la humedad continurá en niveles elevados, por lo que la sensación térmica se mantendrá alta durante toda la jornada.

El miércoles, el calor seguirá presente en el AMBA, con máximas de 30 °C y mínimas de 22 °C. El pronóstico oficial indica una baja probabilidad de precipitaciones y una tendencia a cielos parcialmente nublados. Según detalló Meteored, la circulación de aire cálido va a predominar y el viento oceánico moderará los valores extremos en el este bonaerense.

El pronóstico de esta semana para el AMBA

El jueves regresa la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde, con una máxima de 29 °C y una mínima de 21 °C. El SMN estima entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones y viento leve del noreste. Las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche, pero la nubosidad va a persistir. El viernes se mantendrá con temperaturas similares: máxima de 29 °C, mínima de 20 °C, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

La persistencia de estos valores llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alertas de nivel amarillo y naranja en varias provincias. El mapa oficial de alertas para hoy, publicado por el SMN, señala advertencias en sectores de Córdoba, La Pampa, el extremo norte de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

Las áreas en alerta naranja presentan un riesgo mayor para las personas, mientras que el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado, especialmente en personas mayores de 65 años, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

En el análisis del sitio especializado Meteored, las mínimas de 23 a 27 °C en distintas regiones del país reducen el alivio nocturno y suman carga al estrés térmico. Incluso en la costa patagónica, las mínimas alcanzan o superan los 20 °C, un fenómeno poco habitual al cierre de marzo.

El mapa de alertas vigentes para este lunes

El pronóstico extendido muestra que el calor continuará en el norte argentino, con máximas previstas entre 34 y 38 °C y sensación térmica por encima de los 40 °C en sectores amplios. En la región pampeana, la nubosidad y las lluvias del inicio de semana limitan el ascenso térmico, aunque el despeje vespertino provoca subas rápidas de temperatura que pueden superar los 30 °C en varios puntos.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un cambio a partir del miércoles en la franja central, cuando la llegada de un frente frío débil provoque algunas precipitaciones y un giro del viento que permitirá el ingreso de aire más fresco desde el sur.

Este fenómeno producirá un descenso moderado de las temperaturas en la Patagonia, sur de Cuyo y región pampeana, con mínimas por debajo de los 18 °C y máximas entre 23 y 26 °C. No obstante, la masa de aire cálido persistirá sobre el norte argentino, donde no se prevén cambios significativos en el patrón de circulación para el resto de la semana.

De acuerdo con Meteored, el calor extremo podría extenderse hasta el próximo fin de semana en el norte, mientras en el centro del país las condiciones se irán moderando gradualmente.