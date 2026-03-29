Sociedad

Habrá cortes nocturnos y desvíos en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires por obras de modernización

Desde este lunes 30 de marzo, autopistas como Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane estarán cerradas por obras de ampliación y modernización. Afectará accesos hacia los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza

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Vista aérea de la Autopista Dellepiane con carriles de tráfico, camiones y maquinaria de construcción; se observan barreras de concreto y un tren elevado al fondo
El plan de modernización incluye la construcción de un corredor exclusivo para colectivos y nuevas áreas verdes

A partir de este lunes 30 de marzo, autopistas y puentes de la Ciudad de Buenos Aires serán cerrados al tránsito por cortes totales y desvíos nocturnos por obras de ampliación y modernización, según detalló el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos trabajos afectarán los accesos principales y la conexión hacia los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, así como otros corredores estratégicos de la capital.

Desde la noche del lunes, las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane sufrirán interrupciones programadas que modificarán la circulación habitual. Los trabajos comienzan a las 22, afectarán ambos sentidos en diferentes momentos y obligarán a conductores y pasajeros de transporte público a utilizar rutas alternativas, como Av. Figueroa Alcorta, Av. Del Libertador y Av. General Paz. Las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 también alterarán sus recorridos.

Mapa de Buenos Aires que muestra en detalle los cortes de tránsito y desvíos por obras en avenidas principales como Lugones, Cantilo y la AU Illia, con fechas
Los cortes nocturnos en las autopistas de Buenos Aires modificarán la movilidad urbana durante las próximas semanas (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Durante la noche del lunes, la autopista Illia quedará inhabilitada sentido Norte durante 8 horas a partir de las 22. Esta medida incluye cortes en Avenida Cantilo y Paseo del Bajo a la altura de Retiro, por lo que se canalizará el tránsito pesado por Av. Costanera hasta reincorporarse tras el puente Labruna.

Como alternativa, quienes viajen hacia el Norte podrán optar por Av. Figueroa Alcorta o Av. Del Libertador. Se informó que la salida de Cantilo hacia Udaondo permanecerá cerrada hasta mediados de abril. En sentido al centro, tanto Illia como Lugones funcionarán normalmente.

Cortes y desvíos en la Autopista Dellepiane

En el sur de la Ciudad, la autopista Dellepiane será cerrada el lunes desde las 22, sentido a provincia, por un lapso de 7 horas. El objetivo es hormigonar un nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro, informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante ese periodo, el tránsito rumbo a Ezeiza deberá desviarse por Av. Argentina y continuar por Av. Larrazábal y Eva Perón. Los usuarios que accedan desde AU 25 de Mayo podrán optar por AU Perito Moreno, Av. General Paz y Riccheri, o utilizar rutas alternativas como Av. Independencia, Alberdi y General Paz.

Mapa esquemático de calles que muestra rutas de autobuses con desvíos, cortes de calles marcados con puntos y cruces, e iconos de reducción de altura
Las obras de ampliación y modernización transforman la infraestructura vial y los accesos principales de la ciudad (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El martes 31, en el mismo horario nocturno, se cerrará el tramo sentido al centro entre Av. General Paz y Av. Argentina. El acceso a la autopista estará habilitado desde las subidas de Av. Argentina, Av. Escalada o Av. Lacarra, permitiendo continuar por AU 25 de Mayo. A quienes lleguen desde Riccheri con destino al centro se los desviará por Av. General Paz, desde donde podrán elegir conductos como Av. 27 de Febrero, AU7 Cámpora, Av. Roca, Av. Alberdi o AU Perito Moreno.

Otras afectaciones y recorridos alternativos

Desde el 21 de marzo se implementaron cierres parciales, incluido el Bajo Puente Larrazábal sobre Av. Argentina, por montaje de vigas. A partir del 30 de marzo, la colectora Dellepiane Norte estará cortada entre Pola y Larraya, junto a la calle Fonrouge entre colectora Dellepiane Sur y Zelarrayán, para renovación de calzada y veredas.

Las obras hidráulicas generan cortes totales en Av. Larrazábal, entre Echeandía y Zuviría, y en Zuviría entre Oliden y pasaje Cristóbal M. Hicken; frentistas tendrán acceso, pero el tránsito en pasaje Logroño y Málaga se restringirá. Las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 modificarán sus recorridos y habrá señalización especial con mapas de desvíos recomendados. El operativo busca sostener la movilidad pese a las modificaciones en la infraestructura vial, informó el Gobierno de la Ciudad.

Objetivos de las obras de modernización

El plan integral de obras encabezado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como meta mejorar la circulación diaria de 200.000 vehículos, beneficiar directamente a 63.000 vecinos y optimizar los trayectos de 15.000 usuarios de transporte público.

Obra vial con dos grúas de gran tamaño elevando un segmento de puente metálico. Varios obreros con cascos y chalecos de seguridad observan la tarea
Las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 modificarán sus recorridos habituales por los cortes y desvíos

Según el plan de las autoridades, el rediseño de accesos y salidas permitirá mayor fluidez y seguridad. Se construirá un corredor exclusivo de colectivos doble mano con seis paradores centrales, ampliación de sendas peatonales, rampas y señalización LED. El proyecto también contempla un parque lineal de 4 kilómetros con espacios deportivos, zonas recreativas y áreas verdes, así como nuevas obras hidráulicas en la cuenca Cildáñez, con dos conductos de 2.700 metros y la instalación de 247 sumideros para evitar anegamientos.

La intención de las refacciones es fortalecer la red de corredores viales principales y promover una mejor experiencia para quienes transitan la ciudad, incluyendo pasos elevados ferroviarios y prolongación de colectoras que aseguran la continuidad vehicular.

El Gobierno porteño consideró que con estas intervenciones, la autopista Dellepiane se transformará en el eje de un modelo urbano que integra conectividad y espacio público.

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