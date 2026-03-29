Una boda en la Antártida: un militar y una bióloga sellaron su amor en la Base Esperanza acompañados por sus dos hijas

En un rincón donde el viento helado y el hielo parecen gobernar, Franco y Mara escribieron un capítulo inolvidable de su historia de amor: celebraron su boda religiosa en la Base Esperanza, en plena Antártida Argentina, el mismo lugar donde se conocieron hace doce años.

La ceremonia, que reunió a sus hijas, Alma y Luna, y a compañeros de misión, no solo marcó un momento personal, sino que también se convirtió en un símbolo de vida familiar y vocación en uno de los entornos más extremos del planeta.

El encuentro entre Franco, sargento primero del Ejército Argentino, y Mara, bióloga de la Dirección Nacional del Antártico, sucedió hace más de una década en el continente blanco. Desde entonces, sus caminos se entrelazaron en un contexto poco convencional, donde la disciplina, la investigación científica y la vida comunitaria conviven con desafíos climáticos permanentes.

Aunque la pareja ya había contraído matrimonio civil en 2017, ambos soñaban con sellar su unión religiosa en el mismo lugar donde comenzó su historia. Ese deseo se hizo realidad en la Capilla San Francisco de Asís de la base, un espacio espiritual que funciona como punto de encuentro para quienes habitan durante meses en la Antártida.

La ceremonia fue oficiada por el capellán castrense Gabriel Muñoz, quien arribó a la base a bordo del rompehielos ARA Almirante Irízar, en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2025/26. “Se trató de una ceremonia íntima pero profundamente emotiva”, destacaron desde la comunidad de la base.

Tras 12 años de relación, Franco y Mara decidieron casarse en el mismo lugar que se conocieron

Este evento histórico se convirtió en el duodécimo matrimonio registrado en la Base Esperanza, un dato que evidencia la singularidad de celebrar una vida familiar en el continente blanco, precisió Diario El Nuevo Día.

A diferencia de otras bases científicas, Base Esperanza es la única instalación argentina donde las familias pueden residir de forma permanente. La vida allí implica un compromiso constante y una adaptación a condiciones extremas: se mantiene una escuela para los niños, un registro civil, correo, radio, e incluso una huerta hidropónica que permite el suministro de verduras frescas durante todo el año.

En este entorno, la rutina diaria mezcla la exigencia de la investigación, la vigilancia militar y la vida familiar, ofreciendo un espacio único donde el amor, el trabajo y la vocación se intersectan.

El casamiento de Franco y Mara también se inserta en la historia de soberanía y arraigo argentino en la Antártida. Base Esperanza fue escenario de otro hito histórico en 1978, cuando nació allí el primer argentino en el continente, demostrando que incluso en uno de los territorios más inhóspitos del planeta, la vida puede florecer y consolidar raíces humanas.

La ceremonia fue oficiada por el capellán castrense Gabriel Muñoz, quien arribó a la base a bordo del rompehielos ARA Almirante Irízar, en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2025/26

La boda de esta pareja, entonces, adquiere un significado que trasciende lo personal: es un testimonio de compromiso, presencia y continuidad en la región.

El clima en la Antártida es un desafío constante: temperaturas bajo cero, vientos polares y la constante presencia de hielo y nieve marcan el ritmo de cada jornada. En este contexto, organizar una boda requiere planificación y resiliencia. Desde la llegada del capellán hasta la preparación del espacio ceremonial, todo estuvo marcado por la logística extrema que caracteriza a la vida en la Base Esperanza.

Sin embargo, estas dificultades se transformaron en un marco simbólico que reforzó la fuerza de la unión de Franco y Mara: celebrar el amor en medio de un paisaje austero, donde la naturaleza parece desafiar la vida humana, adquiere una dimensión poética y profunda.

La ceremonia en la Capilla San Francisco de Asís fue breve pero cargada de significado. Los compañeros de misión, quienes comparten día a día la experiencia de la vida en aislamiento, se convirtieron en testigos de un momento que unió emociones personales con el sentido de comunidad. La presencia de las hijas de la pareja aportó un toque familiar y cálido, recordando que incluso en el extremo del mundo, la vida cotidiana y los afectos pueden prosperar.

Franco es sargento primero del Ejército Argentino, y Mara es bióloga de la Dirección Nacional del Antártico

Finalmente, la historia de Franco y Mara subraya que el amor puede prosperar en los escenarios más inesperados. En medio del hielo, bajo cielos que parecen infinitos y rodeados de un paisaje que desafía la existencia humana, la pareja volvió a decir “sí”, sellando no solo su unión religiosa, sino también su compromiso con una forma de vida excepcional.

Esta boda permanecerá en los registros de la Base Esperanza como un símbolo de vida, perseverancia y amor en el fin del mundo. En este lugar remoto, donde pocos se atreven a soñar con familia y amor, Franco y Mara demostraron que, incluso en la Antártida, la vida continúa abriéndose paso.