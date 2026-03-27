El Museo del Subte estará habilitado mañana: a qué hora se podrá asistir y qué actividades habrá

La jornada especial del Museo del Subte permite a los visitantes explorar el coche Preston N°4 y apreciar el patrimonio histórico de la línea A

Este sábado, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) llevará adelante la reapertura del Museo del Subte - Laboratorio Patrimonial Centenera con una jornada especial que incluye visitas guiadas y actividades recreativas para el público general.

Las puertas del espacio, ubicado en Avenida del Barco Centenera 777 en el barrio de Caballito, se abrirán de 15 a 20 horas. El acceso será habilitado a vecinos, familias y entusiastas del patrimonio urbano que buscan descubrir la historia del subte porteño desde una perspectiva diferente.

De acuerdo con la comunicación oficial de Subterráneos de Buenos Aires, el museo representa un punto de encuentro dedicado a la conservación y difusión de la historia del subte. A lo largo de la jornada, los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer distintas postas temáticas que abordan tanto la evolución tecnológica como el mantenimiento del servicio.

Entre los principales atractivos se destacan antiguos molinetes, cospeles, balanzas y documentos, símbolos del pasado tecnológico del subte de Buenos Aires

Uno de los atractivos principales será el acceso al coche Preston N°4, una pieza histórica que integró la primera formación inglesa de la línea A en 1912. Además, quienes asistan podrán conocer de cerca las tecnologías utilizadas en los primeros años de operación, así como los métodos empleados para restaurar piezas patrimoniales.

El Laboratorio Patrimonial Centenera cuenta con sectores específicos como el Laboratorio de Planos, que resguarda más de 50 mil planos originales de toda la red desde sus inicios, detalló SBASE. Otro sector relevante es el Laboratorio de Cerámicas, donde se reproducen y restauran piezas icónicas vinculadas al patrimonio edilicio de la red.

La muestra patrimonial del museo también incluye objetos históricos, como antiguos molinetes, cospeles, balanzas, material gráfico y documentos que dejaron de utilizarse con la llegada de nuevas tecnologías.

Según precisó Subterráneos de Buenos Aires, la programación especial contará con la participación de organizaciones vinculadas al transporte y al patrimonio ferroviario. El Círculo Ferromodelista Oeste, la Asociación Amigos del Tranvía y la Biblioteca Popular Federico Lacroze sumarán propuestas interactivas durante la jornada.

La accesibilidad y la integración de públicos de todas las edades se consolidan como ejes de la reapertura del Laboratorio Patrimonial Centenera

Entre las actividades previstas, se destacan los paseos en tranvía, que se realizarán por orden de llegada entre las 16 y las 19 horas, con salidas desde el Taller Polvorín, en la intersección de Emilio Mitre y José Bonifacio. La agenda también incluye una exposición de ferromodelistas, talleres de artesanías, música en vivo y una charla titulada “El nodo ferroviario de Villa Luro”, a cargo de Susana H. Boragno.

Como resaltó SBASE, la reapertura del museo pone el foco en la accesibilidad y la integración de públicos diversos, con actividades pensadas para distintas edades. En palabras de la entidad, se trata de “una oportunidad para redescubrir el subte desde una mirada diferente, a través de sus historias, curiosidades y protagonistas”.

Durante la jornada, tanto los más jóvenes como los adultos podrán acercarse a la historia de uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de la ciudad, explorando el legado de la red subterránea porteña y sus transformaciones a lo largo de más de un siglo.

La línea D del subte modificará sus servicios por los conciertos de AC/DC

El recital de AC/DC en el Estadio Monumental de Buenos Aires provocó modificaciones en el funcionamiento del transporte público. SBASE anunció que la línea D del subte operará con horario extendido este viernes 27 y el martes 31, para facilitar la salida del público tras los espectáculos de la banda australiana.

Por los conciertos de AC/DC en Buenos Aires, la línea D del subte extenderá su horario para facilitar la salida segura de los asistentes al Estadio Monumental

Según la información oficial, el último tren saldrá de la estación Congreso de Tucumán, próxima al estadio, a la 1:30 de la madrugada.

Durante ese trayecto, las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio quedarán habilitadas únicamente para que los pasajeros bajen.

Esta disposición replica lo realizado tras el show del lunes 23, cuando la extensión horaria permitió a los asistentes regresar a sus hogares de manera más rápida. De acuerdo con los organizadores, la ampliación del servicio apunta a fomentar el uso del transporte público y garantizar alternativas de regreso seguras al finalizar eventos de gran convocatoria, como los conciertos de AC/DC.

La medida se inscribe en el programa Buenos Aires 24 horas, que agrupa distintas acciones para mejorar la movilidad y la seguridad urbana. Entre estas, se incluyen refuerzos en la seguridad en puntos clave, propuestas culturales, apertura de comercios hasta las 4:00 y la extensión de horarios en subtes y colectivos.

El sistema de horarios flexibles ya funciona los viernes y sábados en la línea B del subte, y ahora se adapta para responder a la demanda extraordinaria de los recitales de AC/DC. La información remarca que en las fechas señaladas solo estará permitido descender en las estaciones intermedias, con el fin de agilizar el flujo de personas y evitar concentraciones en los principales accesos.